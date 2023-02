DIRECT - Ukraine : Washington fournit des armes à plus longue portée à Kiev

Le procureur général Merrick Garland s'exprime lors d'une réunion avec le procureur général ukrainien Andriy Kostin, au ministère de la Justice à Washington, le vendredi 3 février 2023. (AP Photo/J. Scott Applewhite)

L'Allemagne aurait recueilli des preuves de crimes de guerre en Ukraine, déclare le procureur général du pays dans une interview à un journal publiée samedi 4 février, ajoutant qu'il envisageait la nécessité d'une procédure judiciaire au niveau international."Actuellement, par exemple, nous nous concentrons sur les massacres à Boutcha ou les attaques contre les infrastructures civiles ukrainiennes", a déclaré Peter Frank au journal Welt am Sonntag.Jusqu'à présent, les procureurs disposent d'éléments de preuve dans la "gamme à trois chiffres", a-t-il ajouté, sans donner plus de détails.L'Ukraine et ses alliés occidentaux ont accusé les forces russes d'avoir commis des atrocités à Bucha, une ville satellite de Kiev, peu après le lancement de leur invasion en février dernier. Moscou a nié l'accusation. La Russie a également ciblé des infrastructures clés en Ukraine mais nie avoir délibérément ciblé des civils.L'Allemagne a commencé à collecter des preuves en mars 2022 pour poursuivre d'éventuels crimes de guerre, notamment en interrogeant des réfugiés ukrainiens et en évaluant les informations accessibles au public, a déclaré Peter Frank, ajoutant que les procureurs allemands n'enquêtaient pas encore sur des individus spécifiques.Les Ukrainiens se battront "aussi longtemps que possible" pour tenir la ville "forteresse" de Bakhmout, a promis le président Volodymyr Zelensky en accueillant les dirigeants de l'Union européenne pour discuter de nouvelles sanctions contre la Russie et des perspectives d'adhésion de Kiev à l'UE.La Chine a déclaré que la confiance politique mutuelle avec la Russie avait continué de s'approfondir après la visite du vice-ministre des Affaires étrangères Ma Zhaoxu cette semaine et sa rencontre avec le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.La Chine s'est dit disposée à travailler avec la Russie pour mettre en œuvre leur partenariat stratégique et promouvoir de nouveaux progrès dans leurs relations, a également déclaré le ministère des Affaires étrangères dans son communiqué.Le président chinois Xi Jinping et le président russe Vladimir Poutine ont annoncé il y a un an à Moscou un partenariat stratégique visant à contrer l'influence des États-Unis et qui, selon eux, n'aurait pas de domaines de coopération "interdits".Le ministre américain de la Justice annonce le premier transfert de fonds russes confisqués, dans le but d'aider l'Ukraine, selon la chaîne CNN."J'annonce aujourd'hui avoir autorisé le tout premier transfert de fonds russes saisis, destinés à l'Ukraine", a déclaré Merrick Garland, précisant que les actifs confisqués faisaient suite à l'inculpation de l'oligarque Konstantin Malofeïev en avril.Cette somme ira au département d'Etat "pour soutenir le peuple ukrainien", a affirmé le ministre.Le procureur général ukrainien Andriï Kostine, présent à ses côtés, s'est félicité de ce transfert "d'un montant de 5,4 millions de dollars" pour "reconstruire l'Ukraine"."Tous les Ukrainiens ont, d'une façon ou d'une autre, souffert de cette guerre. Nous devons nous assurer que le peuple ukrainien reçoive une compensation pour les énormes dommages subis", a-t-il écrit sur Twitter.Le milliardaire russe Konstantin Malofeïev est considéré comme l'une des principales sources de financement des séparatistes prorusses dans l'est de l'Ukraine.Il avait été inculpé pour avoir "tenté d'échapper aux sanctions en utilisant des complices pour acquérir et diriger en cachette des médias à travers l'Europe", selon Washington.Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, les Etats-Unis ont annoncé de nombreuses salves de sanctions contre des entreprises ou des citoyens russes.Les sanctions américaines visent notamment à geler les avoirs éventuels de ces personnes aux Etats-Unis et interdisent toutes les interactions entre elles avec des banques américaines.Les États-Unis annoncent une nouvelle aide militaire de plus de 2 milliards de dollars à l'Ukraine, incluant des bombes tirées depuis le sol qui pourraient quasiment doubler la portée de la force de frappe ukrainienne contre les Russes.Il s'agit des "GLSDB", des bombes de petit diamètre fabriquées par Boeing et Saab, pouvant voler jusqu'à 150 km et donc menacer des positions russes derrière les lignes de front.Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a remercié son homologue américain Joe Biden après l'annonce."Plus nos armes sont de longue portée et plus nos troupes sont mobiles, le plus tôt se terminera la brutale agression de la Russie", a-t-il tweeté.Les "GLSDB" donneront aux Ukrainiens "une capacité de plus longue portée (...) qui leur permettra de mener des opérations de défense de leur territoire et de reprendre leur territoire souverain", a précisé à la presse le porte-parole du Pentagone, Pat Ryder.L'Ukraine demande aux États-Unis des munitions pouvant aller plus loin que les roquettes Himars (80 km).Ces GLSDB peuvent donner aux forces ukrainiennes la capacité de frapper des positions dans le Donbass, les régions de Kherson et Zaporijjia, et le nord de la Crimée. Cela pourrait notamment menacer les dépôts d'armes russes.