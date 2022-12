Direct - Ukraine : nouvelle vague de bombardements russes dans plusieurs villes

9H40 TU. Huit morts dans des frappes ukrainiennes dans la région de Lougansk (autorités d'occupation russe)

Les autorités d'occupation russe de la région ukrainienne de Lougansk (est) ont accusé les forces ukrainiennes de tirs d'artillerie sur deux localités, faisant huit morts et 23 blessés vendredi matin.

"Aujourd'hui tôt le matin, les tirs d'artillerie des nationalistes ont visé la ville de Stakhanov et le village de Lantratovka dans le district de Troïtski. Huit personnes sont mortes, 23 des nôtres ont été blessés", a indiqué le dirigeant régional russe, Leonid Passetchnik.

9H30 TU. Des bombardements russes contre des infrastructures énergétiques

"Une nouvelle vague massive de bombardements russes vise l'infrastructure énergétique, des installations ont déjà été endommagées dans l'Est et le Sud du pays", a indiqué vendredi matin sur Facebook le ministre de l'Energie, Guerman Galouchtchenko.

Les alertes anti-aériennes retentissaient, elles, sur tout le territoire ukrainien et les autorités ont appelé la population à rester aux abris.

"A cause des dégâts causés à l'infrastructure énergétique, il y a des interruptions de l'approvisionnement en eau dans tous les quartiers de la capitale", a déclaré ainsi Vitali Klitchko, le maire de Kiev, sur Telegram.

"Ne quittez pas les abris! L'attaque contre la capitale est encore en cours!", a-t-il demandé aux habitants.

Les frappes matinales ont aussi provoqué la mise à l'arrêt du métro pour que les stations puissent servir d'abris.

Selon M. Klitschko, plusieurs explosions ont été signalées, dont au moins une "dans le quartier de Golosiïvskiï", qui englobe la partie Sud du centre-ville et le Sud de Kiev. Il n'était pas clair dans l'immédiat s'il s'agissait de déflagrations dues à des impacts ou à la défense anti-aérienne.

9H05 TU. Une frappe russe meurtrière sur un immeuble d'habitation à Kryvyï Rig

Au moins deux personnes ont été tuées et cinq autres blessées dans une frappe russe vendredi sur un immeuble d'habitation à Kryvyï Rig dans le sud de l'Ukraine, a annoncé le gouverneur régional Valentin Reznitchenko.

"Un missile russe a touché un immeuble résidentiel. (...) Deux personnes sont décédées", a annoncé sur Telegram M. Reznitchenko. "Au moins cinq personnes ont été blessées, dont deux enfants. Tous sont à l'hôpital", a-t-il ajouté.

8H TU. Des explosions à Kiev, des frappes dans d'autres régions, selon les autorités

Les autorités ukrainiennes annoncent des explosions à Kiev et des frappes dans d'autres régions

la ville de Kharkiv est privée d'électricité après des frappes, selon le maire.

Confrontée à une série de revers militaires d'ampleur dans le Nord-Est et le Sud du pays cet automne, la Russie a opté en octobre pour une tactique de frappes massives visant la destruction des réseaux et transformateurs électriques de l'Ukraine, plongeant des millions de civils dans le froid et l'obscurité en plein hiver.

6H30 TU : Poutine en déplacement en Biélorussie lundi

Le président russe Vladimir Poutine se rendra lundi prochain au Belarus, son allié dans le conflit en Ukraine, annoncé vendredi le service de presse présidentiel bélarusse.

M. Poutine s'entiendra avec son homologue Alexandre Loukachenko au Palais de l'Indépendance à Minsk lors de "sa visite de travail au Belarus", précise le service de presse.

Les discussions bilatérales porteront sur "l'intégration russo-bélarusse", les deux pays ayant conclu plusieurs accords de coopération dans les domaines économique et militaires.

"Les présidents donneront aussi la priorité aux questions de sécurité et échangeront leur point de vue sur la situation dans la région et dans le monde", ajoute le communiqué, sans mentionner spécifiquement le conflit ukrainien.

Le Bélarus a servi de base arrière aux troupes russes pour leur offensive en Ukraine lancée fin février , mais l'armée bélarusse n'a pas pris part jusqu'à présent aux combats sur le territoire ukrainien.

0H30 TU Nouvelle sanctions de l'UE contre Moscou et 18 milliards d'euros d'aide à Kiev

Face aux intenses frappes russes qui se sont poursuivies jeudi sur Kherson, faisant deux morts et privant la ville du sud de l'Ukraine d'électricité, l'Union européenne a annoncé de nouvelles sanctions contre Moscou et a trouvé un accord pour une nouvelle aide de 18 milliards d'euros à Kiev.

L'armée russe a frappé Kherson jeudi "à plus de 16 reprises", a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Les bombardements ont touché le centre de cette ville située à 500 km de Kiev à vol d'oiseau, sur le fleuve Dniepr, reprise par Kiev le 11 novembre aux forces russes.

De son côté, le gouverneur régional Iaroslav Ianouchevytch a indiqué quelques heures plus tard qu'un nouveau "fort bombardement" a visé un "site d'infrastructure essentielle". Depuis, "Kherson est totalement sans électricité", a-t-il indiqué sur Telegram.

(Re)voir : Ukraine : À Marïnka, la résistance ukrainienne pilonnée par les forces russes

Jeudi 15 décembre

23H30 TU. Macron veut appeler Poutine à propos des bombardements et attaques de drones

Le président français Emmanuel Macron a déclaré jeudi qu'il comptait appeler son homologue russe Vladimir Poutine à propos des bombardements et attaques de drones russes en Ukraine et lorsqu'il faudra finaliser un accord sur la sécurité de la centrale nucléaire de Zaporijjia.

"Le sujet aujourd'hui le plus urgent c'est de continuer à appeler à une trêve des bombardements et des attaques par drone", a-t-il souligné lors d'une conférence de presse à l'issue d'un sommet européen à Bruxelles.

"Je compte appeler sur ce sujet le président Poutine parce que très clairement ces attaques (..) pour une bonne partie d'entre elles ce sont des crimes de guerre, elles (visent) des infrastructures civiles, des civils eux-mêmes", a-t-il dit.

"Ca n'est pas la nature de l'opération spéciale qu'il avait lancée, de la guerre qu'il avait lancée au début, qui était une conquête territoriale", a-t-il ajouté.

20H30 TU. Le système antiaérien Patriot, une aide cruciale mais limitée pour l'Ukraine

Le système antiaérien Patriot que les Etats-Unis devraient fournir à l'Ukraine représente un message fort de soutien à Kiev et devrait renforcer la défense antiaérienne du pays au moment où la Russie bombarde ses infrastructures, mais cet équipement n'est pas la panacée.

Les Patriot sont "loin d'être la solution miracle" contre les missiles volant à basse altitude et les bombes larguées par drones que les forces russes utilisent pour viser systématiquement les infrastructures ukrainiennes, souligne Ian Williams, du Center for Strategic and International Studies (CSIS) à Washington.

Mais ils vont ajouter une couche de protection à la défense antiaérienne de l'Ukraine que les alliés sont en train de bâtir, et ils seront utiles pour contrer les missiles balistiques de courte portée iraniens que les Occidentaux soupçonnent la Russie de vouloir acquérir, précise-t-il.

19h3O TU. Le commandant en chef de l'armée dit s'attendre à une nouvelle attaque russe sur Kiev début 2023

Le commandant en chef de l'armée ukrainienne, Valéry Zaloujny, dit s'attendre à une nouvelle attaque russe sur Kiev dans les tout premiers mois de 2023, alors que les combats se concentrent depuis plusieurs mois dans l'Est et le Sud de l'Ukraine.

"Une tâche stratégique très importante pour nous est de créer des réserves et de se préparer à la guerre, qui peut avoir lieu en février, au mieux en mars, et dans le pire des cas fin janvier", a affirmé Valéry Zaloujny dans un entretien à l'hebdomadaire britannique The Economist.

"Je ne doute pas qu'ils tenteront une nouvelle fois de prendre Kiev", a-t-il appuyé