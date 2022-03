DIRECT-Ukraine : nouvelles frappes en Ukraine, Kiev appelle Pékin à condamner la "barbarie russe"

Les sirènes ont retenti samedi soir à Kiev, et les raids aériens russes se sont intensifiés. L'usine sidérurgique et métallurgique Azovstal de Marioupol, l'une des plus grandes d'Europe a été fortement endommagée. L'Ukraine appelle la Chine, allié stratégique de Moscou, à "condamner la barbarie russe".