DIRECT - Ukraine : Offensive russe sur le Donbass, Kherson serait reprise par les forces ukrainiennes

02h00 TU. L’armée russe va se limiter à l'Est de l'Ukraine, contre-offensive ukrainienne sur Kherson.

L'armée russe a annoncé qu'elle allait limiter son offensive sur l'Est de l'Ukraine, alors que les forces de Kiev lançaient une contre-offensive sur la ville de Kherson.

Le commandement russe, par la voix de l'adjoint au chef de l'état-major Sergueï Roudskoï, a annoncé que "les capacités de combat des forces ukrainiennes avaient été réduites de manière importante, ce qui permet (...) de concentrer le gros des efforts sur l'objectif principal: la libération du Donbass".

Des séparatistes prorusses ont créé deux "républiques" reconnues par Moscou dans cette région industrielle de la partie orientale du territoire ukrainien.

Et ce peu après que le vice-président du Conseil de sécurité russe, Dmitri Medvedev, reprenant la rhétorique chère à Vladimir Poutine, avait souligné que l'opération militaire en cours devait "se poursuivre jusqu'à ce qu'elle atteigne son objectif de démilitariser et de dénazifier l'Ukraine".

A Washington, un haut responsable du Pentagone a indiqué que les forces ukrainiennes avaient lancé une contre-offensive sur la ville de Kherson (sud), seul centre urbain majeur conquis entièrement par les forces de Moscou, qui est désormais "contestée".

"Les Ukrainiens tentent de reprendre Kherson", a déclaré ce responsable ayant requis l'anonymat. "Nous ne pouvons dire exactement qui contrôle Kherson mais le fait est qu'elle n'est plus aussi solidement sous contrôle russe qu'auparavant".

22h00 TU. Les 27 chargent la Commission européenne de faire des achats de gaz en commun.

Les Etats de l'UE ont décidé de donner mandat à la Commission européenne pour effectuer des achats de gaz groupés, sur le modèle des commandes de vaccins anti-Covid, alors que la guerre en Ukraine fait flamber les prix de l'énergie.

Les Vingt-Sept et la Commission "vont, de façon urgente, travailler ensemble à des achats volontaires de gaz, de gaz naturel liquéfié (GNL) et d'hydrogène", en tirant profit du poids économique de l'UE pour bénéficier de prix avantageux, selon les conclusions du sommet de Bruxelles.

"L'achat groupé, la capacité à définir ensemble des contrats longs, est le meilleur instrument pour faire baisser les prix", a fait valoir le président français Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse.

"La Commission peut agréger jusqu'à 75% des achats de gaz", soit en renégociant les contrats existants ou en en concluant de nouveaux, a précisé M. Macron, dont le pays occupe la présidence semestrielle de l'UE.



21h08 TU. Initiative de l'UE pour aider les pays en difficulté craignant des pénuries alimentaires.

Les Vingt-Sept ont annoncé le lancement d'une initiative de l'UE pour atténuer les pénuries alimentaires provoquées par la guerre en Ukraine, "grenier à blé de l'Europe", dans les pays les plus touchés.

Ce programme baptisé "Farm" (pour "Food and Agricultural Resilience Mission") vise à maintenir une offre alimentaire mondiale disponible à un prix abordable, en rendant les marchés agricoles plus efficaces et en soutenant la production en Ukraine, malgré la guerre, ainsi que dans les pays les plus menacés, indiquent les conclusions du sommet des dirigeants européens à Bruxelles.



"Nous avons décidé de réagir en essayant de lever toutes les barrières aux dysfonctionnements du marché: on a des pays qui se mettent à ne plus respecter les règles de libre-circulation des biens, comme lors la crise sanitaire", a expliqué le président français Emmanuel Macron.

Le président français Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse après un sommet de l'UE à Bruxelles, le vendredi 25 mars 2022. (AP Photo/Geert Vanden Wijngaert)

"Nous voulons solliciter tous les stocks, par exemple en Chine, qui est en train de stocker beaucoup de céréales" face aux inquiétudes sur l'impact de la guerre, une mesure "totalement contre-productive qui fait monter les prix", empêchant les pays les plus pauvres de s'approvisionner, a-t-il expliqué.