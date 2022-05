DIRECT - Ukraine : ouverture du premier procès pour crime de guerre, Finlande et Suède ont déposé leur candidature à l'Otan

Mercredi 18 mai

06h09 TU. Finlande et Suède ont soumis leurs demandes d'adhésion à l'Otan.



La Finlande et la Suède ont soumis mercredi leurs demandes d'adhésion à l'Otan. Une démarche qualifiée d'"historique à un moment critique pour notre sécurité", selon le secrétaire général de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (Otan), Jens Stoltenberg., qui espère conclure "rapidement" le processus.



Des consultations sont en cours mercredi au sein du Conseil Atlantique pour tenter de lever l'opposition de la Turquie au lancement du processus d'adhésion,selon une source diplomatique.

04h44 TU. L'évacuation de l'usine Azovstal "se poursuit" selon Kiev.



L'opération d'"évacuation" des derniers soldats ukrainiens retranchés dans l'usine Azovstal de Marioupol "se poursuit", a affirmé, sans en préciser le nombre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur son site internet. La manoeuvre, discutée avec le président français Emmanuel Macron au téléphone mardi, "est supervisée par nos militaires et nos services de renseignement" et implique "les médiateurs internationaux les plus influents", a-t-il ajouté. "Nous avons pris la décision de ne pas faire de commentaires tant que l'opération est en cours", a précisé son conseiller, Oleksiï Arestovich, à un média ukrainien.

Des militaires ukrainiens sont assis dans un bus après avoir été évacués de l'aciérie Azovstal de Mariupol, près d'une prison à Olyonivka, en République populaire de Donetsk, mardi 17 mai 2022. AP

L'Ukraine avait assuré la semaine dernière que plus de 1.000 soldats ukrainiens, dont 600 blessés, s'y trouvaient. Mardi 17 mai, Moscou a annoncé la reddition de 265 combattants ukrainiens dont 51 "grièvement blessés."



02h00 TU. Un premier procès pour crime de guerre à Kiev.



Le premier procès pour crime de guerre, depuis le début de l'invasion russe le 24 février, s'ouvre à Kiev ce mercredi. Il concerne un soldat russe accusé d'avoir abattu un civil non armé.

Vadim Chichimarine, 21 ans, comparaîtra devant le tribunal de district Solomiansky à Kiev. Il devra s'expliquer sur la mort d'un homme de 62 ans, le 28 février dans le nord-est de l'Ukraine.

Inculpé de crime de guerre et meurtre avec préméditation, le militaire, originaire d'Irkoutsk en Sibérie, encourt la prison à perpétuité.

Deux autres militaires russes devraient être jugés à partir de jeudi 19 mai pour avoir tiré des roquettes sur des infrastructures civiles dans la région de Kharkiv, la deuxième ville du pays, dans le nord-est.

Le sergent russe, Vadim Chichimarine, 21 ans, derrière une vitre lors d'une audience du tribunal à Kiev, vendredi 13 mai 2022. Efrem Lukatsky (AP)

Le procès aura valeur de test pour le système judiciaire ukrainien, au moment où les institutions internationales mènent aussi leurs propres enquêtes sur les exactions commises par les troupes russes dans ce pays.



Le procureur de la Cour pénale internationale de la Haye, Karim Khan, a annoncé le déploiement d'une équipe de 42 enquêteurs et experts, soit la plus importante mission en termes d'effectifs jamais envoyée sur le terrain.

Mardi 17 mai

Les Etats-Unis ont annoncé mardi la création d'un "observatoire du conflit", doté initialement de six millions de dollars, pour "recueillir, analyser et partager largement les preuves des crimes de guerre" qu'ils imputent à la Russie en Ukraine.

L'initiative vise notamment à "préserver des informations" publiques ou des données de satellites commerciaux en respectant les "normes internationales", afin qu'elles puissent alimenter toute procédure visant à faire rendre des comptes aux responsables d'"atrocités", a déclaré le département d'Etat dans un communiqué.

"Une plateforme en ligne partagera avec le public la documentation de l'Observatoire du conflit, afin d'aider à réfuter les efforts de désinformation de la Russie", a-t-il ajouté.