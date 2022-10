DIRECT - Ukraine : plus d'un million de foyers privés d'électricité suite aux frappes russes

Selon la présidence, désormais un million de foyers en Ukraine sont privés d'électricité. "À ce jour, 672.000 abonnés ont été déconnectés dans la région de Khmelnytskyi, 188.400 dans la région de Mikolaïv, 102.000 dans la région de Volyn, 242.000 dans la région de Cherkasy, 174.790 dans la région de Rivne, 61.913 dans la région de Kirovograd et 10.500 dans celle d'Odessa", a détaillé le conseiller à la présidence Kyrilo Timochenko sur les réseaux sociaux.Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé samedi Moscou d'une "attaque massive" avec 36 tirs de roquette sur son pays dans la nuit de vendredi à samedi."L'agresseur continue de terroriser notre pays. Pendant la nuit, l'agresseur a lancé une attaque massive, avec 36 tirs de roquette", a dénombré le président ukrainien, sur les réseaux sociaux.

Les autorités prorusses de la région de Kherson, enjoignent tous les civils à quitter "immédiatement" la capitale régionale éponyme, face à l'avancée des forces de Kiev.

"Tous les habitants civils de Kherson doivent immédiatement quitter la ville", a indiqué, sur Telegram, l'administration d'occupation prorusse de la région, en évoquant une "situation tendue sur le front" et "un danger accru de bombardements massifs". Les évacuations vers la rive gauche du fleuve Dniepr, qui borde Kherson, sont en cours depuis mercredi.



11h56 TU. Deux morts à Belgorod dans une frappe attribuée à l'Ukraine.

Deux personnes ont été tuées dans les frappes ukrainiennes contre la région russe de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, selon le gouverneur de la région, Viatcheslav Gladkov.

Les bombardements ont visé des "infrastructures civiles" dans la ville de Chebekino, a précisé le responsable. Environ 15.000 personnes sont restées sans électricité, a-t-il ajouté.

Le chef de l'administration locale Vyacheslav Gladkov a déclaré que deux personnes avaient perdu la vie hier lors d'une frappe attribuée à l'Ukraine sur la ville de Chebekino dans la région de Belgorod en Russie.

Les forces russes "ont procédé à une nouvelle attaque avec des missiles sur des installations énergétiques des principaux réseaux dans les régions occidentales de l'Ukraine", a expliqué Ukrenergo sur les réseaux sociaux."L'étendue des dommages est comparable ou pourrait dépasser les conséquences de l'attaque des 10-12 octobre", ajoute l'opérateur.Des restrictions d'énergie sont "appliquées de force" dans plusieurs régions, dont la capitale Kiev et sa région, a précisé Ukrenergo, promettant que ses spécialistes "prennent toutes les mesures pour rétablir la fourniture d'électricité dès que possible dans les régions actuellement privées d'électricité".Parallèlement, les Ukrainiens ont déjà volontairement réduit leur consommation d'électricité de 5% jusqu'à 20% en moyenne certains jours et dans certaines régions, a précisé à l'AFP le patron d'Ukrenergo, Volodymyr Kudrytsky, dans une déclaration écrite. "Nous sommes reconnaissants, envers les personnes qui ont réduit la consommation chez elles comme envers les entreprises qui font de même", ajoute-t-il.Des responsables dans tout le pays avaient auparavant fait état de coupures d'électricité après de nouvelles frappes.Dans l'Ouest de l'Ukraine, l'électricité et l'eau étaient coupées dans certaines zones de la région de Volhynie, selon son gouverneur. La ville de Khmelnytski était privée de courant et les autorités municipales ont appelé les habitants à se préparer à des coupures d'eau.Dans la région de Rivné, également dans l'Ouest, le gouverneur Vitali Koval a indiqué que des attaques avaient visé dans la matinée l'"infrastructure énergétique" de la région, endommageant des sous-stations d'électricité.Des coupures de courant ont également été signalées dans la région d'Odessa (Sud-Ouest) après "deux frappes de missiles sur l'infrastructure énergétique de la région", a déclaré le gouverneur Maxim Martchenko.Le gouverneur de la région de Kirovohrad (centre) a pour sa part demandé aux entreprises locales et aux habitants de réduire leur consommation d'électricité après les frappes sur d'"importantes" infrastructures énergétiques.



Dans un entretien au journal dominical allemand Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, le premier ministre ukrainien, Denys Chmygal, a mis en garde contre un "nouveau tsunami migratoire" si la Russie poursuit ses attaques sur les infrastructures civiles de son pays.

Denys Chmygal, qui doit participer, lundi, au forum économique germano-ukrainien à Berlin, a accusé Moscou de vouloir "plonger l'Ukraine dans une catastrophe humanitaire."

"S'il n'y a plus de courant, d'électricité et d'eau en Ukraine, cela peut déclencher un nouveau tsunami migratoire", a-t-il dit.

La Russie veut "offrir à l'Ukraine un hiver froid, au cours duquel les gens pourraient littéralement mourir gelés. Cela pourrait conduire à une catastrophe humanitaire planifiée, comme l'Europe n'en a jamais vu depuis la Deuxième Guerre mondiale."



Dans son interview, le responsable a également réclamé à Berlin de livrer à l'Ukraine de nouvelles munitions dans les prochains jours pour repousser les frappes aériennes russes.

Pour la reconstruction de l'Ukraine, Schmyhal veut utiliser les avoirs russes gelés à l'étranger. Les dommages causés par l'attaque de la Russie s'élèvent actuellement à "plus de 750 milliards de dollars", a-t-il déclaré.

Parallèlement, il y a des avoirs russes gelés d’une valeur de 300 à 500 milliards de dollars, a-t-il souligné. "Nous devrions développer un mécanisme de confiscation des avoirs russes."

Se tiendra, en outre, mardi, une conférence internationale pour la reconstruction de l'Ukraine.

"Nous allons devoir investir énormément" pour la reconstruction de l'Ukraine, a affirmé le chancelier Scholz, dans son podcast hebdomadaire publié samedi. L'Ukraine ne peut pas le faire toute seule, l'UE ne peut pas non plus le faire toute seule. Seule la communauté internationale, qui soutient actuellement l'Ukraine, peut le faire. Et elle doit le faire pour longtemps."

Russische Truppen zerstören in der #Ukraine zunehmend zivile Infrastruktur. Ministerpräsident #Schmyhal erklärt im Interview mit @SchullerKonrad, was im #UkraineKrieg gegen iranische Kamikaze-Drohnen hilft, und bittet um schnelle Unterstützung. https://t.co/4ficRVN5ax — Frankfurter Allgemeine (@faznet) October 22, 2022



De nouvelles frappes russes ont visé des infrastructures énergétiques dans l'ouest de l'Ukraine, selon l'opérateur Ukrenergo. Des responsables ont fait état de coupures de courant dans plusieurs régions du pays.

Les forces russes "ont procédé à une nouvelle attaque avec des missiles sur des installations énergétiques des principaux réseaux dans les régions occidentales de l'Ukraine", a expliqué Ukrenergo sur les réseaux sociaux. La compagnie ajoute que "l'étendue des dommages est comparable ou pourrait dépasser les conséquences de l'attaque des 10-12 octobre". Selon l'opérateur, les Ukrainiens ont volontairement réduit leur consommation d'électricité jusqu'à 20% dans certaines régions.

The #Russian withdrawal from western #Kherson Oblast has begun. Russian forces likely intend to continue that withdrawal over the next several weeks but may struggle to withdraw in good order if #Ukrainian forces choose to attack.https://t.co/K7MWzKbivC pic.twitter.com/4fkGxSlxx3 — ISW (@TheStudyofWar) October 22, 2022

В Україні створили додаток "єППО" для виявлення ракет та дронів: як сповістити #ЗСУ про проліт повітряних об'єктів https://t.co/fSlfNJzb97 #новини — 5 канал (@5channel) October 21, 2022

#Zelenskyy signed a law on voluntary military registration of women, reports 5 Kanal.



Women who have a profession related to a military specialty can be registered for military service if they want. pic.twitter.com/dVeIsiAMhH — NEXTA (@nexta_tv) October 22, 2022

D'après le gouverneur de la région d'Odessa, Maxim Martchenko, une infrastructure énergétique a également été frappé dans la région.Dans son dernier point, l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW), un groupe de réflexion américain, assure que l'armée russe a déjà commencé à se retirer d'une partie de l'oblast de Kherson. "Le retrait russe de l'ouest de l'oblast de Kherson a commencé. Les forces russes ont probablement l'intention de poursuivre ce retrait au cours des prochaines semaines, mais elles pourraient avoir du mal à se retirer en bon ordre si les forces ukrainiennes décident d'attaquer."Les villes ukrainiennes, dont la capitale, Kiev, sont de plus en plus ciblées par des attaques de drones. Une application destinée à détecter les engins, intitulée "ePPo", abbréviation de "eAir Defense Observer", est désormais disponible sur Android et bientôt sur ioS.Une fois téléchargée, il suffit à l'utilisateur de pointer l'appareil avec son téléphone et d'appuyer sur le bouton rouge de l'application pour envoyer la géolocalisation à la défense anti-aérienne ukrainienne.Selon la chaîne de télevision ukrainienne, 5 Kanal, relayée par le média biélorusse indépendant, Nexta, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a signé une loi sur l'engagement volontaire des femmes dans l'armée.Ainsi, les femmes qui exercent une profession liée à une spécialité militaire peuvent être enregistrées au service militaire si elles le souhaitent.Dans son allocution vidéo quotidienne, vendredi soir, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a indiqué s'être entretenu avec le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, le général Valeri Zaloujny.Les principales préoccupations demeurent, à l'heure actuelle, "la protection de notre ciel contre les missiles et les drones ennemis, la protection des installations d'infrastructure, la detsruction des positions de l'occupant, la progression de nos forces et tout ce qui est nécessaire pour soutenir l'armée."Le dirigeant a ajouté que "les hostilités se poursuivent dans l'est et le sud de l'Ukraine" et que les forces ukrainiennes "conservent l'initiative."

L'usage par la Russie de l'arme nucléaire serait "un acte d'hostilité contre l'humanité", a averti le Premier ministre japonais, Fumio Kishida, en visite en Australie.

L'intimidation russe sur "l'utilisation de l'arme nucléaire est une menace grave pour la paix et la sécurité de la communauté internationale et est absolument inacceptable", a ajouté le dirigeant du seul pays jamais frappé par la bombe atomique.