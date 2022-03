Direct - Ukraine : plus d'un quart des Ukrainiens ont dû fuir leur foyer, plus de 5000 morts à Marioupol

15H30 TU. Au moins 5.000 personnes ont été tuées à Marioupol, dans le sud-est de l'Ukraine



Une conseillère de la présidence ukrainienne, en charge des couloirs humanitaires annonce à l'AFP que "environ 5.000 personnes ont été enterrées mais les gens ne sont plus enterrés depuis dix jours à cause des bombardements continus". Tetiana Lomakina estime qu'"au vu du nombre de personnes encore sous les décombres (...) il pourrait y avoir autour de 10.000 morts".



14H30 TU. La Russie veut restreindre l'accès aux ressortissants de pays "inamicaux"

Le chef de la diplomatie russe annonce qu'un décret est en préparation pour limiter l'accès au territoire russe aux ressortissants de pays auteurs d'actes "inamicaux", en pleine vague de sanctions contre Moscou depuis son offensive en Ukraine.

"Un projet de décret présidentiel est en préparation pour introduire des mesures de représailles, concernant les visas, en lien avec les actions inamicales de plusieurs gouvernements étrangers", déclare Sergueï Lavrov, lors d'une réunion du parti au pouvoir Russie Unie.



13H19 TU. Les pays du G7 estiment qu'exiger un paiement en roubles du gaz russe n'est "pas acceptable" et montre que le président russe Vladimir Poutine est "dos au mur".

C'est ce qu'a déclaré le ministre allemand de l'Économie Robert Habeck.

"Tous les ministres du G7 sont tombés d'accord sur le fait qu'il s'agissait d'une violation unilatérale et claire des contrats existants (...) ce qui signifie qu'un paiement en roubles n'est pas acceptable", a dit M. Habeck, à l'issue d'une réunion virtuelle avec ses homologues du G7.



"Je pense qu'il faut interpréter cette demande comme le fait que Poutine est dos au mur", a-t-il ajouté.



13h09 TU. Le journal indépendant russe Novaïa Gazeta suspend ses publications en ligne et au format papier jusqu'à la fin de l'opération militaire en Ukraine.





Le directeur de Novaïa Gazeta Dmitri Mouratov alors qu'il apprend avoir reçu le Prix Nobel de la Paix, octobre 2021, à Moscou. © AP Photo/Alexander Zemlianichenko, File





Le pouvoir russe accentue ses pressions contre les voix critiques. Dans un communiqué publié sur son site, le journal, dont le rédacteur en chef Dmitri Mouratov a reçu en 2021 le prix Nobel de la Paix, a indiqué avoir pris cette mesure après avoir reçu un second avertissement du gendarme russe des télécoms pour manquement à une loi controversée sur les "agents de l'étranger".

11h53 TU. Un peu plus de 40.000 réfugiés ont fui l'Ukraine ces dernières 24 heures.

Le total de personnes qui essayent d'échapper aux combats déclenchés par l'armée russe atteint les 3,9 millions, selon le décompte de l'ONU publié lundi.



Depuis le 22 mars, le flux de réfugiés s'est nettement ralenti même si on se rapproche du nombre de quatre millions qu'avait projeté le HCR au début du conflit.

Au total, plus de dix millions de personnes, soit plus d'un quart de la population, ont dû quitter leur foyer soit en traversant la frontière pour trouver refuge dans les pays limitrophes soit en trouvant refuge ailleurs en Ukraine.



Où se réfugient les Ukrainiens qui fuient leur pays, en carte :

11h35 TU. Le chef de la diplomatie russe juge qu'une rencontre entre Vladimir Poutine et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky serait pour l'heure "contre-productive".



La rencontre est conditionnée à l'adoption des exigences de Moscou dans les négociations. Vladmir Poutine "a dit qu'il ne refuserait jamais une rencontre avec le président Zelensky, mais il faut que cette rencontre soit bien préparée (...) Le conflit au sein de l'Ukraine s'est aggravé pendant toutes ces années, beaucoup de problèmes se sont accumulés", a déclaré Sergueï Lavrov.

11h26 TU. Le Kremlin dénonce les commentaires "alarmants" du président américain Joe Biden qui a qualifié son homologue russe Vladimir Poutine de "boucher".

"Cette déclaration est sans doute alarmante", a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, en soulignant que Moscou continuerait de suivre de manière "très attentive les propos du président américain".

Le président russe Vladimir Poutine assiste à une réunion avec de jeunes professionnels de la culture primés, par vidéoconférence, à Moscou, le vendredi 25 mars 2022.

Kremlin Pool Photo/AP

10h23 TU. La Russie et l'Ukraine n'ont pas accompli d'"avancées significatives" pour l'instant dans leurs négociations.



C'est ce qu'a déclaré lundi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

"Pour l'instant, nous ne pouvons pas constater de progrès ou d'avancées significatives quelconques", a affirmé M. Peskov à la presse, alors que les délégations russe et ukrainienne sont attendues lundi à Istanbul pour une nouvelle session de discussions.

10h14 TU. Kyiv renonce à tout couloir d'évacuation de civils par crainte de "provocations" russes.

"Nos renseignements ont fait état de possibles provocations de la part des occupants sur les itinéraires des couloirs humanitaires. Par conséquent, pour des raisons de sécurité pour les civils, aucun couloir humanitaire ne sera ouvert aujourd'hui", a écrit la vice-Première ministre Iryna Verechtchouk sur Telegram.



Le reporter Nolan Peterson fait état d'une nuit "bruyante" à Kyiv.

Loud night in Kyiv — sounds of artillery to the northwest. — Nolan Peterson (@nolanwpeterson) March 27, 2022

09h42 TU. L'Espagne annonce un plan d'aides directes de six milliards d'euros pour les ménages et les entreprises, dont des subventions sur les carburants, afin de compenser les conséquences économiques de la guerre en Ukraine.

Le plan "sera en vigueur jusqu'au 30 juin".

08h36 TU. Le brasseur néerlandais Heineken annonce quitter la Russie, où il compte 1.800 employés, à cause de la guerre en Ukraine qui continue à "se déployer et à s'intensifier".

"La propriété de Heineken dans l'entreprise en Russie n'est plus durable ni viable dans l'environnement actuel. En conséquence, nous avons décidé de quitter la Russie", a déclaré le deuxième plus gros brasseur mondial dans un communiqué.



07h20 TU. En France, le président de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), Jean-François Carenco, appelle l'ensemble des citoyens à faire dès maintenant des économies d'énergie.

Dans un entretien au quotidien Les Echos, le patron du régulateur de l'énergie juge que les difficultés d'approvisionnement de gaz provoquées par la guerre en Ukraine et la baisse inédite de la production d'électricité nucléaire d'EDF vont nécessairement entraîner des difficultés à l'hiver 2022 si rien n'est fait.

"Il faut économiser du gaz et de l'électricité en France dès maintenant sinon cela pourrait mal se passer l'hiver prochain", a insisté M. Carenco, invitant chacun à faire des efforts, "les industriels, le tertiaire, les bâtiments publics mais aussi chacun d'entre nous, que ce soit en baissant le chauffage, la climatisation, les lumières". "Il y a urgence et chacun doit s'y mettre", a-t-il ajouté.



La dépendance au gaz russe en europe en carte :

La dépendance des pays de l'Union européenne aux importations de gaz russe

06h45 TU. La dernière ligne ferroviaire encore active entre la Russie et l'UE ferme.

Douze ans après le voyage inaugural de ce train moderne avec à son bord Vladimir Poutine, alors un symbole de renouveau pour les relations euro-russes, le trafic est interrompu sine die à partir de ce lundi entre Saint-Pétersbourg et Helsinki. La ligne était pourtant restée active même durant la Guerre froide.



05h30 TU. Dans Marioupol assiégée et bombardée depuis des semaines, "la population se bat pour survivre. La situation humanitaire est catastrophique", selon le ministère ukrainien des Affaires étrangères.



"Les forces armées russes sont en train de transformer la ville en poussière", a-t-il ajouté sur twitter, dans la nuit de dimanche à lundi.



Le président français a indiqué dimanche qu'il parlerait à son homologue russe Vladimir Poutine lundi ou mardi pour organiser une opération d'évacuation de la ville.

#Mariupol Il y a seulement un mois, les enfants jouaient dans ces cours. pic.twitter.com/DTKWNFMRZT — inna shevchenko (@femeninna) March 27, 2022

05h11 TU. Le territoire séparatiste de Louhansk pourrait bientôt organiser un référendum pour rejoindre la Russie.



C'est ce qu'a déclaré dimanche le leader de ce territoire, Léonid Passetchnik. Moscou a reconnu l'indépendance de Louhansk, mais pas la communauté internationale.

"Tous les faux référendums dans les territoires occupés temporairement sont nuls et non avenus et n'auront aucune légitimité", a réagi sur Twitter le porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères.



03h00 TU. Négociateurs ukrainiens et russes se retrouvent à Istanbul mardi pour tenter d'arrêter le conflit. La question de la "neutralité" de l'Ukraine est "étudiée en profondeur", selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky.



Les délégations russe et ukrainienne sont attendues lundi à Istanbul avant le début de la session de discussions en face-à-face, qui doit débuter mardi.

Une des clauses des négociations porte sur "les garanties de sécurité et la neutralité, le statut dénucléarisé de notre Etat", une exigence de Moscou, a déclaré Volodymyr Zelensky à des médias indépendants russes dans un entretien en ligne diffusé sur la chaîne Telegram de l'administration présidentielle ukrainienne.

"Ce point des négociations est compréhensible pour moi et il est en discussion, il est étudié en profondeur", a-t-il affirmé. Mais il devra être soumis à référendum et il faut des garanties, a-t-il prévenu, accusant le président russe Vladimir Poutine et son entourage de faire "traîner les choses".

Le gendarme russe des télécoms Roskomnadzor a intimé dans un communiqué aux médias russes de ne pas publier cet entretien et indiqué qu'une enquête était ouverte contre ceux qui avaient participé à l'interview.



02h56 TU. Une minute de silence est observée en hommage à l'Ukraine lors de la 94e cérémonie des Oscars à Hollywood.

Pendant ce bref instant de recueillement, des écrans diffusaient des messages appelant à envoyer de l'aide en énumérant des besoins essentiels des Ukrainiens tels que de la "nourriture", des "soins médicaux" ou des "couvertures". "Nous vous demandons d'aider l'Ukraine par tous les moyens possibles", a ajouté l'un des messages.

L'actrice et réalisatrice Jamie Lee Curtis brandit un ruban bleu en soutien aux réfugiés d'Ukraine aux Oscars, le dimanche 27 mars 2022 au Dolby Theatre de Los Angeles.

AP Photo/Jae C. Hong

02:49 TU. De nouveaux incendies se sont déclarés dans la zone de la centrale nucléaire de Tchernobyl, occupée par les forces russes, selon les autorités ukrainiennes.



Kiev demande la "démilitarisation" du secteur sous l'égide de l'ONU.

"Des feux importants ont commencé dans la zone d'exclusion, qui peuvent avoir de très sérieuses conséquences", a écrit la Première ministre adjointe ukrainienne Iryna Vereshchuk sur son compte Telegram dimanche soir.