DIRECT - Ukraine : plus de 100 personnes disparues à Kherson pendant l'occupation russe

Plus d'une centaine d'Ukrainiens ont été détenus puis ont disparu à Kherson, lors de l'occupation russe. Une méthode qui apparaît comme une campagne "préméditée", selon une étude de l'université américaine Yale, le Conflict Observatory, publiée vendredi.

Ce groupe de recherche du département de santé publique de l'université Yale a recensé 226 détentions extrajudiciaires et disparitions forcées à Kherson.

La moitié des personnes emprisonnées "ne semblent pas avoir été libérées", selon le rapport.

Un quart des 226 personnes concernées auraient fait l'objet de tortures et quatre sont mortes en détention ou peu après.

La majorité de ces actes ont été perpétrés par l'armée russe et les services de sécurité russe (FSB), selon l'étude.

Russia must halt detentions and disappearances, withdraw its forces from Ukraine, and end a war that it cannot and will not win – no matter how brutal its tactics. A new #ConflictObservatory report documents additional allegations of Russia’s abuses. https://t.co/JwpNQYmdc9 — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 18, 2022

Les détenus et les disparus étaient principalement des hommes en âge de servir dans l'armée, notamment des fonctionnaires, de figures de la société civile, des professeurs, des policiers et des journalistes, d'après cette source.

"Ces résultats donnent du crédit à une série d'allégations alarmantes sur le traitement des détenus, notamment des morts en détentions, l'usage généralisé de la torture et de traitements cruels, inhumains et dégradants, le pillage des personnes emprisonnées et des violences sexuelles et genrées", affirme l'étude.

Selon certaines sources consultées pour cette étude, les Russes sont arrivés avec des listes de noms et des numéros de plaques d'immatriculation, ciblant les personnes qui pourraient résister à leur occupation.

Les Tartars de Crimée ont notamment été pris pour cible, beaucoup étant accusés par les Russes d'appartenir à des groupes tartars "terroristes", d'après le rapport.

"Cette étude montre que les forces russes doivent être tenues pour responsables des crimes qu'elles sont accusées d'avoir commis à Kherson", affirment les universitaires.

⚡️Ombudsman says he’s ‘shoked’ by scale of torture Russian forces inflicted on Kherson residents.



“I haven’t seen such a scale of (human rights violations) before. And I personally visited all (Russian) torture chambers in different Ukrainian oblasts,” Dmytro Lubinets said. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) November 17, 2022

#Kherson railway station is the first building in town with electricity. #KeepRunning. pic.twitter.com/85oxqBbqo7 — Alexander Kamyshin (@AKamyshin) November 18, 2022

#Russian officials are preparing for further covert mobilization efforts even as the fall #conscription cycle is underway, likely further flooding the already overburdened Russian force generation apparatus.https://t.co/TXfX9t71ft pic.twitter.com/E4aKmzGWjI — ISW (@TheStudyofWar) November 19, 2022

Alors que la ligne ferroviaire entre la capitale, Kiev, et la ville récemment libérée de Kherson, a été rouverte vendredi, le PDG des chemins de fer ukrainiens, Alexander Kamyshin, a publié une photo de la gare de la ville, indiquant qu'elle était "le premier bâtiment de la ville avec de l'électricité."Dans sa dernière note, l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW), avance que la Russie se prépare à de nouvelles vagues de mobilisation "secrètes.""Le 18 novembre, les chaînes Telegram russes ont activement discuté des indices selon lesquels le Kremlin se préparerait à une deuxième vague de mobilisation et ont fait circuler l'image d'un projet de convocation reçu par un citoyen de Saint-Pétersbourg qui aurait reçu l'ordre de se présenter à la mobilisation en janvier 2023, malgré l'annonce par le président russe Vladimir Poutine de la fin officielle de la mobilisation partielle le 31 octobre", précise le rapport.



Lors d'une conférence annuelle sur la sécurité à Bahreïn.Le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, accuse l'Iran de "répandre le sang" du Moyen-Orient à l'Ukraine. Il promet de collaborer avec ses partenaires pour "contrer la menace iranienne", après la fourniture de drones par Téhéran à la Russie.

Iran and Russia are spreading bloodshed and destruction around the world.



The threat they pose to our country and global security is more advanced than ever before. — James Cleverly (@JamesCleverly) November 19, 2022

"Alors que leur peuple manifeste contre des décennies d'oppression, les dirigeants iraniens répandent le sang et la destruction dans toute la région, et jusqu'à Kiev, a déclaré James Cleverly, en référence à la répression des manifestations anti-régime dans la République islamique. Les armes iraniennes menacent l'ensemble de la région. Aujourd'hui, le programme nucléaire iranien est plus avancé que jamais, et le régime vend à la Russie des drones armés qui tuent des civils en Ukraine." "La Grande-Bretagne est déterminée à travailler aux côtés de ses amis pour contrer la menace iranienne", a encore assuré le responsable.

Vendredi, lors de cette même conférence, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé la possibilité de nouvelles sanctions contre l'Iran. Elle a dénoncé une "prolifération" d'armes qui constitue "un risque pour la sécurité".

Let us join forces for our collective security.



For example, on addressing the dangers of Iranian UAV proliferation.



Gulf security matters to Europe, as Europe’s security matters to the Gulf.#IISSMD2022 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 18, 2022

06h03 TU. Le système énergétique ukrainien à 50 % "hors d'état de fonctionner".

There’s first snow in #Kyiv, #Ukraine, this winter.



And #Russia keeps bombing Ukrainian cities to disrupt power and heating supply to homes of ordinary Ukrainians. pic.twitter.com/QHMZ5U8Tcf — Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) November 17, 2022

Bakhmut, 17 November.



An elderly couple comforts each other in the hospital after a Russian rocket ruined their home.



: @eddyvanwessel pic.twitter.com/2jJax5Wumr — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 18, 2022

Let there be light! Odesites celebrate the return of electricity following the latest blackout caused by Russia’s energy terrorism pic.twitter.com/Mc8yoFec4C — Business Ukraine mag (@Biz_Ukraine_Mag) November 18, 2022

Blackout Lviv. Russia is plunging Ukraine into darkness and deliberately destroying the country’s civilian infrastructure pic.twitter.com/EDmglIQ7s1 — Business Ukraine mag (@Biz_Ukraine_Mag) November 18, 2022

In Kherson, first "Points of Invincibility" were opened. These are the tents where local residents can warm up, get warm food and drinks, charge their devices and use the Internet. The liberated city still remains without electricity. pic.twitter.com/ZJVHEfXpLU — UkraineWorld (@ukraine_world) November 18, 2022

"Près de la moitié de notre système énergétique a été mis hors d'état de fonctionner", a fait savoir, vendredi, le premier ministre ukrainien Denys Chmygal lors d'une conférence de presse. Il demande un "un soutien supplémentaire" de l'Union européenne pour passer l'hiver.De nombreux Ukrainiens doivent affronter le début de l'hiver avec peu ou pas d'électricité et sans eau chaude. Les premières neiges sont tombées jeudi sur le pays, après plus d'un mois et demi de bombardements sur le réseau énergétique.La photo a été partagée massivement par les Ukrainiens sur les réseaux sociaux. L'oeuvre du photo-journaliste, Eddy van Wessel, elle immortalise un couple de personnes âgées se réconfortant dans un hôpital, après que leur maison a été détruite par une frappe russe à Bakhmut (oblast de Donestk).Dans sa déclaration quotidienne, vendredi soir, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, a rappelé que les ingénieurs travaillaient d'arrache-pied pour restaurer au maximum le courant dans le pays. "Si bien qu'aujourd'hui, il y a déjà beaucoup moins d'arrêts d'urgence [...] Les arrêts d'urgence ont été utilisés dans une plus large mesure dans la région d'Odessa et à Kiev", a-t-il précisé.Il a ajouté que l'approvisionnement énergétique demeure difficile " dans dix-sept régions au total et dans la capitale. La situation est très difficile dans la région d'Odessa, ainsi que dans les régions de Vinnytsia et de Ternopil [...] Nous savons que c'est très difficile pour les gens, car les occupants ont tout détruit avant de fuir. Mais nous allons tout connecter, tout restaurer."A noter que "des "points d'invincibilité" spéciaux (ndrl : des lieux où les Ukrainiens peuvent recharger leur matériel électronique) ont été ouverts à Kherson aujourd'hui. Les deux premiers points. Il y en aura d'autres."

Dans le communiqué final du sommet de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec), les dirigeants indiquent que "la plupart" d'entre eux condamnent la guerre menée par la Russie en Ukraine. Les dirigeants de la région Asie-Pacifique ont ainsi ajouté leur voix à la pression internationale exercée sur Moscou.

"La plupart des membres ont fermement condamné la guerre en Ukraine et ont souligné qu'elle causait d'immenses souffrances humaines et exacerbait les fragilités existantes dans l'économie mondiale", ont écrit les 21 dirigeants du forum, dont la Russie et la Chine.



00h30 TU. Moscou accuse des soldats ukrainiens de "crime de guerre".

La Russie accuse des militaires ukrainiens d'avoir exécuté "brutalement" une dizaine de soldats russes qu'ils avaient capturés. Elle dénonce un "crime de guerre".

Cette accusation intervient après la publication sur les réseaux sociaux russes de deux vidéos d'une trentaine de secondes chacune, présentées par ces sources russes comme prouvant l'exécution des militaires capturés. Elle tombe aussi au lendemain d'accusations ukrainiennes sur des tortures commises à grande échelle par les forces russes à Kherson, ville récemment libérée.



Kiev n'avait en fin de journée pas réagi à ces accusations, sur lesquelles les Nations unies ont indiqué se pencher.



