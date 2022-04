DIRECT - Ukraine : plus de 4,4 millions de réfugiés ont fui vers l'Europe, Odessa craint des attaques aériennes

Ce qu'il faut retenir :

Plus de 4,4 millions de réfugiés ont fui l'Ukraine depuis le début de l'offensive russe le 24 février.



Un couvre-feu est en vigueur à Odessa jusqu'à lundi. Les autorités ukrainiennes craignent une attaque imminente sur cette ville portuaire.



L'attaque de la gare de Kramatorsk a fait au moins 52 morts selon un nouveau bilan fourni par la présidence ukrainienne.



En déplacement à Kiev, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a assuré que l'Ukraine avait un avenir européen.

11h57 TU. La communauté internationale condamne l'attaque de la gare de Kramatorsk.



En Ukraine, le bilan du raid sur la gare de Kramatorsk s'alourdit : au moins 52 morts dont 5 enfants et des dizaines de blessés. La communauté internationale condamne cette attaque contre des civils. Le chef de la diplomatie française parle de "crimes contre l'humanité".

11h40 TU. À Marioupol, l'impossible décompte des victimes.



Combien de civils ukrainiens ont péri à Marioupol ? Cette cité portuaire du sud-est de l'Ukraine et assiégée et dévastée par l'armée russe depuis fin février. Le "nouveau maire" proclamé par les forces pro-russes a annoncé jeudi qu'"environ 5.000 personnes"sont mortes parmi la population civile. Les autorités ukrainiennes avancent des bilans beaucoup plus lourds.

11h15 TU. Les forces ukrainiennes restent mobilisées au sud.



3.000 soldats ukrainiens sont à l'intérieur de la ville de Marioupol, en position défensive, annonce une source militaire occidentale. Ce vendredi, Edouard Bassourine, représentant des forces séparatistes pro-russes de Donetsk,a reconnuque contrôler totalement la ville "prendra du temps". Les Ukrainiens contiennent les assauts dans le sud-ouest et l'est de la Marioupol, en particulier le port et l'usine métallurgique d'Azovstal, selon l'ISW.

11h00 TU. L'Europe face à l'afflux migratoire de réfugiés ukrainiens.



Depuis le début de la guerre en Ukraine, les réfugiés ont fui vers les pays limitrophes, à commencer par la Pologne. La Moldavie et la Roumanie aussi accueillent un grand nombre d'exilés.



10h55 TU. Plus de 4,4 millions de réfugiés ont fui les bombardements en Ukraine.



Plus de 4,4 millions de réfugiés ukrainiens ont fui leur pays depuis le 24 février, selon les chiffres du Haut commissariat aux réfugiés (HCR). L'Europe n'a pas connu un tel flot de réfugiés depuis la Seconde guerre mondiale.

The war in Ukraine has triggered one of the fastest-growing displacement and humanitarian crises ever. More than 4.3 million refugees have fled the country, and 7.1 million are displaced internally. Operational update: https://t.co/tFwkRAavH3 — UNHCR, the UN Refugee Agency (@Refugees) April 8, 2022

10h42 TU. L'Allemagne a quasiment épuisé ses possibilités d'approvisionner l'Ukraine en armes.



L'Allemagne pourra-t-elle livrer suffisamment d'armes à l'Ukraine ? Selon l'armée allemande, la Bundeswehr est limitée dans ses possibilités de livraisons d'armes à l'Ukraine. La ministre allemande de la Défense, Christine Lambrecht, indique que Berlin est "arrivé à une limite" et que l'État germanique doit maintenir sa capacité d'action pour être en mesure de "garantir la défense du pays et de l'Alliance" atlantique (Otan), a-t-elle ajouté.

10h11 TU. Poursuite des évacuations de civils à Kramatorsk.



Au lendemain de la frappe de missile d'une gare qui a fait plus de 50 morts, l'évacuation de civils de la ville de Kramatorsk se poursuit ce samedi. Des mini-bus et camionnettes sont venues récupérer des dizaines de personnes tôt ce matin. Quatre trains sont prévus au départ de la ville voisine de Sloviansk en direction de l'ouest du pays, selon la compagnie des chemins de fer ukrainiens.

Des milliers de civils ukrainiens sont évacués du pays par la route. Des bus sont mis à disposition. Ils suivent plusieurs itinéraires pour rallier des villes ukrainiennes jugées sécurisées ou des pays limitrophes comme la Pologne. Medyka, Pologne - 8 avril 2022. Sergei Grits / ASSOCIATED PRESS

10h05 TU. Moscou envisage de bloquer Youtube en Russie après la suspension du compte de la chaîne parlementaire "Douma TV".

"Les États-Unis veulent avoir le monopole de la diffusion de l'information", a lancé sur Telegram Viatcheslav Volodine, le président du parlement russe. "Nous ne pouvons pas permettre cela." Selon Moscou, le compte "Douma-TV" a plus de 145.000 abonnés sur Youtube. Il diffuse des extraits des échanges parlementaires, des interviews de députés russes et des retransmissions en direct. Des représailles qui font craindre un blocage du service en Russie sont annoncées par le Kremlin.

Ce qu'il faut retenir à 10h00 GMT.

En déplacement officiel à Kiev, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a assuré que l'Europe soutient pleinement l'Ukraine dans la guerre menée par Moscou.



Un couvre-feu va être décrété à Odessa. La ville portuaire pourrait être la cible de frappes aériennes russes, craignent les autorités ukrainiennes.



La Russie accuse Youtube d'avoir bloqué la chaîne parlementaire russe et exige son rétablissement, faute de quoi le Kremlin promet des "représailles".



La France annonce que deux tableaux de la collection Morozov vont rester sur le territoire français. L'un appartient à un oligarque russe, l'autre à un musée ukrainien.

09h44 TU. Collection Morozov : deux tableaux, dont celui d'un oligarque russe, restent en France.



Deux tableaux de la collection Morozov, dont celui d'un oligarque russe et un autre appartenant à un musée ukrainien, exposés en ce moment à la Fondation Vuitton à Paris depuis septembre, vont "rester en France". L'annonce a été faite ce samedi par le ministère de la Culture, indique l'AFP, alors que la ministre Roselyne Bachelot-Narquin rencontre ce samedi des artistes ukrainiens réfugiés en France.

Roselyne Bachelot-Narquin a rencontré des artistes ukrainiennes et des professionnels de la culture qui les accueillent en France. Échanges nourris, leurs projets sont riches et la France les soutiendra pour qu’ils continuent à exercer leur art. — Ministère de la Culture(@MinistereCC) April 8, 2022

09h39 TU. Joe Biden veut apporter une "réponse internationale" au conflit russo-ukrainien.



Le président des États-Unis Joe Biden s'est entretenu avec son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa. Les deux chefs d'État sont d'accord pour prononcer un cessez-le-feu en Ukraine. À l'issue de l'échange, Joe Biden a souligné "la nécessité d'une réponse internationale claire et unifiée à l'agression russe", selon le communiqué de la Maison blanche.



09h16 TU. En déplacement en Ukraine, Ursula von der Leyen assure que "L'Europe est de votre côté".



La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen poursuit son déplacement en Ukraine. Elle donne une conférence de presse à Kiev aux côtés du président ukrainien Volodymyr Zelensky."L'Europe est de votre côté", a-t-elle déclaré.

Your fight is our fight. Europe is on your side.



This is the message I brought to President @ZelenskyyUa and the Ukrainian people yesterday in Kyiv. pic.twitter.com/UvWtm26Iww — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 9, 2022

09h10 TU. Moscou accuse Youtube d'avoir bloqué le compte de la chaîne parlementaire russe.



Des responsable russes accuse le service vidéo Youtube d'avoir bloqué le compte de la chaîne de la chambre basse du Parlement russe, "Douma-TV". Propriété du géant américain Google,Youtube aurait "signé sa propre condamnation" et pourrait subir "des représailles", annonce Moscou.



09h00 TU. Les soldats ukrainiens accusés d'exactions à l'encontre de soldats russes.



Des vidéos montrant des soldats russes au sol abattus de sang froid par des soldats ukrainiens circulent sur internet depuis le 7 avril. Analysés et vérifiées par des sources indépendantes, on sait qu'elles ont été tournées près de Dmytrivka, au nord de Kiev. Si ces faits sont avérés, il s'agirait de crimes de guerre dénonce l'ONG Human Rights Watch. Attention, certaines images peuvent choquer.

08h12 TU. La France veut enquêter sur "les crimes de guerre des Russes".

Le président français Emmanuel Macron a affirmé vendredi que la France était en train de "rassembler les preuves" contre "des crimes de guerre des Russes" en Ukraine. Des exactions à l'encotnre sont attribuées à la Russie, qui dément. "Même en prenant le maximum de précautions que je me dois de prendre" en tant que chef de l'Etat, "je peux dire que ce sont des crimes de guerre des Russes", a affirmé Emmanuel Macron sur le réseau social Brut.



07h50 TU. La Russie bientôt en défaut de paiement ?



L'agence de notation financière S&P Global Ratings abaisse la note de la Russie pour ses paiements en devises étrangères au niveau de "défaut de paiement sélectif". En début de semaine, Moscou a sciemment réglé en roubles une dette qui aurait dû être honorée en dollars. Il ne reste qu'un cran plus bas que SD dans l'échelle de l'agence : la note "D", pour défaut.



07h40 TU. L'évacuation de civils se poursuit en Ukraine.

À Lozova, à une centaine de km à l'ouest de Kramatorsk, environ 15.000 personnes ont quitté la localité. 50.000 se trouvent encore sur place, a indiqué vendredi soir sur Telegram, le chef de l'administration militaire régionale, Oleg Sinegubov. Les départs sont organisés par trains et en voitures, a-t-il précisé. Selon lui, des combats se déroulent "à proximité".

07h18 TU. Le ministère britannique de la Défense assure que la Russie vise délibérément les civils ukrainiens.



Selon les informations fournies par le gouvernement britannique, les troupes russes prennent les civils ukrainiens pour civils lors des affrontements ou des bombardements. Dans une note publiée ce samedi, Londres indique que les forces russes se concentrent toujours au Donbass, à Mykolaïv et Marioupol.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 9 April 2022



Find out more about the UK government's response:href="https://t.co/E0EjD3xPmZ">https://t.co/E0EjD3xPmZ="https://twitter.com/hashtag/StandWithUkraine?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#StandWithUkraine href="https://t.co/hswPju7mdi">pic.twitter.com/hswPju7mdi — Ministry of Defence(@DefenceHQ) April 9, 2022

06h49 TU. Odessa bientôt attaquée par les troupes russes ?



À Odessa, plus grand port d'Ukraine, on craint le pire. Des missiles russes sont tombés, à proximité de la ville. Notre envoyé spécial Luc Oerthel est allé à la rencontre des habitants de la ville qui organisent la base arrière logistique.

06h17 TU. Le chancelier autrichien se déplace à Boutcha.



Le chancelier autrichien Karl Nehammer a quitté Vienne vendredi direction l'Ukraine. Il se rendra notamment à Kiev dès samedi. L'officiel autrichien va également se déplacer à Boutcha, devenue un symbole des atrocités de la guerre russe.

Le chancelier autrichien Karl Nehammer durant une conférence de presse. Belgrade, Serbie - 17 mars 2022. Darko Vojinovic / ASSOCIATED PRESS

Il est important que, dans le cadre de notre neutralité, nous soutenions l'Ukraine tant sur le plan humanitaire que politique

Karl Nehammer, chancelier autrichien.

05h35 TU. Volodymyr Zelensky interpelle la communauté internationale après le massacre de Kramatorsk.



Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé "une réponse mondiale ferme" après le bombardement meurtrier d'une gare dans l'est de l'Ukraine, à Kramatorsk, où des civils étaient rassemblés pour fuir la région par crainte d'une offensive russe, un massacre qui suscité une vive indignation occidentale.



05h00 TU. La Russie contrôlerait totalement le Donbass.

Après avoir retiré ses troupes de la région de Kiev et du nord de l'Ukraine, la Russie a fait de la conquête totale du Donbass, dont une partie est contrôlée depuis 2014 par des séparatistes prorusses, sa priorité. Le président Vladimir Poutine veut atteindre cet objectif avant le défilé militaire du 9 mai marquant la fin de la Deuxième Guerre mondiale, célébration la plus importante en Russie, notent les observateurs. Et en prévision d'une offensive massive, les autorités locales dans l'est de l'Ukraine s'efforçent de faire évacuer les civils.



04h45 TU. Les recherches pour tenter de retrouver des survivants se poursuivent à Borodianka.

La localité -près de 13.000 habitants avant la guerre-, est située à 50 km au nord-ouest de la capitale ukrainienne. Elle a été reprise aux Russes par les forces ukrainiennes fin mars, comme le reste de la région. Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, la situation dans cette ville est "bien plus horrible" et "il y a plus de victimes" qu'à Boutcha, où des civils ont été massacrés. Vingt-six corps ont été découverts par les secouristes dans les décombres de deux immeubles d'habitation, a de son côté signalé la procureure générale d'Ukraine Iryna Venediktova.

Un habitant marche dans les décombre de son immeuble détruit par les combats opposant forces ukrainiennes et russes à Borodyanka, Ukraine ce 5 avril 2022.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé les troupes russes d'horribles atrocités en Ukraine et a déclaré mardi au Conseil de sécurité de l'ONU que les responsables devraient immédiatement être traduits en justice pour crimes de guerre devant un tribunal comme celui mis en place à Nuremberg après la Seconde Guerre mondiale.



03h30 TU. L’Afrique du Sud demande un cessez-le-feu en Ukraine.

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa s'est entretenu vendredi par téléphone avec le président américain Joe Biden, au lendemain du vote à l'Assemblée générale des Nations unies d'une résolution suspendant la Russie du Conseil des droits de l'homme. "Nous avons partagé nos points de vue sur le conflit en Ukraine et sommes convenus de la nécessité d'un cessez-le-feu et d'un dialogue entre l'Ukraine et la Russie", a écrit M. Ramaphosa sur Twitter.



03h18 TU. Manifestation silencieuse à New York pour les victimes de l'invasion en Ukraine.



Des personnes participent à une manifestation silencieuse dans le parc Washington Square à New York, afin de montrer leur soutien aux femmes et aux enfants qui souffrent de l'invasion de l'Ukraine par la Russie

02h30 TU. Odessa toujours en sursis.

Un couvre-feu sera en vigueur de samedi soir à lundi matin à Odessa, le grand port ukrainien sur la mer Noire, face à la "menace" de frappes de missiles, ont annoncé les autorités locales. Après le bombardement de la gare de Kramatorsk, "une menace d'attaque au missile plane à Odessa".

La démocratie va gagner cette guerreUrsula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne.

02h00 TU. Pour von der Leyen, l’Ukraine “marche vers un avenir européen”.

"La Russie va sombrer dans la décomposition économique, financière et technologique, tandis que l'Ukraine marche vers un avenir européen", a déclaré la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen lors d'une conférence de presse à Kiev avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. "Je suis profondément convaincue que l'Ukraine va gagner cette guerre, que la démocratie va gagner cette guerre", a-t-elle encore dit.

Ukraine belongs in the European family.



And today, Ukraine takes another important step towards EU membership.



We will accelerate this process as much as we can, while ensuring that all conditions are respected.#StandWithUkraine pic.twitter.com/q7Yi5gMOBH — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 8, 2022

01h30 TU. Ursula von der Leyen se rend à Boutcha.

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, accompagnée du chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, s'était rendue à Boutcha en Ukraine. Les deux officiels européens ont pu voir notamment les fosses communes creusées pour y enterrer les dizaines de civils tués.

01h00 TU. La Russie nie l’attaque de Kramatorsk et accuse l’Ukraine.

Moscou a démenti être responsable de la frappe, affirmant ne pas disposer du type de missile qui aurait été utilisé, avant de dénoncer une "provocation" ukrainienne.

00h30 TU. Volodymr Zelensky parle de “crime de guerre”, Biden dénonce une “atrocité”

Le bilan provisoire de l’attaque de la gare de Kramatorsk dans le Donbass fait état de 52 tués. "C'est un autre crime de guerre de la Russie pour lequel chacun parmi ceux impliqués sera tenu responsable", a dit le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans un message vidéo. Appelant à "une réponse mondiale ferme". Le président américain Joe Biden a dénoncé une "horrible atrocité" commise par Moscou, et la diplomatie française un "crime contre l'humanité".

Le président de l'Ukraine Volodymyr Zelensky parle de "crime de guerre" commis par la Russie après l'attaque de la gare de Kramatorsk qui a fait au moins 52 morts. Kiev, 9 avril 2022. ASSOCIATED PRESS

00h00 TU. Le bilan de l’attaque de la gare de Kramatorsk s’alourdit.

Au moins 52 personnes, dont cinq enfants, ont été tuées et une centaine blessées vendredi dans un tir de de missile sur la gare de Kramatorsk (est), d'où partaient depuis plusieurs jours des milliers de personnes évacuées vers le reste du pays, selon les autorités locales.

23h30 TU. La région ukrainienne de Soumy "libérée" -

La région de Soumy, frontalière de la Russie dans le nord-est de l'Ukraine, a été totalement "libérée" des forces russes, a annoncé vendredi le chef de l'administration régionale, ajoutant toutefois que la zone n'était "pas sûre" et que des opérations de déminage étaient en cours.

23h00 TU. Moscou ferme les bureaux russes d'Amnesty international et HRW

La Russie a fermé les bureaux locaux des ONG de défense des droits humains Amnesty International et Human Rights Watch, selon un communiqué publié vendredi par le ministère russe de la Justice.