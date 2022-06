DIRECT-Ukraine : Plusieurs explosions ont été entendues à Kiev ce matin avant le sommet du G7 en Allemagne

Ce qu'il faut retenir de ce dimanche 26 juin Les forces russes se sont emparées totalement de la ville stratégique de Severodonetsk et ont pénétré dans celle voisine de Lyssytchansk, samedi.

Joe Biden s'en va en Europe pour serrer les rangs occidentaux face à Vladimir Poutine.

L’Ukraine demande à ses alliés de renforcer sa puissance de feu

Des missiles ont été tirés depuis la Biélorussie, allié diplomatique de Moscou, en direction de la région frontalière de Tcherniguiv, au nord-est de Kiev samedi, selon l'armée ukrainienne. Kiev accuse Moscou de vouloir "attirer" Minsk "dans la guerre".

07:00 TU: Le Royaume-Uni a imposé les sanctions les plus dures au sein du camp occidental contre la Russie

"Nous devons assécher les financements du régime de Poutine. C'est ce que nous faisons avec nos alliés", a déclaré le Premier ministre britannique Boris Johnson, cité dans un communiqué. Londres, Washington, Ottawa et Tokyo viennent d'interdire les importations d'or russe, ce dimanche. La Russie est un important pays producteur d'or dont les exportations ont représenté près de 15 milliards d'euros en 2021, selon Downing Street.

Bannir l'or sur les marchés londoniens, un important centre financier pour les échanges de matières premières, va donc avoir "un impact énorme sur la capacité de Poutine de lever des fonds", a insisté le gouvernement britannique.

Le Royaume-Uni a imposé parmi les sanctions les plus dures au sein du camp occidental contre la Russie depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, il y a quatre mois. ces sanctions visent le secteur financier, le pétrole, des dizaines d'oligarques, représentant au total plus de 100 entités et 1.000 personnes.

06h45 TU: Londres, Washington, Ottawa et Tokyo interdisent les importations d'or russe

Le Royaume-Uni, les Etats-Unis, le Canada et le Japon vont interdire les importations d'or russe. Ils prennent ainsi de nouvelles sanctions en réponse à l'invasion de l'Ukraine, a annoncé dimanche Downing Street au premier jour d'un sommet du G7.

"Ces mesures frapperont directement les oligarques russes et s'attaqueront au cœur de la machine de guerre de Poutine", a déclaré le Premier ministre britannique. Boris Johnson retrouve pour trois jours les dirigeants des grandes puissances industrialisées en Allemagne.

06h17: Frappe russe: "intimider les Ukrainiens" à l'approche du sommet de l'Otan, selon le maire de Kiev

Une frappe russe tôt dimanche matin sur Kiev avait pour objectif d'"intimider les Ukrainiens" à l'approche du sommet de l'Otan du 28 au 30 juin à Madrid, a estimé le maire de la capitale ukrainienne, Vitaly Klitschko.

Il s'agit "d'intimider les Ukrainiens (...) à l'approche du sommet de l'Otan", a déclaré M. Klitschko qui s'est rendu sur le lieu de l'explosion, quelques jours avant le sommet de l'Alliance atlantique honnie par la Russie

05h10 TU: Poutine joue avec la peur nucléaire

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé que son pays allait "dans les prochains mois" livrer au Bélarus, d'où des frappes ont été effectuées contre le territoire ukrainien, des missiles capables de transporter des charges nucléaires. Il s'agit d'Iskander-M, a précisé le chef de l'Etat russe au début d'un entretien avec son homologue bélarusse Alexandre Loukachenko à Saint-Pétersbourg, dans le nord-ouest de la Russie.

Dans des déclarations qui risquent de tendre davantage encore les rapports entre Moscou et les Occidentaux, les deux dirigeants ont aussi dit vouloir moderniser l'aviation du Bélarus pour la rendre capable de transporter des armes nucléaires.

05h00 TU: Le conflit en Ukraine au menu des discussions du G7 en Bavière



Les dirigeants des pays du G7 se réunissent dans les montagnes du sud de l’Allemagne à partir de dimanche, au chevet d’un monde en crise, de la guerre en Ukraine à la sécurité alimentaire en passant par le climat. La poursuite du soutien à l’Ukraine, où l’offensive russe entre dans son cinquième mois, sera au coeur de cette réunion puis du sommet de l’Otan, qui se tiendra sur deux jours, à Madrid, à partir du 28 juin. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky interviendra lundi en visioconférence. Il devrait de nouveau demander l’envoi d'armes lourde au pays.

Les leaders des grandes puissances, dont le président américain Joe Biden, ont rendez-vous ce dimanche matin dans les Alpes bavaroises, pour le sommet annuel du club des sept pays industrialisés comprenant Allemagne, Canada, France, Italie, Japon, Royaume-Uni et Etats-Unis. Le sommet du G7 devrait déboucher sur "un ensemble de propositions concrètes pour augmenter la pression sur la Russie et montrer notre soutien collectif à l’Ukraine", a ainsi affirmé une source de la Maison Blanche.

05h55 TU: quatre explosions entendues à Kiev

Quatre explosions ont été entendues à Kiev tôt dimanche matin, un complexe résidentiel proche du centre-ville a été touché provoquant un incendie et le dégagement d'un important nuage de fumée grise, ont constaté des journalistes de l'AFP. Les déflagrations se sont produites vers 06H30 (03H30 GMT), aucune information sur d'éventuelles victimes n'était disponible dans l'immédiat.

