DIRECT - Ukraine : Pour Volodomyr Zelensky, "le monde ne doit pas oublier Tchernobyl"

02H00 TU. La Russie lance un satellite iranien sur fond d'accusations sur l'Ukraine.

La Russie va mettre en orbite un satellite iranien d'observation dont le lancement suscite des inquiétudes. Certains responsables occidentaux craignent que Moscou ne l'utilise pour soutenir son offensive en Ukraine, ce que réfute Téhéran.

Le lancement du satellite de télédétection Khayyam par une fusée Soyouz est prévu depuis le cosmodrome russe de Baïkonour au Kazakhstan à 05H52 GMT, selon l'Agence spatiale russe (Roscosmos).

Ce satellite, nommé en l'honneur du poète et savant persan Omar Khayyam (1048-1131), a notamment pour but de "surveiller les frontières du pays", d'améliorer la productivité agricole, de contrôler les ressources hydriques et les catastrophes naturelles, selon l'Agence spatiale iranienne.

Pour les Etats-Unis, le programme spatial iranien est destiné à des fins militaires plus que commerciales, tandis que Téhéran maintient que ses activités aérospatiales sont pacifiques et conformes à une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU.

Cette fois, les autorités iraniennes ont cependant dû se défendre d'accusations de type différent, après que le quotidien américain The Washington Post a rapporté que la Russie "envisage d'utiliser le satellite pendant plusieurs mois" dans le cadre de son offensive en Ukraine avant d'en céder le contrôle ensuite à l'Iran.

"Tous les ordres liés au contrôle et à l'opération de ce satellite seront émis dès le premier jour et immédiatement après le lancement par des experts iraniens basés au ministère des Communications iranien", a affirmé dimanche l'Agence spatiale iranienne dans un communiqué.

20H27 TU. Centrale de Zaporijjia: Volodymyr Zelensky brandit le spectre de Tchernobyl.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky brandit le spectre de la catastrophe de Tchernobyl et appelle à de nouvelles sanctions contre la Russie, suite à de nouvelles frappes à la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia occupée par les Russes.

"Le monde ne doit pas oublier Tchernobyl et le fait que Zaporijjia est la plus grande centrale d'Europe. La catastrophe de Tchernobyl (en 1986), c'est l'explosion d'un réacteur et la centrale de Zaporijjia est dotée de six réacteurs", a-t-il déclaré dans son adresse vidéo quotidienne.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, d'une conférence de presse à Kiev, en Ukraine, le jeudi 28 juillet 2022. (AP Photo/Efrem Lukatsky)

Le site de la centrale de Zaporijjia, dans le sud de l'Ukraine, est sous contrôle russe depuis le 4 mars. Il a été bombardé à deux reprises à la fin de la semaine dernière, y compris à proximité d'un réacteur. Kiev et Moscou se sont mutuellement accusés de ces frappes.

"Il faut de nouvelles sanctions contre l'Etat terroriste et contre toute l'industrie nucléaire russe qui crée la menace de la catastrophe nucléaire", a poursuivi Volodymyr Zelensky.

20H02 TU Aide d'urgence pour l'Ukraine: l'ONU augmente son appel, à 4,3 milliards de dollars.

Les Nations unies annoncent une augmentation majeure de leur appel d'urgence pour l'aide humanitaire à l'Ukraine, estimant les besoins à 4,3 milliards de dollars entre mars et la fin de l'année.

"Les besoins financiers ont augmenté de 2,25 milliards (estimés en avril, NDLR) à 4,3 milliards", a déclaré lors d'un point presse Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres.

L'appel aux dons d'avril couvrait la période allant de mars à août. Il a été étendu jusqu'à la fin de l'année "en raison de l'aggravation de la situation" et de l'arrivée du froid qui se profile, a-t-il noté.

"Plus d'un quart de la population ukrainienne, 17,7 millions d'hommes, de femmes et d'enfants, auront besoin d'une aide humanitaire dans les mois qui viennent, soit environ 2 millions de plus que l'estimation d'avril", a-t-il insisté.

Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, 11,7 millions de personnes ont bénéficié en Ukraine d'aide humanitaire au moins une fois entre fin février et fin juillet. Et après cinq mois de guerre, "les besoins continuent de grandir", a-t-il estimé dans son rapport d'évaluation des besoins publié lundi.

"Des millions de personnes à travers le pays ont subi des mois d'hostilités intenses sans accès adéquat à la nourriture, l'eau, les soins de santé, l'éducation et d'autres services essentiels", a-t-il ajouté.

19H55 TU. Les Etats-Unis veulent saisir au Kazakhstan l'Airbus d'un oligarque russe.

Les autorités américaines annoncent qu'elles veulent saisir au Kazakhstan l'Airbus A319 de l'oligarque et parlementaire russe Andreï Skotch, visé par des sanctions américaines et européennes.

La justice américaine a obtenu un "mandat" pour la "saisie" de cet Airbus A319-100 privé appartenant à Andreï Skotch, un membre de la Douma accusé d'être "lié au crime organisé" et soumis à une batterie de sanctions de Washington et de Bruxelles.

Le communiqué du ministère de la Justice, de la police fédérale (FBI) et du ministère du Commerce, précise que l'avion se trouve au Kazakhstan depuis début mars et évalue l'appareil à "plus de 90 millions de dollars".

Washington a publié une photo et l'immatriculation de l'aéronef.

"Nous continuerons à utiliser tous les outils juridiques à notre disposition pour faire appliquer nos lois contre le blanchiment et poursuivre ceux qui cherchent à se servir du système financier américain pour violer les sanctions et y échapper", a martelé le puissant procureur fédéral de Manhattan, Damian Williams.