DIRECT - Ukraine : "il est temps" de mettre fin à la guerre "destructrice" de la Russie pour Zelensky au G20

06H02 TU. Emmanuel Macron appelle la France et la Chine à "unir" leurs "forces" contre la guerre en Ukraine.

Le président français Emmanuel Macron appelle son homologue chinois Xi Jinping à "unir" leurs "forces" contre la guerre en Ukraine, soulignant que la "stabilité" du monde était aussi dans "l'intérêt" de la Chine.

Il convient "d'unir nos forces pour répondre tout à la fois aux grands enjeux internationaux, vous avez évoqué celui du climat pour n'en citer qu'un et sans doute le plus prégnant, mais aussi aux crises internationales comme la guerre lancée par la Russie en Ukraine pour lesquelles le G20 constitue un format approprié", a-t-il lancé au début d'un entretien bilatéral en marge du sommet du G20 à Bali.

La Chine n'a pas condamné l'offensive russe en Ukraine lancée le 24 février et reste très réticente, tout comme nombre de pays du Sud, dont l'Indonésie, à critiquer Moscou, y compris au sommet du G20.

Xi Jinping a appelé de son côté la France et l'Europe à œuvrer, au côté de la Chine, pour renforcer la "stabilité" dans le monde, sans citer toutefois la guerre en Ukraine.

03H58 TU. Emmanuel Macron a demandé à Xi Jinping d'intervenir auprès de Vladimir Poutine.

Le président français Emmanuel Macron a demandé au dirigeant chinois Xi Jinping d'intervenir auprès de leur homologue russe Vladimir Poutine afin de le convaincre d'arrêter "l'escalade" en Ukraine et de revenir à la "table des négociations", indique l'Elysée.

"Le président de la République demande à ce que la Chine contribue à passer des messages au président Poutine afin d'éviter l'escalade et de revenir sérieusement à la table des négociations", selon la présidence française.

Xi Jinping a de son côté "apporté son soutien aux efforts de médiation européens", notamment du président français, et "réitéré très fermement son opposition à l’usage de l'arme atomique" par les Russes en Ukraine, selon l'Elysée.

"Il a également réaffirmé son soutien à la désescalade, au cesse-le-feu et à la volonté de mettre un terme à ce conflit", ajoute la présidence.

Selon Paris, "les lignes commencent à bouger" du côté chinois, Pékin "essaie de retrouver une situation d’équilibre" sur le conflit en Ukraine.

"Xi Jinping dit clairement que cette situation complexe doit être traitée de manière urgente", a relevé un conseiller du président français.

Les deux dirigeants ont également manifesté leur volonté "d'aller de l'avant" sur plusieurs enjeux bilatéraux, de l'agroalimentaire à l'aéronautique, a-t-il précisé.

Emmanuel Macron souhaite ainsi se rendre en Chine au début de l'année 2023 si les conditions sanitaires liées au Covid-19 le permettent, a précisé l'Elysée.

03H53 TU. Le projet de communiqué du G20 reconnaît les effets de la "guerre en Ukraine".

Les grandes économies du G20, dont Moscou, constatent les répercussions négatives de la "guerre en Ukraine" menée par la Russie dans un projet de communiqué final, qui précise que "la plupart des membres" "condamnent fermement" le conflit.

Ce document, s'il est adopté par les dirigeants, reprendrait le terme de "guerre" rejeté pour l'instant par Moscou qui évoque une "opération militaire spéciale". Il juge "inadmissible" le recours ou la menace de recours à l'arme nucléaire et appelle à prolonger l'accord sur les exportations de céréales.

02H50 TU. Volodymyr Zelensky plaide devant le G20 pour une extension de l'accord sur les céréales.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a plaidé devant le G20 pour une extension "infinie" de l'accord permettant d'exporter des céréales ukrainiennes, qui arrive à échéance vendredi.

"Notre initiative pour les exportations de céréales mérite d'être prolongée indéfiniment, peu importe quand la guerre se finit", a-t-il déclaré par visioconférence à huis clos devant le sommet de Bali. Il a également proposé que l'accord négocié en juillet sous l'égide de la Turquie, qui a permis de livrer quelque 10 millions de tonnes de céréales, soit étendu à deux autres ports ukrainiens.

02H42 TU. "Il est temps" de mettre fin à la guerre "destructrice" de la Russie, pour Volodymyr Zelensky.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré qu'"il était temps" de mettre fin à la guerre "destructrice" de la Russie, dans un discours par lien vidéo devant les chefs d'Etats et de gouvernement du G20 rassemblés à Bali.

"Je suis convaincu qu'il est temps à présent temps, que la guerre destructrice de la Russie doit et peut être arrêtée", a-t-il déclaré, selon une traduction en anglais du discours, proposant un échange total de prisonniers entre la Russie et l'Ukraine.



02H39 TU. Il n'y a "aucune excuse au chantage nucléaire", déclare Zelensky au G20.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé devant le G20 "les menaces folles de recours à l'arme nucléaire" de la Russie, affirmant qu'il ne pouvait y avoir "aucune excuse au chantage nucléaire".

"C'est pareil pour les folles menaces de recours à l'arme nucléaire exprimées par les responsables russes. Il ne peut y avoir aucune excuse pour le chantage nucléaire", a-t-il déclaré, selon une traduction en anglais de son discours au sommet de Bali, où il s'adresse au "G19", en excluant apparemment Moscou.

02H22 TU. L’Indonésie appelle le G20 à "mettre fin à la guerre".

Le président indonésien Joko Widodo appelle le G20 à "mettre fin à la guerre", mettant en garde contre le risque d'une "nouvelle Guerre froide" en ouvrant le sommet des grandes économies mondiales, dominé par l'invasion russe de l'Ukraine.

"Être responsable signifie aussi que nous devons mettre fin à la guerre", a-t-il déclaré lors de la cérémonie d'ouverture de la réunion sur l'île indonésienne de Bali. "Nous ne devons pas diviser le monde en plusieurs camps. Nous ne devons pas laisser le monde basculer dans une nouvelle Guerre froide", a-t-il ajouté.

Le président indonésien a insisté sur la responsabilité des pays G20 face aux crises que traverse le monde.

"Les yeux du monde entier sont braqués sur nous", a-t-il insisté: "Nous ne devons pas échouer".

00H19 TU. Le communiqué du G20 montrera que "la plupart" des membres condamnent l'offensive russe en Ukraine, selon Washington.

Le G20 va publier un communiqué dans lequel "la plupart" des membres du groupe condamnent fermement l'offensive russe en Ukraine, a indiqué un haut responsable américain mardi à Bali.

"Je pense que vous allez voir que la plupart des membres du G20 vont dire clairement qu'ils condamnent la guerre menée par la Russie en Ukraine, et qu'ils voient la Russie comme la cause principale des souffrances économiques et humanitaires immenses dans le monde", a-t-il indiqué à des journalistes sous couvert de l'anonymat.

Le sommet du G20, qui se tient de mardi à mercredi à Bali, en Indonésie, est le plus grand rassemblement de dirigeants mondiaux depuis le début de la pandémie.

Si l'Ukraine ne figure pas à l'agenda officiel du sommet, le conflit est en toile de fond de toutes les discussions.

"Il y a un accord depuis hier soir (lundi) au niveau des sherpas (négociateurs NDLR) pour un communiqué. Cela doit être confirmé au niveau des chefs d'Etat", a indiqué le président du Conseil européen Charles Michel au cours d'une conférence de presse mardi.

"Je suis absolument convaincu que nous devons utiliser la réunion aujourd'hui et demain pour convaincre toutes les parties d'augmenter la pression sur la Russie", a-t-il déclaré avant l'ouverture du sommet.

Le communiqué va montrer que le G20 "isole vraiment la Russie", membre du groupe des plus grandes économies mondiales, a ajouté la source américaine.

22H10 TU. La Russie a détruit "toutes les infrastructures cruciales" à Kherson, selon Volodymyr Zelensky.

La Russie a détruit "toutes les infrastructures cruciales" dans la ville de Kherson reprise aux forces de Moscou la semaine dernière par l'armée ukrainienne, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

"Avant l'hiver, les occupants russes ont détruit absolument toutes les infrastructures cruciales", a affirmé Volodymyr Zelensky dans son allocution quotidienne, après avoir visité lundi la ville de Kherson. "Absolument toutes les installations importantes de la ville et de la région sont minées", a-t-il ajouté.

"Il n'y a pas d'électricité, pas de communication, pas d'internet, pas de télévision" à Kherson, a poursuivi le président ukrainien, déclarant que "les occupants ont tout détruit eux-mêmes intentionnellement".

"C'est ce que signifie le drapeau russe - la dévastation totale", a ajouté Volodymyr Zelensky, promettant un retour à la vie normale.

L'opérateur national ukrainien Ukrenergo a fait savoir que la Russie a détruit des infrastructures énergétiques clés qui alimentent toute la rive droite de la région de Kherson et une partie importante de la région de Mykolaïv.

"L'essentiel de la région libérée de Kherson est sans électricité depuis le 6 novembre", a communiqué le patron d'Ukrenergo Volodymyr Kudrytskyi. "Nous faisons de notre mieux pour approvisionner les gens en électricité aussi vite que possible."

La reconquête de la ville de Kherson (sud), la seule capitale régionale dont les troupes de Moscou avaient pu prendre le contrôle, a porté un coup important à l'offensive de Vladimir Poutine.

Lors d'une visite à Kherson lundi, Volodymyr Zelensky a déclaré que la libération de la ville est "le début de la fin de la guerre".