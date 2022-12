DIRECT-Ukraine : pour Washington, le rythme réduit des combats devrait durer plusieurs mois

La cheffe du renseignement américain, Avril Haines a déclaré que malgré les attaques contre le réseau électrique ukrainien et d'autres infrastructures hivernales critiques, elle ne voit aucune preuve d'un affaiblissement de la volonté ukrainienne de résister et s'attend à ce que le rythme réduit des combats se poursuive au cours des prochains mois."Nous constatons déjà une sorte de ralentissement du conflit … et nous nous attendons à cela dans les mois à venir", a déclaré Avril Haines au Reagan National Defence Forum en Californie. Elle a rajouté que les militaires ukrainiens et russes chercheraient à se rééquiper et à se réapprovisionner pour se préparer à une contre-offensive après l'hiver.Sur ce à quoi cela ressemblerait, elle a ajouté : "Nous sommes en fait assez sceptiques quant à savoir si les Russes seront ou non prêts à le faire. Je pense de manière plus optimiste pour les Ukrainiens dans ce laps de temps".Interrogée sur les effets des attaques russes sur le réseau électrique ukrainien et d'autres infrastructures civiles, Avril Haines a déclaré que l'objectif de Moscou était en partie de saper la volonté des Ukrainiens de résister.Les producteurs de pétrole de l'Opep+ devraient opter dimanche pour la prudence et maintenir les coupes actuelles à la veille de l'entrée en vigueur de nouvelles sanctions contre Moscou, pilier avec Ryad de l'alliance.

Les représentants des treize membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), conduits par Ryad, et leurs dix alliés emmenés par Moscou, se retrouvent à 11H00 GMT dans un climat électrique.

La Russie est vent debout contre le plafonnement du prix de son pétrole que l'Union européenne, le G7 et l'Australie ont prévu de mettre en place lundi "ou très peu de temps après".

C'est aussi ce jour-là que débute l'embargo de l'UE sur le brut russe acheminé par voie maritime, qui va supprimer les deux tiers de ses achats à Moscou.

Objectif de ces mesures: priver Moscou des moyens de financer sa guerre en Ukraine.



L'Occident devrait réfléchir à la manière de répondre au besoin de garanties de sécurité de la Russie si le président Vladimir Poutine accepte les négociations sur la fin de la guerre en Ukraine, a déclaré le président français Emmanuel Macron.Emmanuel Macron a déclaré que l'Europe devait répondre à la crainte de Poutine que "l'OTAN vienne jusqu'à ses portes" et au déploiement d'armes qui pourraient menacer la Russie, alors que l'Europe prépare sa future architecture de sécurité.Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, accuse la Russie de "cruauté délibérée" dans sa guerre en Ukraine, affirmant que Moscou ciblait intentionnellement des civils."Avec une cruauté délibérée, la Russie met des civils et des cibles civiles dans son viseur", a déclaré Lloyd Austin au Reagan National Defence Forum à Simi Valley, en Californie. "Les attaques russes ont fait des morts d'enfants, détruit des écoles et détruit des hôpitaux", a-t-il déclaré.