DIRECT - Ukraine : Poutine et Erdogan avancent sur la question des céréales bloquées en mer Noire

Ce qu'il faut retenir ce mardi 19 juillet 2022, 146ème jour de guerre :

- Un mort suite à un frappe de missile à Kramatorsk.

- Dans la région d'Odessa, les forces russes ont tiré sept missiles blessant au moins six personnes dont un enfant. Le ministère russe de la Défense a pour sa part indiqué que des frappes sur Odessa avaient détruit un stock de munitions fournies par les Occidentaux.

- Le président russe Vladimir Poutine est à Téhéran avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan pour discuter d'un possible accord sur le déblocage des exportations de céréales ukrainiennes via la mer Noire.

- Le Parlement ukrainien a voté en faveur du limogeage du chef des services de sécurité (SBU) et de la procureure générale, proposé par le président Volodymyr Zelensky.

- La guerre en Ukraine entrera le 24 juillet dans son sixième mois et il n'existe aucun bilan global des victimes civiles du conflit jusqu'à présent.

Vladimir Poutine et Recepp Tayyep Eerdogan ce 19 juillet à Teheran. © Sergei Savostyanov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Une vieille femme pendant un bombardement à Mykolaïv le 29 juin 2022 © AP Photo/George Ivanchenko

Le président Emmanuel Macron parle avec un industriel du secteur de l'armement lors du salon Eurosatory à Villepinte, le 13 juin 2022. En arrière plan un canon CAESAR. © Ludovic Marin, Pool via AP

Le président Vladimir Poutine parle de progrès dans les négociations pour l'exportation des céréales d'Ukraine via la mer Noire et remercie son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, lors d'une rencontre à Téhéran."Grâce à votre médiation, nous sommes allés de l'avant. Toutes les questions ne sont pas encore réglées, c'est vrai, mais il y a du mouvement et c'est une bonne chose", a déclaré Vladimir Poutine, selon des propos retranscrits dans un communiqué du Kremlin.Le gouverneur de la région de Mykolaïv, dans le sud de l'Ukraine, met en place une prime de 100 dollars pour ceux qui aideront à identifier les collaborateurs des Russes.Dans un communiqué sur son compte Telegram, le gouverneur Vitali Kim invite à fournir les informations sur "ceux qui révèlent aux occupants les lieux de déploiement des troupes ukrainiennes" ou les aident à établir les coordonnées des cibles potentielles de bombardements.Le gouverneur a par ailleurs indiqué qu'il envisageait de "fermer" la ville de Mykolaïv pour quelques jours afin de neutraliser les traîtres et les collaborateurs des russes."Nous voulons y mettre un terme. Nous envisageons des mesures concernant le couvre-feu. Nous disposons d'une base de données importante. Nous allons fermer la ville pour quelques jours, nous irons frapper à la porte des mauvaises personnes", a-t-il dit au média Khodorkovksi live.Douze canons Caesar ont "d'ores et déjà été livrés" et "les six autres sont en route", a annoncé la mnistre des Affaires étrangères Catherine Colonna devant la commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat, à Paris.Elle n'a pas précisé la date prévue d'arrivée sur le sol ukrainien de ce renfort qui avait été annoncé par Emmanuel Macron le 16 juin lors de sa visite à Kiev.Depuis le début de l'offensive militaire lancée par Moscou en Ukraine le 24 février, Paris a livré à Kiev, au-delà des canons Caesar, des missiles anti-chars Milan et des missiles anti-aériens Mistral.La Commission européenne a proposé aux États membres de débloquer "certains fonds" de banques russes gelés par les sanctions de l'Union Européenne pour aider la reprise du commerce des produits agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais, selon un document consulté aujourd'hui par l'AFP.L'UE "veut qu'il soit parfaitement clair que rien dans les sanctions ne freine le transport de céréales hors de Russie ou d'Ukraine", a déclaré à l'AFP un diplomate européen sous couvert d'anonymat.Sept banques russes - Bank Rossiya, Promsvyaebank, VEB-RF (ou Vnesheconombank; VEB), Otkritie FC Bank (anciennement connue sous le nom de NOMOS Bank), Novikombank, Sovcombank (anciennement connue sous le nom de Buycombank) et VTB Bank - sont concernées par cette dérogation.Le chef de l'État sénégalais et président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, s'est alarmé des conséquences des sanctions européennes sur le commerce des céréales, notamment à cause de l'exclusion des principales banques russes du système financier international Swift, une messagerie sécurisée cruciale pour les transferts de fonds."Même si les produits (à acheter) existent, le paiement devient compliqué, voire impossible", avait-il déclaré fin mai lors d'une intervention en visioconférence devant les chefs d'État et de gouvernement de l'UE réunis en sommet à Bruxelles.L'école de musique de Borodyanka a été pulvérisée par les bombes russes en avril. Libérée depuis, les habitants reprennent possession des lieux. Les deux professeurs de musique, à l'instigation de leurs élèves, redonnent des cours de piano et de guitare. Comme l'explique Tetiana Kryvochenïenko, professeur de guitare "Bien sûr, la musique guérit. Elle aide à te déconnecter de tes problèmes. Je commence à me sentir mieux ces derniers temps. Je suis contente de voir mes élèves. Nous aimons la musique."Au moins une personne a été tuée et six autres blessées dans une frappe en plein centre de Kramatorsk, la grande ville sous contrôle de Kiev de la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, dont les forces russes veulent s'emparer, ont annoncé la mairie et de la police.Le missile est tombé en fin de matinée dans un petit jardin entouré de barres d'immeubles de quatre étages, en plein centre-ville.Le Parlement ukrainien a voté en faveur du limogeage du chef des services de sécurité (SBU) et de la procureure générale, proposé par le président Volodymyr Zelensky."Le parlement a voté pour mettre fin aux fonctions d'Iryna Venedyktova au poste de procureure générale", a écrit sur Telegram le député David Arakhamia. Plusieurs autres députés ont également annoncé sur leur chaînes Telegram le limogeage du chef du SBU Ivan Bakanov.En Ukraine, des cinémas fermés depuis l'invasion russe en février commencent à rouvrir leurs salles au public, refuge prisé par les habitants pour fuir la réalité de la guerre mais aussi les raids aériens.Le KINO42, dans le centre de Kiev, figure parmi la vingtaine de cinémas à avoir rouvert au cours des dernières semaines sur la cinquantaine que compte la capitale ukrainienne. C'est le seul établissement à offrir aux cinéphiles un abri anti-aérien: ce cinéma est souterrain. "KINO42 est le cinéma le plus sûr de Kiev en ce moment. Nous n'interrompons pas les films pendant les raids aériens", souligne Ilko Gladshtein.Ce responsable de la programmation, et producteur de cinéma, a été surpris par l'ampleur de l'affluence le soir pour les films dont les horaires ont été avancés afin de respecter le couvre-feu qui débute à 23H00 locales.Un peu plus loin dans la rue, le cinéma Zhovten, vieux de près d'un siècle, a été l'un des premiers à rouvrir à Kiev. Lors de la soirée de réouverture, l'établissement qui compte plusieurs salles, a diffusé à guichet fermé dans son auditorium de 400 places un classique datant de 1965, "Les ombres des ancêtres oubliés", de Sergueï Paradjanov."Nous voulions soutenir l'économie du pays mais aussi le bien-être psychologique des gens", souligne sa directrice, Ioulia Antipova, 46 ans."Les psychologues disent que ce type de décompression mentale, et la possibilité de s'échapper vers une autre réalité, sont extrêmement importants".Ici, les attaques aériennes sont une menace constante.Khovten interrompt ses films pendant 20 minutes lorsque les sirènes se mettent à hurler et demande au public de se rendre dans l'abri anti-aérien le plus proche.Si l'alerte dure plus longtemps, la projection du film est annulée et le public peut revenir un autre jour avec le même ticket.Le géant gazier russe Gazprom a invoqué la "force majeure" pour s'exonérer de sa responsabilité vis-à-vis des baisses massives de ses livraisons de gaz à l'Europe, ont indiqué les principaux clients allemands de l'entreprise à l'AFP.Invoquer "l'état de force majeure" permet de libérer une entreprise de ses obligations contractuelles en l'exonérant de toute responsabilité juridique.La Commission européenne a proposé aux États membres un financement européen de 500 millions d'euros pour faciliter des achats communs d'armements afin de reconstituer en urgence les stocks diminués par le soutien à l'Ukraine.Les États membres "ont puisé dans leurs stocks de munitions, d'artillerie légère voire lourde, de systèmes de défense anti-aériens ou anti-tanks ou même de blindés et de chars. Cela a créé de facto une vulnérabilité qu'il s'agit désormais de combler en urgence", a expliqué le commissaire européen Thierry Breton lors d'une conférence de presse.Ce mardi, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé que l'Union européenne a ouvert les négociations d'adhésion avec la Macédoine du Nord et l'Albanie."C'est un moment historique", a souligné la présidente de l'exécutif européen au cours d'une conférence de presse à Bruxelles avec les dirigeants des deux pays des Balkans occidentaux.Les présidents iranien, russe et turc se réunissent à Téhéran pour des discussions axées principalement sur le conflit en Syrie, mais aussi sur la guerre en Ukraine et ses retombées sur les économies mondiales.

Le sommet tripartite sera l'occasion pour Recep Tayyip Erdogan de se réunir avec Vladimir Poutine pour la première fois depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La Turquie, membre de l'Otan, a essayé de maintenir le contact avec les deux pays, proposant sa médiation à plusieurs reprises.

Les deux chefs d'États parleront à Téhéran de mécanismes pour permettre les exportations de céréales d'Ukraine, bloquées par l'offensive militaire russe au risque de provoquer une crise alimentaire mondiale.