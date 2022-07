DIRECT - Ukraine : Poutine et Erdogan se retrouvent à Téhéran pour parler de l'Ukraine

Si la réunion tripartite entre Erdogan, Poutine et Raïssi, à Téhéran, n'a pas pour but premier le sujet de l'Ukraine, les présidents turc et russe en profiteront pour se rencontrer, pour la première fois depuis l'invasion du pays par la Russie. Ils devraient notamment aborder le sujet des céréales d'Ukraine, bloquées par l'offensive militaire russe.