DIRECT-Ukraine : Poutine va formaliser l'annexion de quatre régions ukrainiennes, une annexion qui n'a "pas de place dans le monde moderne" déclare Antonio Guterres

16h17 TU. Les annexions n'ont "pas de place dans le monde moderne", pour le chef de l'ONU



L'annexion de régions ukrainiennes par la Russie, qui devrait être finalisée demain, n'a "pas de place dans le monde moderne", a déclaré le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres devant la presse.



"Toute décision de procéder à l'annexion des régions ukrainiennes de Donetsk, Lougansk, Kherson et Zaporijjia n'aurait aucune valeur légale et mérite d'être condamnée", a-t-il dit.

"Cela s'oppose à tout ce que la communauté internationale est supposée représenter. Cela bafoue les buts et les principes des Nations unies. C'est une dangereuse escalade. Cela n'a pas de place dans le monde moderne. Cela ne doit pas être accepté", a martelé le secrétaire général.



The so-called “referenda” in Ukraine were conducted in areas under Russian occupation.



They can’t be called a genuine expression of the popular will.



Any decision by Russia to go forward will further jeopardize the prospects for peace. pic.twitter.com/wrqyGj3g4t — António Guterres (@antonioguterres) September 29, 2022



"Toute décision russe de poursuivre en ce sens mettra encore un peu plus en danger les perspectives de paix. Cela prolongera les impacts dramatiques sur l'économie mondiale, en particulier sur les pays en développement, et entravera nos capacités à livrer de l'aide d'urgence à l'Ukraine et au delà", a-t-il ajouté. "Il est grand temps de s'éloigner du gouffre".



Les États-Unis et l'Albanie préparent une résolution condamnant les "référendums" en Ukraine que l'Occident a dénoncé comme une "parodie".



Le texte sera d'abord présenté au Conseil de sécurité de l'ONU, où il sera sans aucun doute bloqué par un veto russe, avant d'être présenté ultérieurement à l'Assemblée générale où aucun des 193 États membres n'a de veto.



16h08 TU. L'ancien Premier ministre italien Mario Draghi sera décoré par Volodymyr Zelensky



Le Premier ministre italien sortant Mario Draghi recevra du président Volodymyr Zelensky "l'une des plus prestigieuses décorations d'Ukraine", annoncent ses services.

Au cours d'un entretien téléphonique, le président "Zelensky a annoncé au Premier ministre Mario Draghi qu'il lui conférait la première classe dans l'ordre du prince Yaroslav le Sage", ont-ils précisé dans un communiqué.



"Je serai heureux de pouvoir la recevoir de tes mains à Kiev lorsque je serai libéré de mes engagements institutionnels", a répondu à cette annonce Mario Draghi, cité par le communiqué, et qui s'est dit "également honoré et ému" par cette décoration.



Dans un communiqué, la présidence ukrainienne a cité Volodymyr Zelensky, qui a salué le rôle de Mario Draghi "parmi les dirigeants politiques ayant soutenu l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe" en février.



Le président ukrainien a décerné la même décoration à Ursula von der Leyen le 15 septembre.

Dear Volodymyr @ZelenskyyUA, thank you so much for the award of the First Class of the Order of Yaroslav the Wise.



This is a great honour.



I accept it in the name of all EU citizens.



And as a symbol of our strong bond. pic.twitter.com/6W8JPLTao3 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 15, 2022



Mario Draghi devra quitter son poste après l'entrée en fonctions du gouvernement issu des législatives de dimanche, remportées par la coalition dominée par l'extrême droite de Giorgia Meloni.



L'Ordre du Prince Iaroslav le Sage, institué en 1995 par le président Leonid Koutchma, est décerné pour des services rendus à l'État et au peuple de la nation ukrainienne. La médaille de l'ordre comporte un ruban bleu avec une bande jaune sur chaque bord.



Donald Tusk, alors président du Conseil de l'Europe, recevant l'ordre de Iaroslav le Sage de 1ère classe des mains du président ukrainien Porochenko à Bruxelles, le 13 mai 2019. © AP Photo/Francisco Seco, Pool



16h00 TU. Vladimir Poutine devant les quatre dirigeants des régoins séparatistes russes accuse les Occidentaux de vouloir fomenter des attaques terroristes. Selon lui le conflit en Ukraine est l'un des résultats "de l'effondrement de l'Union soviétique."

15h25 TU L'Otan a déclaré qu'elle riposterai à toute attaque contre des infrastructures vitales d'un de ses 30 membres.



L'OTAN estime que les dommages aux deux gazoducs sont dûs à un sabotage. Les ambassadeurs de l'OTAN ont déclaré "qu'une attaque délibérée contre des infrastructures vitales d'un de nos Alliés entraînerait une réponse déterminée." Ils estiment que les dommages causés aux gazoducs entre l'Allemagne et la Russie "sont très préocuppants".

Statement by the North Atlantic Council on the damage to the #Nordstream1 and #Nordstream2 gas pipelines ⤵️ — NATO (@NATO) September 29, 2022

L'Organisation a ajouté que "les informations à leur disposition pour le moment indiquent qu'ils sont le résultat d'actes de sabotage délibérés, téméraires et irresponsables et que ces fuites présentent des risques à la navigation et "des dommages substantiels à l'environnement."



14h13 TU. Nord Stream: des mesures de sécurité prises en Finlande et en Suède



La Finlande, voisine de la Russie, a ordonné le renforcement de la sécurité autour de ses infrastructures stratégiques à la suite du sabotage présumé des gazoducs Nord Stream en mer Baltique. Des centrales nucléaires suédoises ont relevé leur niveau de vigilance.

"Nous avons demandé à toutes les branches du gouvernement d'assurer la vigilance et le renforcement des mesures de sécurités pour plusieurs infrastructures critiques", a annoncé la ministre des Finances Annika Saarikko lors d'une conférence de presse.

Une attention particulière a été portée au réseau électrique, a-t-elle précisé.



En Suède, les deux principales centrales nucléaires du pays, situées à Forsmark (centre-est) et Ringhals (sud-ouest) ont indiqué à l'AFP être passées en "vigilance accrue" du fait des évènements en mer Baltique.



Plusieurs pays ont déjà annoncé le renforcement des mesures de sécurité autour d'infrastructures énergétiques ou stratégiques, comme l'Allemagne, le Danemark ou la Norvège, désormais première exportatrice de gaz vers l'Europe.



13h00 TU. Les Ukrainiens commémorent le massacre de Babi Yar, près de Kiev

Commémoration du massacre de Babi Yar, Kiev 29 septembre 2022. © AP Photo/Efrem Lukatsky



Ce 29 septembre marque le 81ème anniversaire du massacre de dizaines de milliers de juifs ukrainiens par les Nazis en 1941. La population s'est rassemblée près du monument construit près du ravin de Babi Yar. En mars, des frappes russes à proximité de ce lieu de mémoire avaient provoqué l'indignation.



12h54 TU. Berlin annonce débloquer 200 milliards d'euros pour plafonner les prix de l'énergie



Le chancelier allemand Olaf Scholz a annoncé le déblocage de 200 milliards d'euros pour plafonner les prix de l'énergie et soulager les consommateurs face à l'inflation qui ne cesse d'augmenter depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie.



"Les prix doivent baisser (...), le gouvernement allemand va tout faire pour les faire baisser" aussi bien pour les ménages que pour les entreprises, a-t-il dit, lors d'une conférence de presse à Berlin, au terme de négociations gouvernementales sur la mise en place d'un nouveau plan de soutien au pouvoir d'achat.



Le gouvernement devait détailler dans la foulée les détails de ce nouveau dispositif qui s'ajoute à de précédentes mesures de soutien totalisant déjà environ 100 milliards d'euros. L'inflation en Allemagne a bondi à 10,0% sur un an en septembre, la valeur la plus élevée enregistrée depuis décembre 1951.



"Nous nous trouvons dans une guerre de l'énergie pour la prospérité et la liberté", a ajouté le ministre des Finances, Christian Lindner, soulignant que la situation s'était aggravée "après le sabotage par des auteurs inconnus" des gazoducs Nord Stream en mer Baltique.



"Cette guerre de l'énergie a pour but de détruire une grande partie de ce que les gens ont personnellement construit pendant des décennies, de ce qui a été construit pendant des décennies dans la classe moyenne, l'artisanat et l'industrie", a déclaré le ministre. "Nous ne pouvons pas accepter cela et nous nous défendons", a-t-il ajouté, présentant les nouvelles mesures d'aide comme "une réponse claire à Poutine".

Der #Abwehrschirm ist eine glasklare Antwort an Putin. Er ist aber auch eine glasklare und richtungsweisende Antwort an die Menschen in unserem Land: Wir sind wirtschaftlich stark. Diese wirtschaftliche Stärke mobilisieren wir, wenn es erforderlich ist. So wie jetzt. TL — Christian Lindner (@c_lindner) September 29, 2022





11h30 TU. Le Kremlin dit suspecter l’implication d’un État étranger dans les fuites des gazoducs Nord Stream



Le Kremlin a dit suspecter "l’implication" d’un État étranger dans les quatre fuites détectées sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2 en mer Baltique, sans toutefois nommer un pays en particulier.



"Il est très difficile d’imaginer qu’un tel acte terroriste puisse avoir lieu sans l’implication d’un État", a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov.





11h27 TU. Le pape dit avoir intercédé pour libérer des prisonniers

Le Pape François au Vatican le 26 septembre 2022. © AP Photo/Alessandra Tarantino

Le pape François affirme avoir joué un rôle de médiateur avec la Russie pour accélérer la libération de quelque 300 prisonniers ukrainiens, dans un entretien publié aujourd'hui dans une revue jésuite. Dans cet entretien réalisé le 15 septembre avec une vingtaine de jésuites au cours de sa visite au Kazakhstan, le souverain pontife confie avoir reçu des "émissaires ukrainiens" au Vatican.



"Un chef militaire chargé de l'échange de prisonniers est également venu, toujours avec le conseiller religieux du président (Volodymyr) Zelensky. Cette fois, ils m'ont apporté une liste de plus de 300 prisonniers", déclare le pape, selon une retranscription publiée par la revue jésuite italienne Civiltà Cattolica.



"Ils m'ont demandé de faire quelque chose pour qu'on procède à un échange. J'ai immédiatement appelé l'ambassadeur russe pour voir si quelque chose pouvait être fait, si un échange de prisonniers pouvait être accéléré", ajoute-t-il sans plus de précisions.



La publication de ces déclarations à des religieux travaillant notamment en Russie et en Biélorussie intervient une semaine après l'annonce du plus important échange de prisonniers militaires entre l'Ukraine et la Russie depuis le début de la guerre.



Kiev avait annoncé le 22 septembre la libération de 215 personnes, dont 188 ayant ayant défendu l'aciérie Azovstal à Marioupol, symbole de la résistance à l'invasion russe, contre 55 prisonniers restitués à Moscou.



Le pape est également revenu sur sa visite à l'ambassade russe au Vatican au lendemain du début de l'offensive lancée le 24 février. "J'ai dit à l'ambassadeur que j'aurais voulu parler avec le président (russe Vladimir) Poutine, à condition qu'il me laisse une petite fenêtre pour dialoguer", confie François, qui prend soin de ne jamais citer le nom du président russe lors de ses discours en public.



Le Saint-Siège tente depuis le 24 février de maintenir un délicat équilibre diplomatique avec les deux pays, le pape condamnant une guerre "cruelle et insensée" tout en essayant de maintenir une voie de dialogue avec Moscou.



10h55 TU. Les Russes avec un visa de tourisme européen seront interdits d’entrée en Finlande à partir de ce vendredi



Le ministre des affaires étrangères finlandais, Pekka Haavisto, a annoncé que son pays allait drastiquement limiter le flux d’entrée de citoyens russes en Finlande.

Les détenteurs de visas européens arrivant de Russie seront interdits de passer la frontière dès la nuit de jeudi à vendredi, à minuit.



Cette décision inquiète de nombreux Russes qui fuient la mobilisation et tentent le passage par le poste-forntière de Vaalimaa.



NEW — Traffic at Finland-Russia border has increased Thursday morning

Photo: Fintraffic camera in Vaalimaahttps://t.co/KPSzh0Q8dz pic.twitter.com/Kehbmtx6v1 — Nordic News (@Nordic_News) September 22, 2022





"Je viens de passer, je ne sais pas comment les autres vont faire. C'est triste, triste", a confié à l'AFP Andreï Stepanov, un Russe de 49 ans, à propos des nouvelles restrictions finlandaises. "J'ai de la peine pour les autres, ils sont déjà presque en prison là-bas (en Russie) . Maintenant ça va être encore pire", a déploré l'homme originaire de Samara, près de la frontière kazakhe.



"Nous sommes déjà derrière un rideau de fer, maintenant le rideau va être encore plus épais. C'est horriblement désagréable", soupire Aleksander Veselov, un sexagénaire de Saint-Pétersbourg.



Interrogée sur le cas des nombreux Russes fuyant la mobilisation, la ministre finlandaise de l'Intérieur Krista Mikkonen a évoqué aujourd'hui des demandes d'asile évaluées au cas par cas.



Depuis une semaine et l'annonce de la mobilisation "partielle" par Vladimir Poutine, le nombre d'entrées sur la frontière terrestre de 1.300 kilomètres a pratiquement doublé, même si la journée de hier a été marquée par un coup de frein.



"Maintenant je crois que votre statut importe peu. Si vous êtes en état de servir aujourd'hui, demain vous pouvez être dans l'armée", expliquait hier à l'AFP Viktor Zakharov, un scientifique de 35 ans, un des rares à accepter de donner son nom complet.



Venant de Saint-Pétersbourg, il quitte le pays avec sa femme et leurs trois enfants. Direction Israël, après une escale en Finlande chez des amis. "Le sentiment de liberté n'est pas encore là, à cause des nuits sans sommeil et du temps passé à faire les valises", raconte le jeune père de famille, les traits tirés.



Ces derniers jours, le nombre d'entrées quotidiennes en Finlande a avoisiné 7 à 8.000, la plupart à Vaalimaa, le poste le plus au sud. Ses portiques gris sont devenus un des lieux de transit de milliers de Russes vers l'exil, comme ailleurs en Géorgie, au Kazakhstan ou en Turquie.



09h05 TU. Les dirigeants séparatistes à Moscou pour entériner l’annexion



Après des scrutins qualifiés de "simulacres" par Kiev et les Occidentaux, les dirigeants des quatre régions séparatistes contrôlées par la Russie en Ukraine (Zaporijjia, Kherson, Louhansk et Donetsk) sont à Moscou pour finaliser l’annexion de ces territoires. Ils devraient être prochainement reçus par Vladimir Poutine.



07h55 TU. L’identité de l’auteur du "sabotage" de Nord Stream ne fait aucun doute, selon le directeur exécutif de l’Agence internationale de l’énergie



Le directeur exécutif de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), Fatih Birol, a estimé que l’identité des responsables des fuites sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2 ne faisait "aucun doute", sans toutefois nommer la Russie qui est pointée du doigt par certains experts.



06h05 TU. Une nouvelle fuite identifiée en mer Baltique



"Il y a deux fuites côté suédois et deux fuites côté danois", a déclaré un responsable de l'autorité suédoise, précisant que les deux fuites côté suédois se trouvent "à proximité l'une de l'autre". Jusqu'ici les autorités des deux pays avaient fait état d'une fuite côté suédois et de deux fuites côté danois.



La Suède avait jusqu'ici rapporté une fuite au-dessus de Nord Stream 1 au nord-est de l'île de Bornholm. Le Danemark a lui confirmé une fuite sur Nord Stream 2 au sud-est de l'île, et une autre au nord-est au-dessus de Nord Stream 1.

Les vastes fuites provoquent d'importants bouillonnements marins de plusieurs centaines de mètres de large en surface qui rendent impossible dans l'immédiat des inspections des ouvrages, selon les autorités.



04h50 TU. En Finlande, la fuite de Russes craignant une frontière fermée "pour toujours"



Inquiets d'une possible fermeture de la frontière "pour toujours" après l'ordre de mobilisation de Moscou pour la guerre en Ukraine, un nombre croissant de Russes en âge de combattre fuient, via la Finlande, au poste-frontière de Vaalimaa.



Ils sont désormais 7000 à 8000 à passer chaque jour la longue frontière terrestre d'environ 1300 kilomètres, la plupart au passage de Vaalima, le plus au sud.



04h30 TU. Deux lettres pour demander l'annexion



Deux lettres similaires ont été envoyées au président russe Vladimir Poutine par les deux chefs des administrations d'occupation de Kherson et Zaporijjia (sud de l'Ukraine), Vladimir Saldo et Evguéni Balitski. Le premier y invoque le droit d'autodétermination des peuples.

Ces demandes interviennent au lendemain de référendums sur le sujet organisés par la Russie dans l'urgence, sur cinq jours, dans ces quatre régions qu'elle contrôle totalement ou partiellement en Ukraine.

Les Occidentaux ont dénoncé cette escalade russe et promis de réagir. L'UE propose notamment de plafonner le prix du pétrole russe et d'ajouter de nouvelles restrictions aux échanges commerciaux avec Moscou.