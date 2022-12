DIRECT - Ukraine : Poutine veut que le conflit en Ukraine se termine "le plus tôt possible"

08H44 TU. La Corée du Nord dément avoir fourni des munitions à la Russie.



Le ministre nord-coréen des Affaires étrangères a démenti un rapport des médias selon lequel il aurait fourni des munitions à la Russie, le qualifiant de "sans fondement", et a dénoncé les États-Unis pour avoir fourni des armes létales à l'Ukraine, a rapporté vendredi l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA.



Le quotidien japonais Tokyo Shimbun a rapporté plus tôt que la Corée du nord avait expédié des munitions, y compris des obus d'artillerie, à la Russie par train via leur frontière le mois dernier et que des expéditions supplémentaires étaient attendues dans les semaines à venir.



"La fausse information des médias japonais selon laquelle la RPDC a offert des munitions à la Russie est le leurre le plus absurde, qui ne mérite aucun commentaire ou interprétation", a déclaré un porte-parole du ministère dans un communiqué diffusé par la KCNA.



La Maison Blanche a déclaré jeudi que la Corée du nord avait achevé une première livraison d'armes à une société militaire privée russe, le groupe Wagner, pour aider à renforcer les forces russes en Ukraine.



La déclaration du ministère nord-coréen des Affaires étrangères n'a fait aucune mention de Wagner. Selon la Maison Blanche, Wagner a pris livraison de roquettes et de missiles d'infanterie de Corée du nord, bien que le propriétaire de Wagner, Yevgeny Prigozhin, ait nié cette affirmation, les considérant comme "des commérages et des spéculations".

06H08 TU. La Russie pourrait réduire sa production de pétrole de 500-700.000 barils par jour.

La Russie pourrait réduire sa production de pétrole de 500-700.000 barils par jour début 2023, en réponse à l'introduction par l'UE, le G7 et l'Australie d'un plafonnement du prix de l'or noir russe, indique le vice-Premier ministre russe, Alexandre Novak.

"Au début de l'année prochaine, nous pourrions procéder à une réduction (de la production) de 500-700.000 barils par jour, pour nous, c'est environ 5-7%", a déclaré Alexandre Novak, en charge de l'Energie, cité par l'agence de presse officielle TASS.

Début décembre, les 27 pays de l'Union européenne, le G7 et l'Australie s'étaient mis d'accord sur un prix maximum de 60 dollars américains pour le pétrole brut d'origine russe transporté par voie maritime, afin de limiter les revenus de Moscou pour financer son offensive militaire en Ukraine.

Ainsi, seul le pétrole vendu par Moscou à un prix égal ou inférieur à 60 dollars pourra continuer à être livré. Au-delà de ce plafond, il sera interdit pour les entreprises de fournir les services permettant le transport maritime (fret, assurance, etc...).

L'objectif affiché de cette nouvelle sanction occidentale est d'assécher une partie des revenus colossaux que Moscou tire de la vente de ses hydrocarbures et ainsi diminuer sa capacité à financer son intervention militaire en Ukraine.

Quelques jours après l'introduction du plafonnement du prix du brut russe, le président Vladimir Poutine a menacé l'Occident de "réduire la production" de pétrole russe "si nécessaire", en dénonçant une "décision stupide".



20H55 TU. Le Kremlin ne voit "aucune volonté d'écouter la Russie" après la visite de Volodymyr Zelensky à Washington.

Le Kremlin dénonce une absence de "volonté d'écouter la Russie" après la visite aux Etats-Unis du président ukrainien Volodymyr Zelensky, alors que Vladimir Poutine a affirmé vouloir que le conflit se termine "le plus tôt" possible.

Sur le chemin du retour dans son pays, Volodymyr Zelensky a rencontré le chef de l'Etat polonais Andrzej Duda en Pologne, avant d'arriver en Ukraine quelques heures plus tard.

"Nous revenons de Washington avec de bons résultats. Avec quelque chose qui va vraiment aider", s'est-il félicité dans une vidéo tournée en Pologne, évoquant la livraison d'un système de missiles américain Patriot, que Kiev réclamait depuis des mois.

De son côté, le président russe Vladimir Poutine a balayé les bénéfices pour l'Ukraine de ce "système assez vieux".

"Nos opposants partent du principe que c'est une arme défensive. Très bien, on va garder ça à l'esprit. Et il existe toujours un antidote", a-t-il affirmé.

"C'est seulement un moyen de prolonger le conflit, c'est tout", a dit Vladimir Poutine, qui a toutefois affirmé vouloir mettre un terme rapidement aux combats en Ukraine.

"Nous nous efforcerons de faire en sorte que cela se termine. Et le plus tôt sera le mieux, bien sûr", a-t-il assuré.

A Washington, le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a réagi à cette déclaration en estimant que le Kremlin n'avait manifesté aucune volonté "significative" de mettre fin à cette guerre.

"Fondamentalement aujourd'hui, la Russie n'a manifesté aucun intérêt (à s'engager) dans une diplomatie significative" pour mettre fin à la guerre, a-t-il déclaré.





20H47 TU. Giorgia Meloni dit vouloir se rendre en Ukraine début 2023.

La Première ministre italienne Giorgia Meloni, dont le gouvernement d'extrême droite soutient Kiev dans son conflit face à la Russie, affirme vouloir se rendre en Ukraine début 2023.

Je vais appeler Zelensky pour lui présenter mes voeux et organiser ce voyage que je compte faire dans les premiers mois de l'année prochaine.

Girogia Meloni, Première ministre italienne

"Je vais appeler (le président ukrainien Volodymyr) Zelensky pour lui présenter mes voeux et organiser ce voyage que je compte faire dans les premiers mois de l'année prochaine. C'était un de mes voyages prioritaires", a-t-elle déclaré dans l'émission de télévision "Porta a Porta", diffusée sur la chaîne publique Rai 1.

"Nous sommes dans la période où quasiment toutes les cultures du monde, célèbrent la lumière" tandis que les Ukrainiens "vivent dans l'obscurité", a-t-elle souligné.

"Il suffit d'imaginer ce que cela signifierait de tout éteindre pendant les fêtes, ne serait-ce qu'une heure: gaz, électricité, téléphone, télévision... Nous comprendrions (...) à quel point leur capacité à résister est extraordinaire", a-t-elle encore déclaré.

"Cela en dit long sur ce que la défense de la liberté et de la patrie signifie pour eux", a encore estimé la Première ministre.



20H23 TU. L’Iran veut "étendre" ses livraisons d'armes à la Russie, selon le Mossad.

L'Iran cherche à "approfondir et étendre" ses livraisons d'armes de pointe à la Russie, actuellement en guerre en Ukraine, a soutenu jeudi soir le chef du Mossad, le service de renseignement extérieur israélien.

Fin octobre, le président israélien Isaac Herzog avait indiqué partager avec les Etats-Unis des informations démontrant, selon le renseignement israélien, l'utilisation de drones iraniens dans la guerre en Ukraine.

Nous mettons en garde contre les intentions futures de l'Iran, que ce pays tente de garder secrètes, qui sont d'approfondir et d'étendre ses livraisons d'armes perfectionnées à la Russie.

Davic Barnea, chef du Mossad



Dans un discours jeudi soir à la présidence israélienne à l'occasion d'une cérémonie liée à Hanouka, la fête juive des Lumières, le chef du Mossad, David Barnea, cité par la presse locale, a affirmé que l'Iran avait l'intention de livrer davantage de matériels de pointe à la Russie, sans détailler cet armement.

"Nous mettons en garde contre les intentions futures de l'Iran, que ce pays tente de garder secrètes, qui sont d'approfondir et d'étendre ses livraisons d'armes perfectionnées à la Russie", a déclaré David Barnea.

"Nous avions déjà braqué les projecteurs sur les livraisons d'armes à la Russie, malgré les mensonges de l'Iran (...) qui nous sont familiers", a ajouté David Barnea, en affirmant que ses services, accusés par Téhéran d'avoir saboté certains de ses sites nucléaires et d'avoir assassiné des scientifiques, avaient une connaissance "approfondie" de l'Iran.

18H28 TU. Un agent des services de renseignement allemands soupçonné d'être un espion russe.

Un agent des services de renseignement allemands, soupçonné d'avoir transmis des informations sensibles à la Russie, a été arrêté à Berlin, une affaire délicate dans le contexte de l'invasion russe de l'Ukraine qui a accru les menaces d'espionnage.

Le ressortissant allemand Carsten L., un agent des services fédéraux de renseignement (BND), est soupçonné de "haute trahison", a annoncé jeudi le parquet fédéral de Karlsruhe.

"En 2022", une année marquée par l'offensive militaire déclenchée le 24 février par Moscou en Ukraine, cet homme "a fourni des informations, collectées dans le cadre de son travail à un service de renseignement russe", a affirmé le parquet fédéral de Karlsruhe.

Les autorités ne donnent pas plus de détails, disant juste que des perquisitions ont été effectuées au domicile et sur le lieu de travail du suspect, ainsi que d'une autre personne.

Arrêté mercredi à Berlin, où se trouve le siège du BND, l'homme a été présenté à un juge et placé en détention provisoire jeudi.

"La retenue et la discrétion sont très importantes dans ce cas particulier", a commenté dans un communiqué Bruno Kahl, le président du BND.





17H12 TU. Vladimir Poutine veut que le conflit se termine "le plus tôt" possible.

Le président russe Vladimir Poutine assure vouloir que le conflit en Ukraine se termine "le plus tôt" possible, après près de dix mois de combats intenses avec l'armée de Kiev.

"Nous nous efforcerons de faire en sorte que cela se termine. Et le plus tôt sera le mieux, bien sûr", a déclaré le chef du Kremlin lors d'une conférence de presse.