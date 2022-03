DIRECT - Ukraine : premier face-à-face des ministres russe et ukrainien des Affaires étrangères

Tous les horaires sont donnés au format temps universel coordonné (UTC). Pour information, la France se situe dans le fuseau horaire UTC+1.

Ce qu'il faut retenir de l'actualité de ce 10 mars Le ministre russe des Affaires étrangères Serguei Lavrov est en Turquie pour rencontrer le chef de la diplomatie ukrainienne.

Les troupes russes se rapprochent de Kiev

Les évacuations des civils se poursuivent à Marioupol, Volnovakha et Izioum.

Les réactions occidentales sont unanimes pour dénoncer et condamner les tirs sur l’hôpital pédiatrique de Marioupol

Rencontre des chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE à Versailles

Moscou accuse le Pentagone d'avoir financé en Ukraine des recherches sur des armes biologiques

9h26 : La France suspend les procédures d'adoption pour les enfants d'Ukraine et Russie

La France a décidé de suspendre les procédures d'adoption internationale d'enfants résidant en Russie et en Ukraine en raison de la guerre. Deux arrêtés en ce sens, datés du 7 mars, ont été publiés jeudi au Journal officiel.

9h09 : Moscou accuse le Pentagone d'avoir financé en Ukraine des recherches sur des armes biologiques



Le ministère russe de la Défense a accusé jeudi les Etats-Unis d'avoir financé un programme d'armes biologiques en Ukraine, affirmant avoir trouvé des preuves en ce sens dans des laboratoires ukrainiens.

"L'objectif de ces recherches biologiques financées par le Pentagone en Ukraine était de créer un mécanisme de propagation furtive de pathogènes meurtriers", a expliqué le porte-parole du ministère, Igor Konachenkov.



7h04. Les 27 réunis au Château de Versailles.

Un sommet européen bousculé par la guerre en Ukraine. Les chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE vont tenter jeudi et vendredi à Versailles de poser les fondations d'une Europe plus souveraine, après le choc de l'invasion russe en Ukraine qui a exposé ses faiblesses.



6h45 TU. Pourparlers en Turquie.

Le ministre russe des Affaires étrangères Serguei Lavrov et son homologue ukrainien Dmytro Kuleba sont arrivés en Turquie, pour la première rencontre à ce niveau depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

"Je n'ai pas grand espoir mais nous ferons tout pour en retirer le maximum", a déclaré Dmytro Kuleba, affirmant que "tout dépendra des instructions que Lavrov aura reçues avant ces discussions".



5h26 TU. Indignation internationale après le bombardement d'un hôpital pour enfants



Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a condamné un "crime de guerre", a partagé des vidéos montrant la destruction de hôtal pédiatrique, à Marioupol. La Maison Blanche a de son côté dénoncé un usage "barbare" de la force contre des civils, et le Premier ministre britannique Boris Johnson a qualifié le bombardement d'"immoral". Au moins trois personnes dont une fillette ont été tuées.



4h42 TU. Premier vote au Congrès pour le budget américain avec 14 milliards de dollars pour l'Ukraine



Les élus de la Chambre des représentants ont adopté mercredi soir un nouveau budget américain qui comprend une enveloppe pharamineuse de près de 14 milliards de dollars pour la crise ukrainienne.