DIRECT - Ukraine : réouverture de certains ports ukrainiens, Moscou promet de riposter à la suspension de RT France

Ce qu'il faut retenir ce mercredi 27 juillet 2022, 154ème jour de guerre :



* Les trois ports ukrainiens désignés pour les exportations de céréales, Odessa, Tchornomorsk et Pivdenny, ont "repris le travail", a annoncé la marine ukrainienne.



* Moscou a promis d'entraver le "travail des médias occidentaux" sur son territoire, en représailles à la confirmation par la justice européenne de la suspension de la chaîne RT France, décidée par l'UE.



* Les livraisons de gaz via le gazoduc Nord Stream 1 ont baissé de 20% a indiqué l'opérateur allemand. Cette nouvelle baisse drastique renforce les risques de pénurie cet hiver en Europe.



* Moscou devrait être moins pénalisée par les sanctions internationales que prévu, a indiqué le FMI, précisant que le PIB russe devrait se contracter de 6,0% en 2022, contre 8,5% attendus.

13H15 TU. Céréales : des ports ukrainiens ont "repris le travail"



Les trois ports ukrainiens désignés pour les exportations de céréales ont "repris le travail", même s'il reste des efforts à faire pour assurer la sécurité des convois, a annoncé mercredi la marine ukrainienne. "Dans le cadre de la signature d'un accord sur le déblocage des ports ukrainiens pour l'exportation de céréales, les ports d'Odessa, de Tchornomorsk et de Pivdenny ont repris le travail", a-t-elle indiqué sur Telegram.



Le gouvernement ukrainien a dit lundi s'attendre à une reprise "dès cette semaine" des exportations de céréales, cruciales pour la sécurité alimentaire mondiale, alors que les prix des denrées flambent depuis le début de l'invasion russe le 24 février.

TV5 Monde

Moscou a promis ce mercredi d'entraver le "travail des médias occidentaux" sur son territoire, en représailles à la confirmation par la justice européenne de la suspension de la chaîne RT France, décidée par l'Union européenne après l'invasion de l'Ukraine.

"Nous allons prendre des mesures de pression similaires visant les médias occidentaux qui travaillent chez nous dans le pays", a réagi devant la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, après la publication d'un arrêt du tribunal de l'Union jugeant légale l'interdiction de diffusion de RT France. "Nous n'allons pas non plus les laisser travailler dans notre pays", a-t-il ajouté, dénonçant une "attaque contre la liberté d'expression et la liberté de la presse dans les pays européens, y compris en France".

Depuis le début de la guerre, le 24 février dernier, Moscou a déjà bloqué plusieurs sites Internet de médias occidentaux (BBC, Die Welt, RFI, Deutsche Welle...) et de réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, et Instagram.

Le président russe Vladimir Poutine s'exprime lors de sa visite au nouveau siège de la chaîne de télévision Russia Today à Moscou, le 11 juin 2013. AP Photo/Yuri Kochetkov,

Mariusz Błaszczak, le ministre polonais de la Défense, lors d'une réunion au secrétariat de la Défense nationale des États-Unis. Washington DC, 20 avril 2022. AP/Susan Walsh

Nous tirons des leçons de ce qui se passe en Ukraine. Le temps presse, il faut équiper l'armée polonaise.

Mariusz Blaszczak, ministre polonais de la Défense.

Pipelines du "Nord stream 2" appartenant à l'entreprise russe Gazprom. Lubmin, Allemagne - 15 février 2022. AP/Michael Sohn

Le Centre de coordination conjointe (CCC) chargé du contrôle des exportations de céréales ukrainiennes via la mer Noire a été officiellement inauguré mercredi à Istanbul, conformément aux accords signés le 22 juillet dernier.Le centre, installé au sein d'une Académie militaire, sera dirigé par "cinq représentants de la Russie, de l'Ukraine et de l'ONU, ainsi que de la Turquie, tant militaires que civils", a précisé le ministre turc de la Défense Hulusi Akar lors d'une brève cérémonie.En vertu de ces accords, validés pour quatre mois entre la Russie, l'Ukraine, la Turquie et les Nations unies, le CCC sera chargé de conduire les inspections de navires au départ et à l'arrivée à Istanbul afin de garantir qu'ils ne transportent rien d'autre que des céréales. Selon Ankara, les convois partiront des ports d'Odessa, de Tchernomorsk et de Yuzni. Ces trois ports ukrainiens ont d'ailleurs "repris le travail", a annoncé simultanément la marine ukrainienne. Selon les responsables turcs, les premiers bateaux devraient quitter les ports d'Ukraine d'ici la fin de la semaine.La Pologne a signé mercredi d'importants contrats cadres sur la livraison et la production de matériel militaire lourd sud-coréen. Ces contrats portent sur un millier de chars de combat K2, environ 650 obusiers K9 et 48 avions FA-50, au cours d'une cérémonie à Varsovie. Leur montant n'a pas été évoqué.La justice européenne rejette la demande de la chaîne d'information financée par le Kremlin RT France (ex-Russia Today). Le média venait de demander d'annuler la suspension de sa diffusion décidée dans le cadre des sanctions de l'UE contre Moscou.Les livraisons de gaz via le gazoduc Nord Stream ont baissé de 20% indique l'opérateur allemand. Cette nouvelle baisse drastique renforce les risques de pénurie cet hiver en Europe. Un porte-parole du Kremlin a estimé mardi que la réduction de débit s'expliquait par les sanctions occidentales prises contre la Russie après l'invasion de l'Ukraine. "S'il n'y avait pas eu ces restrictions, tout aurait été accompli (...) dans les délais habituels", a-t-il dit.Pour tenter de prévenir les risques de pénuries cet hiver, les 27 membres de l'UE se sont accordés mardi sur un plan prévoyant que chaque pays fasse "tout son possible" pour réduire, entre août 2022 et mars 2023, sa consommation de gaz. Une baisse d'au moins 15% par rapport à la moyenne des cinq dernières années sur la même période a été retenue.

1,7 million d'enfants risquent de mourir de faim dans la Corne de l'Afrique. Depuis le début de la guerre en Ukraine, le prix des barres nutritives connues sous l'acronyme anglais RUTF et dont Plumpy'Nut, du français Nutriset, s'envole. est la marque la plus connue. L'Unicef, qui achète près de 80% de l'approvisionnement mondial, s'en inquiète.

En déplacement au Cameroun, le président français Emmanuel Macron a donné une conférence de presse au côté de son homologue camerounais Paul Biya. Le chef d'État français a fustigé l'"hypocrisie" de ceux en Afrique qui refusent de parler de "guerre" en Ukraine. Depuis le début de la guerre en Ukraine, certains États africains qui entretiennent des relations avec la Russie n'ont pas pris position ni condamné l'invasion russe en Ukraine.

04h42 TU. En Crimée, des vacances à quelques encablures des combats

Chargement du lecteur...

La Banque centrale russe et les décideurs politiques russes ont pu éviter une panique bancaire ou un effondrement financier lorsque les sanctions ont été imposéesPierre-Olivier Gourinchas, chef économiste du FMI.

Des milliers de Russes passent leurs vacances dans la péninsule ukrainienne de Crimée, annexée en 2014 par Moscou. Depuis cette date, la Crimée est devenue la base arrière de l'armée russe à l'offensive en Ukraine. La Crimée est frontalière de la région ukrainienne de Kherson, en partie occupée par les soldats russes. Or les forces ukrainiennes y ont déclenché, avec de premiers succès, une contre-offensive, avec l'objectif de la reprendre d'ici à la fin de l'été. Les autorités ukrainiennes ont en outre toujours clamé ces huit dernières années qu'un jour elles reprendraient aussi la péninsule.Les combats se sont poursuivis mardi en Ukraine. Les régions du sud ont fait l'objet de bombardements russes "massifs", notamment sur un village balnéaire près d'Odessa et sur le port de Mykolaïv, selon les autorités ukrainiennes. "Nous riposterons bien sûr à cela, quels que soient les mensonges du ministère russe de la Défense sur ces frappes", a assuré dans son message du soir le président ukrainien Volodymyr Zelensky.Volodymyr Zelensky a dénoncé "une nouvelle augmentation provoquée des prix du gaz" visant les Européens. "Il est clair pour tout le monde qu'il s'agit d'une terreur des prix délibérée de la Russie contre l'Europe", a-t-il ajouté.D'après le FMI, une cessation complète des exportations de gaz russe réduirait "nettement" la croissance dans la zone euro en 2022 et 2023. Cela forcerait en effet les pays européens à mettre en place un rationnement de l'énergie, touchant les grands secteurs industriels.

02h00 TU. Quelles sont les conséquences des sanctions occidentales prises à l'encontre de la Russie ?

Les pays occidentaux ont, depuis le début de l'invasion russe en Ukraine le 24 février, pris à l'encontre de la Russie une salve de sanctions destinées à l'étrangler financièrement et économiquement. Mais "la Banque centrale russe et les décideurs politiques russes ont pu éviter une panique bancaire ou un effondrement financier lorsque les sanctions ont été imposées", annonce mardi Pierre-Olivier Gourinchas, le chef économiste du FMI. Et la hausse des prix du pétrole "fournit une énorme quantité de revenus à l'économie russe et cela a aidé à soutenir leur économie".L'économie russe devrait, cette année, être moins pénalisée par les sanctions internationales que ce qui était attendu. C'est ce que souligne le FMI, précisant que le Produit intérieur brut (PIB) de la Russie devrait se contracter de 6,0% en 2022, soit bien moins que le plongeon de 8,5% sur lequel il tablait lors de ses précédentes prévisions publiées en avril.Les États-Unis ont exhorté mardi l'Ukraine à choisir un procureur général crédible pour remplacer celle récemment renvoyée, appelant à des efforts renouvelés pour lutter contre la corruption au moment où Kiev tente par ailleurs de repousser les assauts russes.