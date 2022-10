DIRECT-Ukraine : risque d'"apocalypse" nucléaire à cause des Russes, selon Joe Biden

07H46 TU. Cinq civils tués dans une frappe ukrainienne dans la région de Kherson, selon un responsable prorusse.

Au moins cinq civils ont été tués dans une frappe ukrainienne ayant touché un bus dans la région de Kherson, dans le sud, où les forces de Kiev sont à l'offensive, a annoncé un responsable prorusse.

"Des combattants des forces armées ukrainiennes ont tiré sur un bus transportant des civils sur le point Darievski (...) ils se rendaient au travail", a indiqué sur Telegram un cadre de l'occupation russe, Kirill Stremooussov, précisant qu'il y avait au moins cinq morts et cinq blessés.

06H49 TU. L’Ukraine garantit "la vie et la sécurité" aux soldats russes qui se rendront.

L'Ukraine garantit "la vie et la sécurité" aux soldats russes qui se rendront, déclare le ministre ukrainien de la Défense Oleksiï Reznikov alors que les forces de Kiev avancent dans le sud et l'est du pays.

"Nous garantissons la vie, la sécurité et la justice à tous ceux qui renonceront à combattre immédiatement", a déclaré le ministre dans une adresse vidéo à l'armée russe. "Vous pouvez encore sauver la Russie de la tragédie et l'armée russe, de l'humiliation".

05H21 TU. Des centaines de corps retrouvés à Kharkiv après le départ des Russes.

Dans la région du nord-est de Kharkiv, où les forces ukrainiennes ont regagné une large bande de terrain en septembre, les corps de 534 civils, dont 19 enfants, ont été retrouvés après le départ des troupes russes, a déclaré Serhiy Bolvinov, représentant de la police nationale de Kharkiv lors d'un communiqué publié en ligne.

447 corps auraient été retrouvés à Izium. Il a également déclaré que les enquêteurs avaient trouvé des preuves que 22 sites ont été utilisés comme «salles de torture». Moscou n'a pas commenté ces accusations.





05H09 TU. Volodomyr Zelensky demande à l’Australie de se joindre aux efforts diplomatiques.

Volodymyr Zelensky, a appelé l'Australie à l'aide lors d'un vote critique de l'ONU la semaine prochaine, demandant aux responsables australiens de se joindre aux efforts diplomatiques. Le président ukrainien veut s'assurer que ce vote soit "aussi unanime que possible".



"Je demande à l'Australie d'user de toute son influence pour convaincre le plus de pays possible de ne pas rester neutres et de voter pour le droit international et contre une annexion russe", a-t-il déclaré.

S'adressant au Lowy Institute basé à Sydney par liaison vidéo, Volodymyr Zelensky a révélé que l'Australie offrait des armes lourdes à l'Ukraine dans son prochain paquet de soutien militaire et a remercié l'Australie pour son aide "très significative en matière de défense", affirmant que les véhicules à mobilité protégée Bushmaster que le pays avait précédemment contribué avait "joué magistralement".



01H58 TU. Joe Biden alerte contre le risque d'une "apocalypse" nucléaire.

Le président américain Joe Biden juge que les menaces russes d'utilisation de l'arme nucléaire dans le conflit en Ukraine font courir au monde un risque d'"apocalypse" pour la première fois depuis la crise des missiles de Cuba, en pleine Guerre froide.

"Nous n'avons pas été confrontés à la perspective d'une apocalypse depuis Kennedy et la crise des missiles cubains" en 1962, a-t-il déclaré lors d'une collecte de fonds à New York, au cours de laquelle il a estimé que son homologue russe Vladimir Poutine "ne plaisantait pas" en proférant ces menaces.

"Il existe, pour la première fois depuis la crise des missiles cubains, une menace directe d'utilisation d'armes nucléaires si les choses continuent de suivre la voie qu'elles empruntent actuellement", a encore dit le président américain.

Du 14 au 28 octobre 1962, la crise des missiles installés à Cuba par l'Union soviétique et repérés par les Etats-Unis avait fait trembler la planète, laissant craindre une guerre nucléaire.

Nous essayons de comprendre quelle est la porte de sortie de Poutine.

Joe Biden, président des Etats-Unis

Confronté à une résistance ukrainienne tenace, alimentée par l'aide militaire occidentale, Vladimir Poutine a fait une allusion à la bombe atomique dans un discours télévisé le 21 septembre.

Il s'était dit prêt à utiliser "tous les moyens" dans son arsenal face à l'Occident, qu'il avait accusé de vouloir "détruire" la Russie. "Ce n'est pas du bluff", avait-il assuré.

Selon les experts, de telles attaques emploieraient probablement des armes nucléaires tactiques -- plus petites en charge explosive qu'une arme nucléaire stratégique.

Mais Joe Biden a prévenu que même une frappe nucléaire tactique risquerait de déclencher une conflagration plus large.

"Je ne pense pas qu'on puisse facilement (utiliser) une arme nucléaire tactique sans finir par provoquer l'apocalypse", a-t-il dit.

Vladimir Poutine "ne plaisante pas quand il parle d'un usage potentiel d'armes nucléaires tactiques ou d'armes biologiques ou chimiques, car son armée, on pourrait le dire, est très peu performante", a encore jugé le président américain.

"Nous essayons de comprendre quelle est la porte de sortie de Poutine", a enfin confié Joe Biden.

"Comment peut-il s'en sortir? Comment peut-il se positionner de façon à ni perdre la face, ni perdre une portion significative de son pouvoir en Russie?"





20H51 TU. Paris envisage de livrer de nouveaux canons Caesar à l'Ukraine, selon Emmanuel Macron.

La France envisage l'envoi de nouveaux canons Caesar, pièce maîtresse de l'artillerie française, à l'Ukraine qui tente depuis plus de sept mois de repousser l'armée russe hors de son territoire, annonce le président Emmanuel Macron.

"Nous travaillons sur plusieurs demandes, avec plusieurs Etats membres de l'Union européenne, en particulier sur de nouveaux Caesar", a-t-il dit lors d'une conférence de presse à l'issue de la première réunion de la Communauté politique européenne à Prague.

Depuis le début du conflit, la France a fourni 18 canons Caesar de 155 mm d'une portée de 40 km, montés sur camion, des missiles antichar et anti-aérien, des véhicules de l'avant-blindé (VAB), du carburant, des équipements individuels et une quinzaine de canons tractés TRF1 de 155 mm à l'Ukraine.

Paris envisage désormais de fournir à Kiev six à 12 canons Caesar supplémentaires, prélevés sur une commande destinée au Danemark, confie une source proche du dossier. La France étudie également la possibilité de livrer à Kiev 20 véhicules blindés Bastion.

Les Vingt-Sept "discuteront de ces sujets, sur quelques mécanismes" vendredi lors d'un sommet informel de l'UE à Prague, indique le président français, ajoutant qu'il y reviendrait plus en détails lors d'une conférence de presse à l'issue de la réunion.

"Nous allons continuer à soutenir l'Ukraine d'une point de vue financier, d'un point de vue humanitaire et d'un point de vue militaire", a-t-il martelé.

"Cette aide continuera à être une aide en termes d'équipements et de formation dans la droite ligne de ce que nous faisons depuis plusieurs mois", a-t-il dit.

"Nous continuons d'avancer sur la base des demandes qui sont formulées et à nous coordonner très étroitement entre membres de l'Union européenne comme non-membres de l'Union européenne", a-t-il ajouté en référence au Royaume-uni.