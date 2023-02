DIRECT - Ukraine : selon Poutine, l'OTAN participe à la guerre

"Ils envoient des dizaines de milliards de dollars d'armes à l'Ukraine. Ceci est vraiment de la participation", a déclaré Vladimir Poutine dans un entretien avec la chaîne Rossiya-1.

"Cela signifie qu'ils prennent part, quoiqu'indirectement, aux crimes du régime de Kiev", a estimé le président russe. Les pays occidentaux n'auraient "qu'un seul but: détruire l'ancienne Union soviétique et sa partie principale, la fédération de Russie".



(Re)voir : Que faut-il retenir du discours à la nation de Vladimir Poutine ?

Chargement du lecteur...



03H00 TU. Antony Blinken attendu mardi en Asie centrale, pour y renforcer l'empreinte des États-Unis



Quelques jours après le premier anniversaire de l'invasion russe en Ukraine, le secrétaire d'État américain se réunira mardi 28 février avec ses homologues des cinq républiques ex-soviétiques d'Asie centrale (Kazakhstan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizstan, Turkménistan) dans la capitale kazakhe, Astana. Il y aura également des entretiens bilatéraux puis il se rendra en Ouzbékistan.

Washington ne se fait aucune illusion que ces cinq pays soient susceptibles de soudain se délester de leur partenaire historique russe ou encore de l'influence de leur autre puissant voisin, la Chine.

Mais les États-Unis jouent, comme ailleurs en Afrique ou en Amérique latine, la carte du "partenaire fiable", capable de mettre sur la table d'autres choses que Moscou et Pékin.



20H00 TU. Les États-Unis toujours opposés à l'envoi d'avions de chasse en Ukraine



La Pologne a ouvert la conversation sur l'envoi de chasseurs F-16, mais les États-Unis, eux, restent opposés à l'envoi de ces avions.



(Re)voir : Ukraine : pas de livraison de F-16 pour le moment

Chargement du lecteur...



18H48 TU. L'UE prend de nouvelles sanctions contre le groupe Wagner

L'UE a annoncé de nouvelles sanctions contre le groupe russe Wagner pour ses "violations des droits humains" en Centrafrique, au Soudan et au Mali.



Onze personnes - 9 en Afrique et 2 en Ukraine - et sept entités liées au groupe ont été ajoutées à la liste du bloc européen imposant des gels d'avoirs et des interdictions de voyager.