DIRECT-Ukraine : Sergueï Lavrov est arrivé à La Havane après une visite-éclair au Nicaragua

Les Occidentaux, sous l'égide de pays comme les Etats-Unis (...) essaient de faire proliférer leur hégémonie par des conflits comme en Ukraine.



Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères.

Le président vénézuélien Nicolas Maduro serre la main du ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov après une réunion au palais présidentiel de Miraflores à Caracas, Venezuela, le 18 avril 2023. AP Photo/Ariana Cubillos.

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov est arrivé mercredi soir à La Havane en provenance du Nicaragua où il s'était entretenu avec le président Daniel Ortega, a indiqué le ministère cubain des Affaires étrangères.Il rencontrera jeudi le président cubain Miguel Diaz-Canel, réélu sans surprise mercredi à la tête de Cuba, et son ministre des Affaires étrangères Bruno Rodriguez Parrilla, selon un communiqué ministériel.Le chef de la diplomatie russe avait effectué mercredi une visite-éclair à Managua avant de s'envoler quatre heures plus tard pour Cuba, dernière étape d'une tournée diplomatique en Amérique latine qui l'a également conduit au Brésil et au Venezuela.Un flash observé dans le ciel de Kiev mercredi a suscité la confusion sur son origine, l'administration de la ville l'attribuant d'abord à la chute d'un satellite de la Nasa, avant que l'agence spatiale américaine n'affirme qu'il n'était pas encore entré dans l'atmosphère à ce moment-là."Vers 22H00 (19H00 GMT), la lueur d'un objet aérien a été observée dans le ciel de Kiev", a déclaré le responsable de l'administration militaire de la capitale ukrainienne, Sergiy Popko sur Telegram."Selon des informations initiales, ce phénomène est la conséquence de la chute d'un satellite de la Nasa sur la Terre", a-t-il ajouté.Peu après, l'armée de l'air ukrainienne a également affirmé que le flash était "lié à la chute d'un satellite/météorite", tout en précisant cela devait encore faire l'objet d'une clarification.