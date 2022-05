DIRECT-Ukraine : Severodonetsk sous les bombes, Volodymyr Zelensky accuse la Russie de "génocide" dans le Donbass

Ce qu'il faut retenir de ce vendredi 27 mai Zelensky accuse la Russie de "génocide" dans le Donbass

Bombardements à Kharkiv

Moscou aidera à "surmonter la crise alimentaire" si les sanctions sont levées

Le président russe Vladimir Poutine s'est dit prêt à aider à "surmonter la crise alimentaire" provoquée par le blocage de céréales ukrainiennes et russes en raison du conflit en cours, sous réserve d'une levée des sanctions contre Moscou.

La Russie "est prête à apporter une contribution significative pour surmonter la crise alimentaire grâce à l'exportation de céréales et d'engrais, sous réserve de la levée par l'Occident des restrictions à motivation politique", a déclaré Vladimir Poutine, selon un communiqué du Kremlin, lors d'un appel téléphonique avec le Premier ministre italien Mario Draghi.

Les sirènes d'alerte aérienne ont à nouveau retenti à l'aube à Kharviv, où des bombardements ont fait jeudi 9 morts et 19 blessés, tous des civils selon Kiev. Un bébé de cinq mois et son père ont notamment été tués, tandis que la mère a été grièvement blessée, a indiqué le président ukrainien.

Des missiles ont touché le secteur résidentiel du quartier de Pavlové Polé, au centre-nord de la ville, selon un journaliste de l'AFP sur place. Il a vu un jeune homme tué et quatre blessés, tous transportés à l'hôpital, dont un homme plus âgé avec une jambe et un bras arrachés.

La Russie pratique la "déportation" et "les tueries de masse de civils" dans le Donbass, tout ceci (...) est une politique évidente de génocide menée par la Russie.



"L'actuelle offensive des occupants dans le Donbass pourrait rendre la région inhabitée", a affirmé Volodymyr Zelensky dans son adresse télévisée quotidienne, accusant les forces russes de chercher à "réduire en cendres" plusieurs villes de la région.

Les accusations du président ukrainien font écho à celles de la Russie, qui a justifié son invasion par un prétendu "génocide" pratiqué par les Ukrainiens contre la population russophone dans le Donbass.



En avril, le Parlement ukrainien avait déjà adopté une résolution qualifiant de "génocide" les agissements de l'armée russe dans le pays, et avait exhorté tous les pays étrangers et organisations internationales à faire de même. Le président américain Joe Biden a lui-même employé cette expression.