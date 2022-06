DIRECT-Ukraine : situation "extrêmement difficile" à Severodonetsk, Amnesty International accuse la Russie de crimes de guerre

Ce qu'il faut retenir ce lundi 13 juin Amnesty International accuse la Russie de crimes de guerre en Ukraine

La bataille redouble à Severodonetsk

06H45 TU. Un ex-Premier ministre russe dit ne plus reconnaître Poutine



Il fut le premier chef du gouvernement de Vladimir Poutine. Mais, même dans ses pires cauchemars, Mikhaïl Kassianov n'aurait pu imaginer son ancien chef se lancer dans l'invasion de l'Ukraine.

"Le Poutine que je connaissais était différent", selon Mikhaïl Kassianov qui estime que la guerre pourrait durer jusqu'à deux ans, mais croit toujours que la Russie reprendra un "chemin démocratique" un jour.



03H41 TU. Moscou frappe dans l'Ouest, la bataille redouble à Severodonetsk



Moscou a affirmé dimanche avoir "détruit un grand entrepôt" d'armes fournies par les Occidentaux dans l'ouest de l'Ukraine alors que les combats s'intensifient dans l'est.

"La situation à Severodonetsk (est) est extrêmement difficile" a reconnu le gouverneur ukrainien de la région de Lougansk, Serguiï Gaïdaï. "L'ennemi veut complètement isoler Severodonetsk en empêchant tout passage d'hommes ou de munitions", disant craindre qu'il ne lance "toutes ses réserves pour prendre la ville" dans les 48 heures.

02H01 TU. Amnesty International accuse la Russie de crimes de guerre en Ukraine



Amnesty International accuse la Russie de crimes de guerre en Ukraine, affirmant que des centaines de civils ont péri dans des attaques incessantes sur Kharkiv, dont beaucoup ont été menées avec des bombes à fragmentation.

Des personnes ont été tuées chez elles et dans la rue, sur des terrains de jeu et dans des cimetières, alors qu'elles faisaient la queue pour obtenir de l'aide humanitaire ou des achats de nourriture et de médicaments. L'utilisation répétée d'armes à sous-munitions largement interdites est choquante et témoigne d'un mépris total pour la vie des civils.



Donatella Rovera, chercheuse sur les situations de crise et de conflit au siège d'Amnesty.





01H01 TU. La Russie a gagné 93 milliards d'euros via ses exports fossiles en 100 jours de guerre

La Russie a engrangé 93 milliards d'euros de revenus tirés de l'exportation d'énergies fossiles durant les 100 premiers jours de sa guerre contre l'Ukraine, dont une majorité vers l'UE, selon le rapport d'un centre de recherche indépendant publié lundi, et qui épingle particulièrement la France.

Cette publication du Centre for research on energy and clean Air (CREA), basé en Finlande, survient alors que l'Ukraine presse les Occidentaux de rompre tout commerce avec la Russie pour cesser d'alimenter le trésor de guerre du Kremlin.

L'Union européenne a récemment décidé d'un embargo progressif – avec des exceptions – sur ses importations de pétrole. Le gaz russe, dont elle est très dépendante, n'est pour l'instant pas concerné.