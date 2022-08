DIRECT - Ukraine : sous contrôle de la Russie, la centrale nucléaire de Zaporijjia "totalement déconnectée" du réseau

La Lettonie a installé des barrières autour du monument des Libérateurs de l'empire soviétique construit à Riga. Depuis le début de la guerre en Ukraine, le gouvernement letton est un soutien de Kiev. En mai, l'État a instauré une loi mettant fin à la protection des sites historiques liés à la période soviétique. AP/Roman Koksarov

Depuis le début de la guerre en Ukraine, l'Algérie, premier producteur de gaz en Afrique et l'un des dix premiers au monde, est très sollicitée par des Européens pressés de réduire leur dépendance à l'égard du gaz russe. Le président français Emmanuel Macron est notamment en visite à Alger jusqu'au 27 août."Eu égard au risque d'instabilité au Maghreb, aux conflits au Sahel et à la guerre en Ukraine, l'amélioration des rapports entre la France et l'Algérie s'impose comme une nécessité politique", analyse le politologue algérien Mansour Kedidir.La Lettonie a démoli jeudi à Riga un monument datant de l'ère soviétique. Cette destruction s'est faite conformément à la législation mise en place après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Depuis l'adoption de cette loi, les protestations de la minorité russe de cet État balte étaient nombreuses.Jeudi 25 août, des engins de démolition ont été utilisés pour enlever le mémorial de la Deuxième guerre mondiale, haut de 79 mètres, selon un journaliste de l'AFP présent sur place, monument qui était devenu un point de ralliement pour les partisans du Kremlin en Lettonie.La plus grande centrale d'Europe est sous contrôle russe depuis plusieurs semaines. Le site a subi plusieurs bombardements. Ce jeudi, le groupe ukrainien Energoatom a indiqué que le site venait d'être déconnecté du réseau électrique. Interrogée par Salim Sijelmassi, Emmanuelle Galichet, docteure en physique nucléaire, analyse les enjeux autour de la centrale de Zaporijjia.La centrale nucléaire de Zaporijjia, la plus grande d'Europe, sous contrôle russe et victime de plusieurs bombardements, est "totalement déconnectée" du réseau après l'endommagement des lignes de communication, a annoncé jeudi l'opérateur ukrainien Energoatom."Les deux réacteurs de la centrale en fonctionnement ont été déconnectés du réseau. En conséquence, les actions des envahisseurs ont provoqué une déconnexion totale de la centrale nucléaire de Zaporijjia du réseau électrique, pour la première fois dans son histoire", a indiqué le groupe d'État Energoatom sur Telegram."Attaque aérienne, danger": des automobilistes du sud de la Suède ont reçu à tort un avertissement de bombardement aérien, un incident considéré comme "grave" par l'autorité des transports dans le contexte de la guerre en Ukraine. "Nous sommes en train d'enquêter" sur les causes, a déclaré à l'AFP une porte-parole de l'Administration nationale suédoise des Transports, qui a envoyé l'alerte mercredi pour une raison encore inconnue.La Russie a massivement utilisé des armes à sous-munitions en Ukraine, causant des centaines de victimes civiles et endommageant des habitations, des écoles et des hôpitaux, a déclaré jeudi un organisme de surveillance. "Des centaines d'attaques d'armes à sous-munitions menées par les forces russes ont été documentées, signalées ou auraient eu lieu en Ukraine cette année", indique l'Observatoire des armes à sous-munitions (Cluster Munition Coalition, CMC) dans son rapport annuel."Les forces ukrainiennes semblent également avoir utilisé l'arme à plusieurs reprises dans le conflit en cours", qui a débuté le 24 février avec l'offensive russe, selon l'organisme. Ni la Russie ni l'Ukraine n'ont adhéré à la convention interdisant ces armes, qui a 110 États parties et 13 autres signataires.Le président russe Vladimir Poutine a signé jeudi un décret ordonnant d'augmenter de 10% le nombre de militaires que compte l'armée, en pleine offensive contre l'Ukraine et sur fond de tensions croissantes avec les pays occidentaux. L'armée devra compter deux millions de membres, dont 1,15 million de soldats, contre 1,9 million, dont un peu plus d'un million de combattants, en 2017, selon ce décret publié par le gouvernement et entrant en vigueur le 1er janvier prochain. Concrètement, sans compter le personnel civil, cela représente une augmentation de 137.000 militaires, soit plus du dixième de la force de combat actuelle.L'Ukraine a dénoncé jeudi le bombardement russe meurtrier qui a frappé la veille une gare du centre du pays, et fait selon elle au moins 25 morts civils, alors que Moscou affirme de son côté avoir visé un train militaire et tué des soldats.La France a rempli jeudi matin à 90% ses stocks de gaz pour l'hiver, selon la plateforme européenne Agregated Gas Storage Inventory (AGSI). Le pays est donc en bonne route pour les remplir à 100% d'ici novembre. Ce taux de remplissage doit permettre d'affronter de potentielles pénuries d'énergie cet hiver liées à la guerre en Ukraine.La Bulgarie a refusé jeudi d'extrader un Russe opposé à la guerre en Ukraine et accusé de fraude fiscale dans son pays, craignant qu'il ne bénéficie pas d'un procès équitable. La cour d'appel de Varna (est) a révisé jeudi une décision d'extradition prise début août concernant Alexey Altchin, 46 ans, un entrepreneur accusé en Russie de fraude fiscale pour un montant de 282,5 millions de roubles (4,8 millions d'euros).Le chef de la diplomatie européenne a "condamné fermement" "les frappes russes atroces menées contre des civils".D'après le ministère russe, le train touché était "en route pour les zones de combat" dans l'est de l'Ukraine.La Haute-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a par ailleurs demandé la démilitarisation de la centrale nucléaire de Zaporijjia, plusieurs fois bombardée.Elle a souligné que ses services avaient recensé au moins 5 587 civils tués et 7 890 blessés depuis le début de l'invasion russe. Parmi ces victimes, près de 1 000 sont des enfants.Selon le journal Le Monde, du gaz produit par une de ses coentreprises aurait en effet servi aux avions de guerre russes. Il se base sur plusieurs documents et une enquête de l'ONG Global Witness.L'Observatoire des armes à sous-munitions (Cluster Munition Coalition, CMC) a souligné dans son rapport annuel que la Russie a massivement utilisé des armes à sous-munitions en Ukraine, causant des centaines de victimes civiles et endommageant des habitations, des écoles et des hôpitaux.Le rapport ajoute : "les forces ukrainiennes semblent également avoir utilisé l’arme à plusieurs reprises dans le conflit en cours".Igor Kaliapine, célèbre militant russe contre la torture, a été hospitalisé après avoir été agressé par un homme affirmant être policier. Il est connu en Russie pour avoir fondé le Comité contre la torture, une ONG qui a annoncé sa dissolution en juin dans un contexte de répression croissante.Ce bilan inclut deux enfants. Selon l'opérateur de trains ukrainiens, 31 personnes ont été blessées, dont deux enfants.Selon la plateforme européenne Agregated Gas Storage Inventory (AGSI), le pays est en bonne route pour réaliser l'objectif du gouvernement d'atteindre 100% avant novembre, afin de faire face à de potentielles pénuries liées à la guerre en Ukraine.D'après un haut responsable ukrainien à l'AFP, Kiev a l'intention de créer dès l'an prochain un tribunal international, afin d'y juger le président russe et les responsables de l'invasion de l'Ukraine.Le projetest chapeauté par Andriï Smirnov, le chef-adjoint de l'administration présidentielle ukrainienne."Le monde a la mémoire courte : c'est pour ça que j'aimerais que ce tribunal se mette au travail l'année prochaine", a ajouté Andriï Smirnov en se disant "prudemment optimiste".La Russie accuse l'Ukraine d'être derrière l'assassinat près de Moscou de Daria Douguina, journaliste russe, fille d'un intellectuel dit proche de Vladimir Poutine.Des experts des renseignements occidentaux, interrogés par l'AFP, jugent les services secrets ukrainiens capables de cet attentat. Mais selon eux, il était difficile à mettre en place - l'assassinat a eu lieu à Moscou - et n'avait que peu d'intérêt pour l'Ukraine.Des explosions ont retenti à Kharkiv, Zaporijjia et Dnipro (centre), selon les autorités locales. D'autres ont été constatées à Vychgorod, une banlieue de Kiev, et à Kryvy Rig, la ville d'origine du président Zelensky.

"C'est triste à dire mais les gens ont commencé à s'habituer, ils essaient de continuer à vivre de la même façon", a raconté Mykola, un soldat de 33 ans rencontré par l'AFP à Mykolaïv.

Le porte-parole du département d'État américain, Ned Price, a déclaré : "Ces projets de procès-spectacle sont illégitimes et une parodie de justice".Selon Washington, Moscou vise ainsi "à détourner" l'attention de la communauté internationale face aux "atrocités commises par les forces russes en Ukraine". Selon les États-Unis, les prisonniers capturés à Marioupol ont droit au statut de prisonnier de guerre et doivent être protégés par ce statut.Le scénario du pire, avec ses "ouragans de famine" redoutés par l'ONU, a été évité. Les prix restent toutefois très élevés et l'inflation menace, selon les analystes du marché.Les cours du blé s'étaient par exemple envolés à près de 440 euros la tonne sur le marché européen mi-mai - le double de l'été dernier. Ils sont redescendus autour de 330 euros en août.Les estimations de production ont été rassurantes en Europe, et les exportations ont repris en Ukraine, d'abord par la route et le rail, puis par la mer.Le bilan est monté à 22 morts, pour la frappe russe ayant touché une gare ferroviaire dans la région de Dnipropetrovsk, dans le centre de l'Ukraine, d'après le président Zelensky.