DIRECT-Ukraine : températures glaciales à Kiev, bombardements dans plusieurs zones du pays

Dimanche 11h00 TU. Sur le front nord-est, les Ukrainiens veulent grignoter du terrain petit à petit

Les températures hivernales sont là et les duels d'artillerie sont violents, mais l'esprit de combat n'a pas quitté "Viking", un soldat ukrainien sur le front nord-est. Pour lui, la motivation est simple: se venger des Russes.

"La chose la plus difficile pour moi, c'est la mort de mes amis. J'avais déjà de la motivation avant... mais la colère, l'agressivité et la haine l'ont renforcé", raconte "Viking", le nom de guerre de ce tankiste de 26 ans.

Un Ukrainien répare sa maison après qu'elle ait été détruite en partie par un missile russe dans le nord de Kharkiv, Ukraine, le 15 octobre 2022. AP Photo/Francisco Seco



Malgré les lourdes pertes subies par l'armée ukrainienne au cours des neuf mois de combats depuis le début de l'invasion russe en février, "Viking" et les autres membres de son peloton restent confiants dans leur capacité à gagner la guerre.

"Nous prévoyons de pousser les Russes jusqu'aux frontières et même plus loin", plaisante-t-il. Son unité a pris part à la percée de septembre qui a brisé les lignes de défense russes sur le front nord-est, repoussant les forces de Moscou vers l'est au-delà de la rivière Oskil.

Cette contre-offensive a ralenti depuis que les Russes ont reformé leurs défenses, mais les Ukrainiens assurent qu'ils continuent de progresser, malgré le froid hivernal qui met à rude épreuve les lignes d'approvisionnement et l'état des routes.



A re(voir) Ukraine : le Premier ministre belge, Alexander de Croo, à Kiev

Chargement du lecteur...

02h00 TU. Kiev dénonce de nouveaux bombardements dans plusieurs zones du pays.



Cet après-midi, l'ennemi a lancé une frappe de missiles à travers la région de Dnipropetrovsk”, a indiqué le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Selon ses informations, les frappes ont visé des quartiers résidentiels et des maisons. Plusieurs civils seraient blessés. Toujours selon la présidence ukrainienne, la région de Donetsk et le sud du pays auraient été visés par des bombardements russes. "Aujourd'hui, nous faisons tout ce qui est possible et impossible pour arrêter la nouvelle politique génocidaire de la Russie”, a déclaré le président ukrainien sur les réseaux sociaux.