DIRECT-Ukraine : trois combattants étrangers condamnés à mort, la bataille pour Severodonetsk continue

Ce qu'il faut retenir ce 9 juin, 106ème jour de guerre

- Les forces ukrainiennes ont été repoussées par des frappes russes sur le front est. de Sievierodonestk et ne contrôlent plus que sa périphérie. Le pays réclame des armes lourdes occidentales afin de reprendre le contrôle.

- Deux combattants britanniques et un marocain condamnés à mort par les séparatists.

- Le corps du journaliste français Frédéric Leclerc-Imhoff a été rapatrié.

- Antonio Guterres met en garde sur les conséquences négatives dans le monde de l'invasion russe en Ukraine qui s'aggravent, touchant 1,6 milliard de personnes.

- L'inflation en Russie est de 17,5% et les prix des denrées alimentaires augmente de 21,5% en mai.

Vladimir Poutine ce 9 juin à Saint Petersbourg à la veille du Forum économique international rencontre des jeunes entrepreneurs et startuppers. © Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

The Minister of Finance @SergiiMarchenk3 and the World Bank Regional Director for Belarus, Moldova and Ukraine @ArupBanerji signed a Loan Agreement. Ukraine will receive USD 1.49 billion from the @WorldBank to pay public sector employees.



Lors des JO de Tokyo, Mariya Lasitskene, célèbre sa médaille d'Or en saut à la perche le 7 août 2021. © AP Photo/Martin Meissner

Le chef d'état-major français Thierre Burkhard © AP/ Ludovic Marin

Soldat ukrainien à Severodonetsk ce 8 juin. © AP/Oleksandr Ratushniak

"Il n'y a aucun risque d'attaque sur Kiev à l'heure actuelle", affirme le ministre de l'Intérieur ukrainien, Denis Monastirskiï, dans un entretien accordé à l'AFP."Il n'y a pas de concentration de soldats russes et bélarusses près de la frontière du Bélarus (à plus de 150 km au nord, ndlr), mais nous comprenons que tous les scénarios sont possibles dans le futur", déclare Denis Monastirskiï, vêtu d'un sweatshirt militaire et assis devant le drapeau ukrainien dans une grande salle."Des travaux préparatoires sont en cours" autour de la capitale ukrainienne, a précisé le ministre, dont "la préparation de ligne de défense et l'entraînement des soldats", pour protéger Kiev d'une éventuelle offensive.Relativement optimiste sur la situation actuelle dans la capitale, le ministre de l'Intérieur a toutefois rappelé que "n'importe quel endroit en Ukraine peut être la cible de tirs de roquettes, y compris Kiev" dont "le quartier de l'administration présidentielle et le centre historique".Vladimir Poutine estime que la politique russe de contournement des sanctions occidentales, prévoyant de produire en Russie de nombreux biens jusqu'alors importés, n'était "pas la panacée" et que Moscou allait devoir chercher de nouveaux partenaires commerciaux.Interrogé durant une rencontre avec de jeunes entrepreneurs par un développeur de vaccins s'inquiétant de nombreuses pénuries en raison des sanctions occidentales, Vladimir Poutine a reconnu que "la substitution des importations n'est pas la panacée". "Nous n'allons pas tenter de remplacer complètement les importations", a-t-il ajouté, estimant qu'"il faut collaborer avec tous ceux avec qui il est possible de collaborer"."Mais pour les technologies d'importance critique, bien sûr, nous devons avoir nos propres compétences. Nous allons les développer", a-t-il poursuivi.Dans sa question, l'interlocuteur de Vladimir Poutine expliquait notamment "ne pas pouvoir toujours obtenir les matières premières, des matériaux, des équipements d'une importance cruciale" produits dans les pays occidentaux et "sans équivalent en Russie".Le Produit intérieur brut de l'Ukraine s'est effondré de 15,1% au premier trimestre 2022 par rapport à la même période l'année dernière, sous l'effet de la guerre avec la Russie, selon des données publiées aujourd'hui par le service d'Etat des statistiques.Si le Fonds monétaire international (FMI) anticipe une chute encore plus marquée du PIB ukrainien, de 35% cette année, le ministre des Finances, Serguiï Martchenko, avait dit s'attendre mi-mai dans un entretien à l'AFP à une chute "de 45% à 50%" en 2022.L'inflation a par ailleurs reculé en Ukraine au mois de mai à 2,7%, atteignant toutefois 18% sur un an, a annoncé jeudi le service d'Etat ukrainien des statistiques.L'augmentation des prix des produits alimentaires a continué d'accélérer, notamment pour les produits de base, comme le riz (+14,3%), les fruits (11,5%), ou encore le poisson, les céréales, les légumes et les pâtes (entre 3,2 et 5,9%). Dans le même temps, le prix des oeufs ont fortement diminué (-21,2%).L'athlète russe Mariya Lasitskene, championne olympique de saut en hauteur, accuse le président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach, d'avoir "créé une nouvelle guerre" en recommandant l'exclusion des sportifs russes des compétitions internationales."Vous dites avoir pris cette décision pour notre sécurité mais c'est faux. Les joueurs de tennis russes qui jouent à travers le monde le prouvent. Les fans aiment les athlètes pour le spectacle qu'ils proposent, pas pour leur nationalité", écrit l'athlète dans une lettre ouverte rédigée en anglais et en russe sur ses réseaux sociaux."En saut en hauteur, mes principales concurrentes sont ukrainiennes. Je ne saurais les regarder dans les yeux, ni quoi leur dire. Elles et leurs familles expérimentent ce qu'aucun être humain ne devrait avoir à vivre (...) Votre décision n'a pas stoppé la guerre mais en a créé une nouvelle, autour et dans le sport, qui est impossible à contenir."Sacrée championne olympique de saut en hauteur à Tokyo en 2021, Mariya Lasitskene est la tête d'affiche de l'athlétisme russe et mène depuis plusieurs années la fronde des athlètes de son pays qui dénoncent l'incompétence de leur fédération engluée dans les affaires de dopage.Les chefs d'État-major français et russe, Thierry Burkhard et Valéri Guérassimov, se sont entretenus par téléphone et ont évoqué le conflit en Ukraine et la situation au Sahel, a annoncé Moscou.Dans un communiqué, le ministère russe de la Défense a indiqué que cette conversation avait eu lieu à l'initiative de la partie française, sans plus de détails sur le contenu de l'échange.Le dernier entretien téléphonique annoncé publiquement entre Thierry Burkhard et Valéri Guérassimov remontait au 4 mars dernier, quelques jours après le début de l'offensive russe en Ukraine.La France a livré des armes à Kiev depuis le début du conflit, notamment des canons automoteurs Caesar, fleuron de l'industrie de l'armement française.Les relations entre Moscou et Paris sont par ailleurs tendues au Sahel, le France accusant le Kremlin d'avoir déployé au Mali des mercenaires du groupe privé russe Wagner.Bamako dit pour sa part avoir recours à de simples conseillers russes.Deux Britanniques et un Marocain faits prisonniers dans l'est de l'Ukraine, où ils combattaient pour Kiev, ont été condamnés à mort aujourd'hui pour mercenariat par la justice des autorités séparatistes de Donetsk, ont annoncé les agences de presse russes."La cour suprême de la République populaire de Donetsk a condamné à mort les Britanniques Aiden Aslin et Shaun Pinner et le Marocain Brahim Saadoun, accusés d'avoir participé aux combats comme mercenaires", a indiqué l'agence de presse officielle russe TASS.

L'Ukraine réclame des armes d'artillerie occidentale "de longue portée" qui lui permettraient selon elle de reprendre rapidement la ville stratégique de Severodonetsk (est), où pourrait se jouer toute la bataille du Donbass, selon le président ukrainien.

Les soldats ukrainiens livrent à Severodonetsk l'une des "batailles les plus difficiles" depuis le début de la guerre, le 24 février , a déclaré dans une vidéo hier soir le président Volodymyr Zelensky. "À bien des égards, le sort de notre Donbass se décide là".

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, à gauche, et le ministre arménien des Affaires étrangères, Ararat Mirzoyan, se serrent la main, après leurs entretiens à Erevan, en Arménie, le jeudi 9 juin 2022. AP Photo

Le ministre ukrainien de la Défense, Oleksii Reznikov, assiste à la réunion du Groupe consultatif ukrainien sur la sécurité, à la base aérienne de Ramstein, en Allemagne, le mardi 26 avril 2022. AP Photo/Michael Probst

Sergueï Lavrov, a affirmé que Moscou était prêt à aider l'Arménie et l'Azerbaïdjan à négocier un traité de paix pour tourner la page d'une guerre pour le contrôle du Nagorny Karabakh en 2020."Nous sommes prêts à aider à la signature d'un accord de paix entre Erevan et Bakou", a déclaré le chef de la diplomatie russe, lors d'une conférence de presse dans la capitale arménienne, où il s'est entretenu avec son homologue Ararat Mirzoïan.Cette proposition intervient alors que l'Union européenne a pris la tête des efforts visant à normaliser les relations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan.Pour Moscou, l'initiative diplomatique de Bruxelles représente une intrusion dans son pré carré du Caucase, qui menace de faire de l'ombre à ses propres efforts pour ramener la paix entre ces deux anciennes républiques soviétiques.Oleksiï Reznikov a affirmé que "jusqu'à 100 soldats ukrainiens" sont tués et 500, sont, quant à eux, blessés, chaque jour.La bataille continue à faire rage dans le Donbass et notamment dans la région des localités de Sievierodonetsk et Lyssytchansk. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait indiqué, le 1er juin, que l'armée perdait entre 60 à 100 soldats par jour.Le président ukrainien demande l'exclusion de la FAO, sur fond d'accusations de Kiev de blocage et de vol des céréales ukrainiennes par Moscou."Il ne peut pas y avoir de discussion pour prolonger l'adhésion de la Russie à la FAO. Quelle y serait la place de la Russie si elle provoque la famine pour au moins 400 millions de personnes, voire plus d'un milliard?", a lancé Volodymyr Zelensky, dans un discours en visioconférence, lors d'une réunion ministérielle de l'OCDE.Le blocage des ports ukrainiens par la flotte russe de la mer Noire, à commencer par celui d'Odessa, principal port du pays, paralyse les exportations de céréales, notamment de blé, dont l'Ukraine était avant la guerre en passe de devenir le troisième exportateur mondial.Des pays africains et moyen-orientaux sont les premiers touchés et craignent de graves crises alimentaires. "La mer Noire, qui est une des routes clés dans le monde pour les exportations alimentaires, est bloquée par la marine russe", a encore critiqué le président Zelensky lors de cette conférence à Paris à laquelle étaient présents le président italien du Conseil Mario Draghi et le président de l'Union africaine Macky Sall.Plusieurs dizaines de navires russes ont pris part à des exercices militaires en mer Baltique, sur fond de tensions croissantes autour de cette étendue stratégique où l'Otan mène aussi des manoeuvres actuellement.Selon le ministère russe de la Défense, environ 60 navires et 40 avions et hélicoptères prennent part à ces manoeuvres qui se déroulent également sur terre, dans des centres d'entraînement de l'enclave russe de Kaliningrad.Depuis des semainesn l'armée russe tente de s'emparer de Sievierodonetsk, ville industrielle de la région de Lougansk, importante pour le contrôle de l'ensemble du bassin minier du Donbass. Elle y a repris du terrain ces derniers jours.L'Ukraine pourrait reprendre cette ville-clé "en 2, 3 jours", dès qu'elle disposera d'armes d'artillerie occidentales "de longue portée", estime Sergueiï Gaïdaï, gouverneur de la région.La dépouille de notre confrère de la chaîne BFMTV, Frédéric Leclerc-Imhoff, tué en Ukraine, est arrivée dans la nuit de mercredi à jeudi en France, accueillie par des membres de sa famille, des proches et la ministre de la Culture Rima Abdul Malak, a constaté un photographe de l'AFP.Devant son cercueil drapé de noir, un moment de recueillement a eu lieu sur le tarmac de l'aéroport du Bourget, où son corps est arrivé vers "un peu plus de 3h00" du matin (heure française), ont précisé les journalistes de BFMTV.

Les États-Unis, qui ont annoncé l'envoi de quatre systèmes d'artillerie de précision Himars à l'Ukraine, veulent s'assurer que les soldats ukrainiens maitrisent bien leurs systèmes avant de leur en envoyer davantage, a indiqué mercredi le chef d'état-major américain, le général Mark Milley.

Le Himars est un système "sophistiqué", et "il faut certifier ces garçons, s'assurer qu'ils savent comment utiliser ces systèmes correctement", a déclaré le plus haut gradé américain dans l'avion le ramenant à Washington après une tournée en Europe.



01H00 TU. Sievierodonetsk en "grande partie" sous contrôle russe

Les soldats ukrainiens livrent à Sievierodonetsk l’une des "batailles les plus difficiles", depuis le début de la guerre, pour résister aux forces russes qui contrôlent désormais une grande partie de cette ville stratégique de l’Est. Selon le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, "à bien des égards, le sort du Donbass" s'y joue.