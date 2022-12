DIRECT - Ukraine : trois techniciens russes morts après l'attaque d'un drone ukrainien

06H00 TU. Trois morts après l'attaque d'un drone ukrainien sur une base aérienne russe.

La défense aérienne russe a abattu un drone ukrainien alors qu'il s'approchait d'une base aérienne du sud de la Russie, les débris de l'appareil tuant trois personnes au sol, rapportent les agences de presse russes. Il s'agit de la deuxième attaque, en un mois, contre cette base située à plus de 600 km de l'Ukraine.

"Le 26 décembre, vers 01H35 heure de Moscou (22H35 GMT), un véhicule aérien sans pilote ukrainien a été abattu à basse altitude alors qu'il s'approchait de l'aérodrome militaire d'Engels dans la région de Saratov", a rapporté l'agence de presse TASS citant le ministère de la Défense. "À la suite de la chute de l'épave du drone, trois techniciens russes qui se trouvaient sur l'aérodrome ont été mortellement blessés."

Selon le ministère de la Défense, cité par TASS, aucun avion n'a été touché.

Le 5 décembre, Moscou avait accusé l'Ukraine d'avoir lancé des attaques par drones contre la base d'Engels et une autre dans la région de Riazan.

Le gouverneur de la région de Saratov, Roman Busargin, a tenu à rassurer les populations sur les réseaux sociaux, affirmant qu'il n'y avait "absolument aucune menace" pour les habitants de la région et qu'aucune infrastructure civile n'avait été endommagée.

05H26 TU. L’Ukraine va demander d'exclure la Russie du Conseil de sécurité de l'ONU.

L'Ukraine prévoit d'appeler à l'exclusion de la Russie en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, a déclaré dimanche le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba.

"Demain (lundi), nous exprimerons officiellement notre position. Nous avons une question très simple: la Russie a-t-elle le droit de rester membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU et d'être à l'ONU?" a-t-il dit, s'exprimant tard dans la nuit de Noël lors d'un marathon télévisé national.

"Nous avons une réponse convaincante et raisonnée: non, elle ne l'a pas."

Dmytro Kuleba a souligné que la question du siège permanent de la Russie au Conseil de sécurité de l'ONU – également détenu par les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la France et la Chine – était déjà en cours de discussion dans les cercles diplomatiques.

Précisant que cette question n'avait pas encore été évoquée lors de conférences de presse et dans les déclarations publiques de dirigeants d'Etats et de gouvernements, le chef de la diplomatie ukrainienne a mis en avant qu'"à un niveau inférieur, les gens se posent déjà la question de savoir ce que la Russie devrait devenir pour ne pas constituer une menace pour la paix et la sécurité."

Le puissant Conseil de sécurité est composé de 15 membres chargés de faire face aux crises mondiales en adoptant des sanctions, en autorisant des actions militaires et en approuvant des modifications de la charte des Nations unies.

Mais les cinq membres permanents, qui disposent tous d'un droit de veto leur permettant de bloquer toute résolution, reflètent la dynamique du pouvoir à la fin de la Seconde guerre mondiale.