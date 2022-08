DIRECT - Ukraine : un jour de l'Indépendance sous tensions

Mercredi 24 août

13H00 TU. Jour de l'indépendance sous tension après six mois de guerre.

Six mois jour pour jour après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le président ukrainien Volodymyr Zelensky assure que son pays se battra "jusqu'au bout" pour reconquérir tout son territoire, dans un discours à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance ukrainienne vis-à-vis de l'URSS.

En ce jour symbolique, le président américain Joe Biden confirme l'octroi d'une nouvelle aide militaire à l'Ukraine, la plus importante des États-Unis depuis le début du conflit le 24 février, pour lui permettre "d'acquérir des systèmes de défense aérienne, des systèmes d'artillerie et des munitions (...) ainsi que des radars".

Les États-Unis "sont déterminés à soutenir le peuple ukrainien (...). Dans le cadre de cet engagement, je suis fier d'annoncer notre plus grande tranche d'assistance sécuritaire à ce jour: environ 2,98 milliards de dollars d'armes et d'équipement", annonce-t-il.



Grateful to @POTUS and the people of for the powerful congratulations on Independence Day - an unprecedented package of security assistance of almost $3 billion. The people of Ukraine, all our defenders highly appreciate 's unwavering support. Together we will win! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 24, 2022

Ce Jour de l'indépendance intervient dans un contexte de forte tension, l'Ukraine redoutant de possibles "provocations russes répugnantes".

"Nous allons nous battre pour (notre terre) jusqu'au bout", déclare le chef de l'État ukrainien en précisant qu'il s'agissait de "l'Ukraine toute entière (...) sans aucune concession ni compromis", englobant le bassin du Donbass (est), en partie aux mains des séparatistes soutenus par Moscou depuis 2014, et la Crimée, annexée par la Russie la même année.

12h16 TU. Retour sur six mois d'invasion russe.

Chargement du lecteur...

11h50 TU. Les États-Unis débloquent près de trois milliards de dollars d'aide militaire supplémentaires à l'Ukraine.



Comme annoncé la veille par un responsable américain sous couvert d'anonymat, les États-Unis vont bien débloquer une nouvelle aide militaire à destination de l'Ukraine.

Le président américain, Joe Biden, a annoncé une nouvelle aide militaire de près de trois milliards de dollars.

"Les États-Unis d'Amérique sont déterminés à soutenir le peuple ukrainien au moment où il continue la lutte pour défendre sa souveraineté. Dans le cadre de cet engagement, je suis fier d'annoncer notre plus grande tranche d'assistance sécuritaire à ce jour : environ 2,98 milliards de dollars d'armes et d'équipement", a-t-il affirmé dans un communiqué.

11h37 TU. Les hommages à l'Ukraine se multiplient.



Pour le Jour de l'indépendance du pays, les hommages arrivent en nombre dans le monde pour soutenir l'Ukraine.



Ainsi, l'ancien chef de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (Otan), Jens Stoltenberg rappelle que "l'OTAN soutient l'Ukraine depuis son indépendance et vous pouvez continuer à compter sur l'OTAN aussi longtemps qu'il le faudra."

On #Ukraine’s independence day I pay tribute to the brave Ukrainian women & men fighting for their freedom & their country. #NATO has supported Ukraine since its independence & you can continue to count on NATO for as long as it takes. Ukraine will prevail! pic.twitter.com/IYLN5sNH8m — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) August 24, 2022

Le premier ministre britannique, Boris Johnson, a réitéré le soutien de son pays. "Je veux que vous sachiez ceci : Aussi longtemps qu'il le faudra, le Royaume-Uni sera à vos côtés."

To the people of Ukraine on your Independence Day, I want you to know this: For however long it takes, the United Kingdom will stand with you.



У День Незалежності України я хочу, щоб її народ знав:

Велика Британія стоятиме поряд з вами стільки, скільки знадобиться. pic.twitter.com/6Gn9sYspzK — Boris Johnson (@BorisJohnson) August 24, 2022

Le président français, Emmanuel Macron, a lui aussi adressé un message vidéo aux Ukrainiens. "Il y a six mois, jour pour jour, la Russie a fait un choix funeste, celui de mener une guerre à votre pays, à votre peuple, en semant la mort et la destruction. Elle pensait mener un guerre éclair et écrasante et n’avait mesuré ni votre unité, ni votre courage. Ce 24 août doit être un jour d’espérance, un jour d’unité de votre peuple. Un jour d'unité et d'espérance de l'Ukraine avec les nations qui la soutiennent. Vous tenez, et vous savez pouvoir compter sur notre soutien à tous, aujourd’hui comme demain."

Українки, Українці, іменем Франції в цей День Незалежності України Я передаю вам послання дружби.



Ukrainiennes, Ukrainiens, au nom de la France, en ce Jour de l'Indépendance de l'Ukraine, je tenais à vous adresser ce message d’amitié. pic.twitter.com/QhFZBphFQ1 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 24, 2022

10h15 TU. Les autorités russes déploient des forces de sécurité dans l'oblast de Luhansk selon l'Institut pour l'étude de la guerre.



Selon l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW), les autorités russes déploient des forces de sécurité dans l'oblast de Luhansk "probablement en réponse à la diminution du soutien à la guerre et à la réticence croissante des habitants de Luhansk à se battre."



En outre, le groupe de réflexion américain confirme que des enfants ukrainiens sont déportés en Russie et adoptés par des familles. "Des sources gouvernementales russes ont confirmé que la Russie fait venir des enfants ukrainiens en Russie et les fait adopter par des familles russes. L'Administration de la famille et de l'enfance du kraï de Krasnodar Krai a publié un article sur un programme dans le cadre duquel les autorités russes ont transféré plus de 1 000 enfants de Mariupol vers Tyumen, Irkutsk, Kemerov et du kraï de l'Altaï Krai où des familles russes les ont adoptés."

NEW: Russian government sources confirmed in a website post that has since been removed that #Russia is bringing #Ukrainian children to Russia and having Russian families adopt them.



New report and updated maps w/ @criticalthreats: https://t.co/Bw8qZAQYAk pic.twitter.com/K9tHv5xZWN — ISW (@TheStudyofWar) August 24, 2022

09h56 TU. Le pape appelle à "écarter le risque d'un désastre nucléaire".



"Depuis six mois aujourd'hui, le peuple ukrainien souffre de l'horreur de la guerre", a déclaré le pape. Il demande à ce "que des mesures concrètes soient prises pour mettre fin à la guerre et écarter le risque d'un désastre nucléaire à Zaporijjia".

"Je pense à toute cette cruauté, à tous ces innocents qui paient la folie de toutes les parties, car la guerre est une folie", a poursuivi le souverain pontife à l'issue de son audience générale hebdomadaire au Vatican.

"Je pense à cette malheureuse jeune femme qui est morte à cause d'une bombe sous le siège de sa voiture à Moscou", a-t-il ajouté en référence à Daria Douguina, tuée samedi 21 août, dans l'explosion du véhicule qu'elle conduisait.

Un couple de jeunes mariés s'embrasse tandis que des enfants portent un drapeau national ukrainien lors de l'audience générale hebdomadaire du Pape François, dans la salle Paul VI, au Vatican, mercredi 24 août 2022. Gregorio Borgia (AP)

"Je porte les prisonniers dans mon cœur, en particulier ceux qui sont dans un état fragile, et je demande aux autorités responsables de prendre des mesures pour leur libération", a-t-il poursuivi.

"Je pense aux enfants. Tant de morts, et tant de réfugiés. Tant de blessés. Tant d'enfants ukrainiens et russes sont devenus orphelins. Les orphelins n'ont pas de nationalité: ils ont perdu un père ou une mère, qu'ils soient russes ou ukrainiens. Ceux qui tirent profit de la guerre (...) sont des délinquant qui assassinent l'humanité", a conclu le pape.

Russian Defense minister Shoigu at meeting of Defense ministers of Shanghai Cooperation Organisation says that operation in Ukraine is ongoing according to the plan, low pace of operation is also according to the plan "to avoid casualties" https://t.co/MJ20Uiua2h pic.twitter.com/7kVXB58zCv — Liveuamap (@Liveuamap) August 24, 2022

Au cours d'une réunion des ministres de la Défense des pays de l'Organisation de coopération de Shanghai, le ministre russe de la Défense, Sergeï Choïgu, a indiqué que "l'opération spéciale [en Ukraine] se déroule selon le plan."Il a ajouté que "le ralentissement de l'offensive en Ukraine est une décision consciente due à la volonté de minimiser les pertes civiles."

"Nous allons nous battre pour (notre terre) jusqu'au bout. Nous tenons bon depuis six mois. C'est dur mais nous avons serré les poings et nous nous battons pour notre destin", a déclaré le président, Volodymyr Zelensky, dans un discours à la Nation le Jour de l'indépendance de son pays.

L'Ukraine se battra "jusqu'au bout" lance Volodymyr Zelensky dans un discours le jour de la fête de l'indépendance pic.twitter.com/OQDxkfW4Wz — BFMTV (@BFMTV) August 24, 2022

"Pour nous l'Ukraine c'est l'Ukraine toute entière. Toutes les 25 régions, sans aucune concession ni compromis", a-t-il poursuivi.

"Qu'est-ce qui est pour nous la fin de la guerre ? Avant on disait 'la paix'. Maintenant on dit 'la victoire'. Nous n'allons pas chercher à nous entendre avec les terroristes" russes, a martelé M. Zelensky.

L'opposant russe, Evguéni Roïzman, ancien maire d'Ekaterinbourg, dans l'Oural, a été arrêté pour "discréditation" de l'armée, ont rapporté les agences de presse russes.

Il "a été arrêté tôt le matin" à son domicile à Ekaterinbourg, a indiqué l'agence officielle, TASS. "Une enquête a été ouverte à son encontre pour discréditation de l'armée russe", toujours selon TASS. Le délit est passible de peines allant jusqu'à dix ans de prison.

Une dizaine de policiers armés en tenues camouflage sont venus chez l'opposant dans la matinée, selon une vidéo diffusée par la chaîne Mash sur Telegram.

Police in Ekaterinburg have arrested former mayor Evgeny Roizman, who was just about the only major Russian opposition politician who hadn’t been arrested or left. He had criticized Putin’s war in Ukraine relentlessly and profanely. Now he faces up to five years in prison. pic.twitter.com/o7wE7bSi2I — max seddon (@maxseddon) August 24, 2022

En ouvrant la fenêtre de son appartement, M. Roïzman a crié aux journalistes réunis près de son domicile qu'il était poursuivi pour "discréditation" de l'armée. Il a précisé que l'enquête a été ouverte à Moscou. Il pourrait donc être transféré dans la capitale.

Selon une source policière citée par TASS, l'enquête a été ouverte en raison d'une vidéo dénonçant l'offensive russe en Ukraine, qui a été publiée par l'opposant sur sa chaîne sur Youtube.

L'édile d'Ekaterinbourg, entre 2013 et 2018, a déjà récemment été condamné à trois amendes pour avoir condamné l'offensive en Ukraine.



(Re)voir : En Russie, Vladimir Poutine organise la répression envers ses opposants

Chargement du lecteur... Russie : le Kremlin durcit la répression envers les opposants

05h57 TU. Des explosions en pleine nuit dans plusieurs villes de l'est et du centre.

Chargement du lecteur...

Chargement du lecteur...

Air raid alerts sound in almost every region early on Aug. 24 Ukraine celebrates its Independence Day. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) August 24, 2022

Air alarm can be heard in almost all regions of #Ukraine. pic.twitter.com/dm2IpsN7DD — NEXTA (@nexta_tv) August 24, 2022

Selon les autorités locales, des explosions ont retenti durant les premières heures de la journée à Kharkiv, Zaporijjia et Dnipro.Le gouverneur de la région de Dnipro, Valentin Reznichenko a notamment précisé, sur Telegram, que la Russie avait aussi lancé des missiles Grad et Hurricane et visé les districts de Nikopol et Kryvyi Rih.Dans son adresse vidéo quotidienne mardi soir, sur Telegram, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky a mis en garde ses compatriotes à l'aube de la fête de l'Indépendance du pays. "Nous devons être conscients que demain, des provocations russes répugnantes et des frappes brutales sont possibles. Et nous répondrons bien sûr à toute manifestation du terrorisme russe."Il a également eu un mot pour les ennemis du pays présent en Ukraine. "Très bientôt, nous allons célébrer notre fête nationale, notre indépendance [...] Aucun opposant ne se sent en sécurité sur notre territoire. Tous les collaborateurs savent qu'ils n'ont pas d'avenir. Et nous tous ne faisons pas que croire, nous voyons que notre pays a une perspective."Selon plusieurs médias dont The Kyiv Independant, les sirènes d'alerte aux raids aériens ont retenti dans presque toutes les régions du pays, à l'aube ce matin.

Les Etats-Unis vont annoncer un nouvel appui militaire de quelque 3 milliards de dollars à l'Ukraine, a indiqué mardi un responsable américain.

La Maison Blanche devrait annoncer officiellement cette aide aujourd'hui, a-t-il précisé sous couvert d'anonymat.

Il s'agira de la plus grosse enveloppe d'aide militaire américaine depuis le début de la guerre.

L'argent provient d'un fonds du Pentagone qui peut être utilisé pour des opérations immédiates ou pour l'acquisition d'armements.

Cette enveloppe est différente d'un autre fonds qui permet au président Joe Biden d'ordonner le transfert immédiat à l'Ukraine d'armes, matériel et équipements à partir des stocks existants.



(Re)voir : Ukraine : faut-il envoyer plus d'armes ?

Chargement du lecteur...

04h30 TU. Russie et Ukraine s'accusent à nouveau de bombarder la centrale de Zaporijjia.



Les deux pays se sont une nouvelle fois montrés du doigt, lors d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies, mardi.

"Les forces armées ukrainiennes continuent pratiquement tous les jours à bombarder le territoire de la centrale nucléaire, créant un risque réel d'accident radioactif aux conséquences catastrophiques pour le continent européen dans son ensemble", a lancé l'ambassadeur russe Vassily Nebenzia, qui avait réclamé ce concile.

Il a également exhorté les Occidentaux à "arrêter de couvrir leur protégé ukrainien. Nous avons l'impression que nos collègues vivent dans une réalité parallèle dans laquelle l'armée russe bombarde elle-même le site qu'elle protège."

"Personne ne peut imaginer que l'Ukraine viserait une centrale nucléaire en créant un risque énorme de catastrophe nucléaire sur son propre territoire", lui a répondu l'ambassadeur ukrainien, Sergiy Kyslytsya.

"Une fois encore (la Russie) a l'audace de convoquer une réunion du Conseil de sécurité pour discuter de ses propres provocations et de ses propres actions terroristes", a-t-il poursuivi.

Russia is rotten from inside out, all the might it ever had has been destroyed by madness of one person; its citizens are sent as gun fodder to a neighbouring country; its citizens are killed on the roads of Moscow. The storm-blast whistles, rotten trunk of russia will break soon https://t.co/PRBMzXvJxP — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) August 23, 2022

Les deux pays assurent tous les deux être prêts à permettre l'accès d'une équipe d'inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) sur le site. La mission n'a toujours pas pu être programmée.

A la demande notamment de Washington, Paris et Londres, une autre réunion du Conseil de sécurité est prévue aujourd'hui pour marquer les six mois de l'invasion.