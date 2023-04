DIRECT - Ukraine : un réservoir de carburant en feu à Sébastopol, après une frappe de drone ukrainien, selon Moscou

Le pape François, inlassable défenseur de "l'ouverture aux autres", plaide pour "éradiquer les maux de l'indifférence" lors d'une rencontre avec des réfugiés, au deuxième jour de sa visite dans une Hongrie anti-migrants. Quelque 600 réfugiés -originaires pour la plupart d'Ukraine- et personnes pauvres se sont réunis à l'église néo-gothique Sainte-Elisabeth, construite à la fin du XIXe siècle au coeur de la capitale. Un millier de fidèles ont également assisté à l'événement sur le parvis.

Après avoir entendu divers témoignages, le pape a remercié les Hongrois, en particulier les associations religieuses, pour leur accueil envers les Ukrainiens, sans évoquer ceux d'autres pays. D'un côté, le gouvernement du Premier ministre Viktor Orban aime vanter l'hospitalité offerte à ceux venus de l'Ukraine voisine en guerre, thème central de cette deuxième visite papale en moins de deux ans dans le pays d'Europe centrale.



Une attaque de drones provoque un gigantesque incendie dans un dépôt de pétrole en Crimée annexée par Moscou et des villes occupées ont été bombardées, au lendemain de l'annonce par Kiev que ses préparatifs pour une offensive de printemps étaient presque terminés. L'incendie s'est déclaré dans un dépôt de pétrole à Sébastopol, le port d'attache de la flotte russe de la mer Noire en Crimée, ont annoncé les autorités locales.

Cette attaque présumée a eu lieu alors que la veille l'Ukraine s'est dite prête à lancer son offensive de printemps contre les forces russes afin de les chasser des territoires qu'elles contrôlent. "Un incendie est en cours dans un dépôt de pétrole dans la baie de Kazatchia (...). Selon de premières informations, il a été provoqué par une attaque de drones", écrit sur Telegram le gouverneur de Sébastopol, Mikhaïl Razvojaïev. Il souligne que "personne n'a été blessé".



Des centaines de motards russes membres du club "Loups de la nuit", fidèle au Kremlin, entament à Moscou un rallye "patriotique". Ils ont l'ambition d'achever leur course le 9 mai à Berlin. La colonne des motards avec à sa tête Alexandre Zaldastanov, surnommé "Le chirurgien", 60 ans, chef et fondateur du club, est partie du "Baik-centre", résidence des "Loups de la Nuit" dans le sud-est de Moscou.

Plusieurs participants au rallye tenaient des drapeaux russes et soviétiques. Certains ont collé sur leurs motos des lettres "Z", symbole de "l'opération militaire spéciale russe" en Ukraine déclenchée en février 2022. Baptisé "Les routes des la victoire", le rallye a repris le slogan traditionnel de l'offensive russe en Ukraine "Nous ne laissons pas tomber les nôtres".

Selon les organisateurs, les motards doivent passer le 1er mai par la ville de Volgograd, ex-Stalingrad, sur la Volga, théâtre de la bataille sanglante entre les troupes soviétiques et allemandes nazis en 1942-1943 qui a marqué le tournant de la Seconde Guerre mondiale vers la victoire de l'URSS et de ses alliés. Ils vont ensuite poursuivre leur chemin jusqu'à la région de Donetsk, dans le Donbass, théâtre de violents combats dans l'Est ukrainien, où ils comptent distribuer de l'aide humanitaire aux civils et aux soldats russes.



Cinq villages de la région russe de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, sont privés d'électricité après des tirs d'artillerie ukrainiens, indique le gouverneur local, Viatcheslav Gladkov. "Le village de Novaïa Tavoljanka a été visé par des tirs des forces ukrainiennes aujourd'hui", écrit Viatcheslav Gladkov sur Telegram.

"Des lignes de transmission ont été endommagées", explique-t-il. Il préciseque ce village et quatre autres localités situées à proximité - Arkhanguelskoïe, Mourom, Chamino et Ziborovka - sont restés sans électricité.

"Selon de premières informations, personne n'a été blessé", souligne Viatcheslav Gladkov. Selon lui, un obus est tombé dans la cour d'une maison privée récemment construite, en causant d'"importants dégâts". Dix autres maisons ont également été touchées par les tirs, ajoute-t-il.



La Pologne annonce avoir saisi samedi le bâtiment du lycée russe à Varsovie. Cet acte a aussitôt été qualifié d'"illégal" par la Russie qui a promis une riposte. L'annonce faite par le ministère polonais des Affaires étrangères intervient un an après la saisie un ancien site diplomatique russe, pour l'offrir à l'Ukraine.

L'établissement de l'école secondaire russe "appartiendra désormais à la mairie de Varsovie", déclare au téléphone le porte-parole du ministère, Lukasz Jasina. Il souligne qu'il s'agit d'une procédure de "saisine par huissier" au nom de la municipalité. La police polonaise et d'autres services du maintien d'ordre montent la garde devant le portail du bâtiment alors qu'un camion avec une plaque diplomatique, garé à l'entrée, attend de charger différents objets évacués par le personnel technique.



La ville de Nova Kakhovka, située dans la région de Kherson, dans le sud ukrainien, est privée d'électricité après d'"intenses" tirs d'artillerie ukrainiens, affirment les autorités locales installées par la Russie. "En raison d'intenses tirs d'artillerie aujourd'hui (...) Nova Kakhovka est restée sans électricité", indique dans un communiqué l'administration militaire et civile installée par la Russie dans cette ville, qui comptait 45 000 habitants avant le début de l'offensive russe en Ukraine en février 2022.

Les travaux de réparation visant à rétablir l'électricité vont commencer aussitôt que ces tirs d'artillerie "des plus cruels" auront fini, précise le communiqué qui fait état des "dégâts" infligés à la centrale électrique municipale et des lignes de transmission. Moscou revendique depuis septembre 2022 l'annexion de la région de Kherson ses forces ne contrôlent que partiellement. L'armée russe a même essuyé un revers majeur l'an dernier à Kherson, étant forcée d'abandonner la capitale régionale du même nom.



10h18 TU. L'Ukraine dénonce des restrictions "inacceptables" auprès de la Pologne à propos des céréales

L'Ukraine annonce avoir remis à Pologne une note dans laquelle elle dénonce les restrictions commerciales "inacceptables" que ce pays, un de ses principaux alliés face à l'invasion russe, impose aux produits agricoles ukrainiens. Plusieurs pays limitrophes de l’Ukraine, dont la Pologne, ont décrété des interdictions provisoires d'importer des céréales et d’autres marchandises en provenance du territoire ukrainien, dans un contexte de protestations des agriculteurs locaux.

"Des notes concernant la situation complètement inacceptable (qui découle) des restrictions commerciales sur les importations de produits agricoles en provenance d'Ukraine" ont été adressées à la représentation diplomatique polonaise ainsi qu'à celle de l'Union européenne, a dit le porte-parole du ministère des Affaires étrangères à Kiev, Oleg Nikolenko.

La Commission européenne a de son côté annoncé hier avoir conclu un accord avec cinq Etats de l'UE, dont la Pologne et la Hongrie, pour garantir le transit des céréales ukrainiennes, après des mesures d'interdiction d'importations prises par ces pays jugées "inacceptables" par Bruxelles.

Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol, à la suite d'un discours prononcé à l'Institute of Politics de la Harvard Kennedy School, le vendredi 28 avril 2023, à Cambridge, Mass. (AP Photo/Charles Krupa)

Un pompier parle sur le talkie-walkie alors que de la fumée et des flammes s'élèvent d'un réservoir de carburant en feu à Sébastopol, en Crimée, ce samedi 29 avril 2023.

(Chaîne de télégramme du gouverneur de Sébastopol Mikhail Razvozhaev via AP)

Chaque attaque, chaque acte pervers contre notre pays et (notre) peuple rapproche l'Etat terroriste de l'échec et de la punition.

Volodymyr Zelensky, président ukrainien

Evgueni Prigojine, le propriétaire de la société militaire du groupe Wagner, arrive pour rendre un dernier hommage au blogueur militaire russe tué Vladlen Tatarsky, lors d'une cérémonie funéraire au cimetière Troyekurovskoye à Moscou, en Russie, le samedi 8 avril 2023. (AP Photo)

Le président sud-coréen, Yoon Suk-yeol, a déclaré qu'il était nécessaire de s'assurer que l'invasion de l'Ukraine par la Russie ne soit pas un succès. Pour lui, Séoul envisage ses options lorsqu'il s'agit de fournir une aide létale à Kiev.Yoon a déclaré que l'invasion russe était une violation du droit international et des droits des Ukrainiens. "Nous devons prouver que de telles tentatives n'aboutiront jamais, pour bloquer d'autres tentatives à l'avenir", a-t-il poursuivi.Yoon a fait ces commentaires dans un discours à la Kennedy School de l'Université de Harvard le cinquième jour d'une visite d'État aux Etats-Unis, pour marquer le 70e anniversaire de l'alliance américano-sud-coréenne.Interrogé sur la possibilité que la Corée du Sud fournisse une aide létale à l'Ukraine, il a répondu : "Nous suivons de près la situation qui se déroule sur le champ de bataille en Ukraine et prendrons les mesures appropriées afin de faire respecter les normes internationales et le droit international. En ce moment, nous suivons de près la situation et nous envisageons diverses options".Un réservoir de carburant a pris feu dans la ville portuaire de Sébastopol en Crimée lors de ce qui semble être une frappe de drone, a déclaré samedi 29 avril, le gouverneur.Le gouverneur installé à Moscou, Mikhail Razvozhaev, a écrit sur l'application de messagerie Telegram : "Selon les informations préliminaires, l'incendie a été causé par un tir de drone".Sébastopol, sur la péninsule de Crimée que la Russie a annexée à l'Ukraine en 2014, a subi des attaques aériennes répétées depuis l'invasion à part entière par la Russie de son voisin en février 2022. Les responsables russes ont imputé ces attaques à l'Ukraine.Kiev ne revendique presque jamais publiquement la responsabilité d'attaques à l'intérieur de la Russie ou sur le territoire sous contrôle russe en Ukraine.Mikhail Razvozhaev a déclaré que personne n'avait été blessé dans l'incendie de samedi."La situation est sous le contrôle de nos pompiers et de tous les services opérationnels. Comme le volume de combustible est important, il faudra du temps pour localiser le feu", a-t-il déclaré.L'Ukraine affirm être prête pour démarrer son offensive de printemps contre les forces russes, dont plusieurs attaques ont fait au moins 26 morts vendredi dans plusieurs villes du pays."Les préparatifs touchent à leur fin", a déclaré le ministre ukrainien de la Défense Oleksiï Reznikov au sujet de la grande attaque que son pays veut lancer pour reconquérir les territoires occupés dans l'est et le sud par la Russie."L'équipement a été promis, préparé et partiellement livré. Au sens large, nous sommes prêts", a-t-il affirmé au cours d'une conférence de presse. "Quand Dieu le voudra, (quand il y aura) la météo et la décision des commandants, on le fera".Mais il a ajouté que les puissants chars Abrams promis par les Etats-Unis "n'auront pas le temps de participer à cette contre-offensive", leur livraison à l'Ukraine ne devant intervenir que fin 2023.Quelques heures auparavant, plusieurs frappes de missiles de croisière russes, les premières d'ampleur depuis début mars, ont atteint des immeubles d'habitation, provoquant la mort d'au moins 23 personnes à Ouman (centre), de deux autres à Dnipro (centre-est) et d'un homme de 56 ans retrouvé sous les décombres de sa maison dans la province de Kherson (sud)."Chaque attaque, chaque acte pervers contre notre pays et (notre) peuple rapproche l'Etat terroriste de l'échec et de la punition", a réagi sur Telegram le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui a exigé une "riposte" internationale à la "terreur" russe.La Russie a de son côté affirmé avoir bombardé des "points de déploiement temporaires des unités de réserve des forces armées ukrainiennes" avec des "armes de haute précision"."Toutes les cibles assignées ont été atteintes", a affirmé le ministère russe de la Défense.La milice privée russe Wagner, qui mène l'assaut contre Bakhmout en Ukraine pourrait bientôt cesser d'exister, a déclaré le fondateur Evgueni Prigojine dans des remarques vidéo à un blogueur qui ont été publiées ce vendredi 28 avril.On ne sait pas exactement quand ses propos ont été déclarés, ni à quel point il était sérieux. Plus tôt cette semaine, il avait retiré ses commentaires sur la ligne de front qui, selon lui, étaient une blague.Prigojine s'est plaint à plusieurs reprises de la manière dont la Russie mène la guerre en Ukraine. Il a souvent dit que les forces armées russes ne donnaient pas à ses hommes les munitions dont ils ont besoin et accuse parfois les hauts gradés de trahison."Maintenant, en ce qui concerne le besoin général d'obus au front, ce que nous voulons. Aujourd'hui, nous arrivons au point où Wagner se termine", aurait-t-il déclaré au blogueur de guerre russe Semyon Pegov."Wagner, dans un court laps de temps, cessera d'exister. Nous deviendrons l'histoire, rien à craindre, des choses comme celle-ci se produisent", aurait-t-il poursuivi.Semyon Pegov a posté le clip sur sa chaîne Telegram. Wagner n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.Prigozhin, connu pour son style combatif et son sens de l'humour ironique, a déclaré jeudi qu'il plaisantait en disant que ses forces cesseraient de bombarder Bakhmut pour permettre aux forces ukrainiennes de montrer la ville aux journalistes américains.Prigojine a déclaré cette semaine que ses troupes subissaient de lourdes pertes en raison d'un manque de soutien de Moscou.La semaine dernière, il s'est dit préoccupé par une contre-attaque des troupes ukrainiennes bien équipées à Bakhmout.Wagner a par le passé envoyé des soldats combattre en Syrie et dans des conflits à travers l'Afrique.En janvier, les États-Unis ont officiellement désigné Wagner comme une organisation criminelle transnationale, gelant ses avoirs américains pour avoir aidé l'armée russe dans la guerre en Ukraine.