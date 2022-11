DIRECT - Ukraine : une centaine de localités toujours privées d'électricité

Les autorités d'occupation russes à Kherson, dans le sud de l'Ukraine, ont annoncé mardi avoir commencé le déplacement de milliers de personnes supplémentaires dans cette région où les forces de Kiev mènent une offensive.

"Nous allons réinstaller et transférer jusqu'à 70 000 personnes" se trouvant actuellement dans une bande de 15 kilomètres de profondeur à l'est sur la rive gauche du fleuve Dnipro, a détaillé Vladimir Saldo, le gouverneur installé par Moscou à Kherson.

"L'approvisionnement en eau des maisons des habitants de Kiev a été entièrement rétabli", a annoncé le maire de Kiev, Vitali Klistchko.L'électricité est en passe d'être rétablie même si des coupures persistent "car le déficit du système énergétique, après les attaques barbares de l'agresseur, est important" poursuit le maire.La capitale ukrainienne rétablit peu à peu le courant et l'eau courante après les frappes massives menées hier par la Russie contre des infrastructures énergétiques du pays.Le commandant en chef de l'armée ukrainienne, Valeriy Zaluzhnyi, a indiqué sur Telegram que les forces russes avaient lancé 55 missiles de croisière, un missile air-sol, 22 missiles anti-aériens et 5 drones "contre des cibles civiles en". Dans le sud du pays, "l'ennemi continue à miner les directions d'une possible offensive de nos troupes et à détruire des infrastructures critiques", a par ailleurs indiqué l'état-major ukrainien de la région sud.