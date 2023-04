DIRECT - Ukraine : une explosion à Belgorod blesse deux personnes, les alliés de Kiev se réunissent en Allemagne

Vendredi 21 avril

05h40 TU. Les alliés de l'Ukraine se retrouvent en Allemagne, à Ramstein.



Pressés par le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, de livrer plus d'armes et de munitions, les alliés de Kiev se retrouvent à Ramstein pour coordonner leur aide militaire. La réunion entre les représentants d'une cinquantaine de pays se déroulera en présence du patron de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (Otan), Jens Stoltenberg, tout juste rentré de Kiev. Le dirigeant ukrainien l'a notamment exhorté à l'aider à "surmonter la réticence de (nos) partenaires concernant la livraison de certaines armes."

Sur cette photo fournie par le service de presse de la présidence ukrainienne, le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg (à gauche), est accueilli par le président ukrainien, Volodymyr Zelenskyy, à Kiev, le 20 avril 2023. Bureau de presse du président ukrainien (AP)

La livraison de chasseurs à l'Ukraine sera l'un des sujets au menu des discussions. L'envoi d'avions modernes de conception occidentale fait débat. Le sujet divise les soutiens de Kiev, en premier desquels l'Allemagne. La Slovaquie et la Pologne ont commencé à livrer à l'Ukraine des avions de chasse Mig-29 de conception soviétique.

05h30 TU. Deux blessés après une explosion à Belgorod. Moscou évoque une perte de munition de l'un de ses avions.

Une puissante explosion a retenti dans le centre de Belgorod, ville russe frontalière de l'Ukraine, jeudi soir. Deux blessés ont été signalées par les autorités locales en plus de dégâts matériels. Elles évoquent par ailleurs un cratère de 20 mètres de diamètre au carrefour d'artères centrales de la ville.

⚡Белгородцы, не переживайте!



Просто ФАБ/ОДАБ вследствие плохого закрепления/неудачного пуска упал с Су-35 на #Белгород.



Нравится Харьков обстреливать, любите и авиационную бомбу на свою голову получать. За удовольствие нужно платить.#Belgorod #хлопки #бавовна pic.twitter.com/wXbG9ES0uU — Белгород новости (БНР News) (@belgorodnewsbnr) April 20, 2023

À la suite de cet incident, Moscou a déclaré qu'il s'agissait d'une perte de munition de l'un des avions de combat au-dessus de la ville."Au cours du vol de l'avion Su-34 des forces aérospatiales au-dessus de la ville de Belgorod, une tombée anormale de munition d'aviation s'est produite", a affirmé le ministère russe de la Défense.

Les avions russes effectuent régulièrement des sorties au-dessus de Belgorod depuis le lancement de l'offensive de Moscou en Ukraine en février 2022.

La région russe de Belgorod est régulièrement touchée par des tirs, parfois mortels, attribués par Moscou à l'Ukraine. Mais le centre de Belgorod n'est que très rarement touché.

Belgorod right now pic.twitter.com/cSRFSXpYlM — Illia Ponomarenko (@IAPonomarenko) April 20, 2023

Jeudi 20 avril



En déplacement à la Havane, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a remercié le gouvernement cubain pour sa "pleine compréhension" du conflit en Ukraine. "Nous apprécions le fait que, dès le début de l'opération militaire spéciale, nos amis cubains (...) ont clairement exprimé leur position et leur pleine compréhension dans leur évaluation des raisons qui ont conduit à la situation actuelle", a-t-il déclaré, lors d'une rencontre avec son homologue cubain, Bruno Rodriguez, selon le compte Telegram du ministère russe des Affaires étrangères.

Le Ministre russe des Affaires étrangères Sergueï #Lavrov s’est entretenu avec le Ministre des Affaires étrangères de Cuba Bruno Rodríguez Parrilla.



La Havane, le 20 avril 2023

⠀#RussieCuba pic.twitter.com/oYbQ1bdSNf — Russie au Bénin et Togo (@AmbRusBen) April 21, 2023

Sur l'île caribéenne, Sergueï Lavrov conclut une tournée qui a débuté lundi au Brésil et l'a ensuite conduit au Venezuela puis au Nicaragua. Il a notamment plaidé, pendant son sejour, pour une "union" afin de contrer "le chantage et les pressions unilatérales illégales de l'Occident."



"L'Ukraine a déjà proposé à la communauté d'Amérique latine d'organiser un sommet spécial et de montrer son unité" en faveur "de l'intégrité territoriale, la paix et le respect entre les peuples, a déclaré le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, dans un appel vidéo aux députés mexicains. Je pense qu'avec l'aide du Mexique, cela pourrait se faire bien plus rapidement [...] Je vous invite à choisir: quelle formule de paix permettra au Mexique de montrer son influence ?"

Le président ukrainien a invité le Mexique a soutenir son plan pour la fin du conflit qui prévoit le retrait des troupes russes du territoire ukrainien. Le gouvernement mexicain a voté les résolutions des Nations unies condamnant l'invasion russe en Ukraine, et pour le retrait immédiat des troupes russes du territoire ukrainien.

Mais le président, Andrés Manuel López Obrador, a refusé d'imposer des sanctions économiques à la Russie. Il asssure que son gouvernement cherchait à promouvoir le dialogue.



L'invitation de Volodymyr Zelensky intervient quelques jours après les propos polémiques du président brésilien, Luiz Inacio Lula da Silva, sur l'invasion russe en Ukraine. Depuis Pékin, samedi dernier, il a déclaré que les Etats-Unis devaient cesser "d'encourager la guerre" en Ukraine.

Lula a également réitéré que les responsabilités de la guerre déclenchée par l'invasion russe en Ukraine en février 2022 étaient partagées entre les deux pays.



