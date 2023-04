DIRECT - Ukraine : une neuvième victime après la frappe russe à Sloviansk

"Il faut que les Etats-Unis arrêtent d'encourager la guerre (en Ukraine)", lance Lula depuis Beijing.



Le président du Brésil compare aussi le conflit à une simple "bagarre de rue". https://t.co/9lZva5CewS — Bruno Meyerfeld (@brunomeyerfeld) April 15, 2023

Une neuvième personne a été trouvée sans vie dans les décombres d'un immeuble de Sloviansk, dans l'est de l'Ukraine, touché la veille par une frappe russe."Les États-Unis doivent cesser d'encourager la guerre et commencer à parler de paix, l'Union européenne doit commencer à parler de paix", a lancé le président brésilien devant des journalistes à Pékin.La communauté internationale pourra ainsi "convaincre" le président russe Vladimir Poutine et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky que "la paix est dans l'intérêt du monde entier".Jack Teixeira, 21 ans, a été inculpé par la justice fédérale aux États-Unis, soupçonné d'être à l'origine de la fuite d'une série de documents confidentiels américains sur la guerre en Ukraine. Il aurait profité de sa position pour diffuser sur un groupe privé du réseau social Discord des documents confidentiels et sensibles sur les opérations en Ukraine.L'affaire soulève aussi des questions sur de possibles failles de sécurité et la façon dont une jeune recrue a pu avoir accès à de tels documents.Les documents confidentiels, dont certains ont ensuite circulé sur Twitter et Telegram entre autres, révèlent notamment les inquiétudes des services de renseignement américains quant à la viabilité d'une contre-offensive ukrainienne contre les forces russes.Plusieurs dirigeants du Conseil de l'Europe ont déclaré dans un communiqué : "Nous sommes profondément inquiets face aux informations selon lesquelles l'état de santé d'Alexeï Navalny, incarcéré en Russie depuis plus de deux ans après une tentative d'empoisonnement, se détériore rapidement".Ils se disent "gravement préoccupés par les informations faisant état de mauvais traitements et de conditions de détention cruelles dont est victime Alexeï Navalny", et appellent la Russie "à assurer immédiatement des soins médicaux appropriés".Ils réitèrent aussi leur appel "à la libération immédiate" de l'opposant politique russe. Ils insistent ainsi sur "l'obligation inconditionnelle" de la Russie d'exécuter les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, organe judiciaire du Conseil, qui a exigé en février 2021 la libération d'Alexeï Navalny.