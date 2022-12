Direct - Ukraine : une "situation difficile" en Ukraine pour Vladimir Poutine

Vladimir Poutine admet que la situation est "extrêmement difficile" dans les quatre régions du sud et de l'est de l'Ukraine dont Moscou revendique l'annexion, dans une vidéo émise à l'attention des employés des services de sécurité et du renseignement extérieur, à l'occasion de leur "fête professionnelle" en Russie le 20 décembre.