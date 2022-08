DIRECT - Ukraine : le bombardement de la centrale nucléaire de Zaporijjia inquiète les autorités internationales

Chargement du lecteur...

Sputnik Pool Photo via AP

La centrale nucléaire de Zaporijjia est une des plus grandes d'Europe. Passée sous le contrôle des Russes depuis mai, elle a été bombardée le 11 août. Russes et Ukrainiens se rejettent, une nouvelle fois la responsabilité. Le conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en urgence pour évoquer le dossier. Les détails de notre journaliste Téa Bazdarevic.Dmitry Medvedev, à la tête du Conseil de Sécurité russe et du Parti Russie uni et Alexander Bortnikov du Service de Sécurité Fédéral prennent par à une réunion sur les mesures sécuritaires dans le Donbass, à Luhansk, le 11 août 2022.

L'Ukraine et la Russie s'accusent mutuellement du bombardement du site de la centrale nucléaire de Zaporijjia le 11 août. Le patron de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) demande de pouvoir y accéder "aussi vite que possible" au cours d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité.

"La situation s'aggrave (...), plusieurs capteurs de radiation ont été endommagés", tout comme "la station de pompage des eaux usées", relève la compagnie d'Etat ukrainienne Energoatom, selon laquelle des frappes se sont produites près d'un réacteur et "à proximité directe d'un dépôt de substances radioactives".

"À l'heure actuelle, aucune contamination n'a été relevée à la station et le niveau de radioactivité est normal", a toutefois affirmé Evguéni Balitski, le chef de l'administration civile et militaire mise en place dans cette région du sud-est de l'Ukraine occupée par les Russes, soulignant que "plusieurs tonnes" de déchets radioactifs sont stockés sur place.