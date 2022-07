DIRECT - Ukraine : Vinnytsia, Moscou affirme avoir frappé une réunion militaire

Ce qu'il faut retenir ce vendredi 15 juillet 2022, 142ème jour de guerre - L'Union européenne a condamné hier "dans les termes les plus forts" les frappes russes sur la ville ukrainienne de Vinnytsia qui ont fait au moins 23 morts. "Ces atrocités à Vinnytsia sont les dernières d'une longue série d'attaques brutales visant les civils et les infrastructures civiles", indique un communiqué du chef de la diplomatie de l'UE Josep Borrell et du commissaire européen à la gestion des crises Janez Lenarcic. "Il ne peut y avoir aucune impunité pour les violations et crimes commis par les forces russes et leurs responsables politiques." - Selon le gouverneur de la région de Lougansk, Serguiï Gaïdaï, "les attaques massives d'artillerie et de mortier se poursuivent (et) les Russes tentent de percer vers Siversk et d'ouvrir la voie vers Bakhmout", où un civil est mort dans des bombardements dans la nuit de mercredi à jeudi. - L'Union européenne va viser les exportations d'or russe dans son prochain train de sanctions, comme l'avaient décidé les pays du G7 fin juin, a annoncé vendredi le commissaire européen Maros Sefcovic. - La Corée du Nord a officiellement reconnu les deux régions séparatistes pro-russes de l'est de l'Ukraine comme étant des pays indépendants, a rapporté jeudi matin un média d'Etat nord-coréen. Cette reconnaissance intervient après l'envoi mercredi par le gouvernement de Pyongyang de courriers adressés aux auto-proclamées République populaire de Donetsk et République populaire de Lougansk. Kiev a décidé de rompre ses relations diplomatiques avec Pyongyang.

14h31 TU. La NASA va reprendre les vols conjoints avec les Russes vers la SSI



Deux astronautes américains voleront à bord d'une fusée russe Soyouz lors de deux missions distinctes, dont la première prévue pour septembre. Deux cosmonautes russes voleront également à bord de fusées SpaceX, une première.

Lors d'un activité extra-véhiculaire de la Station spatiale internationale, le 28 avril 2022, les deux cosmonautes russes ont déployé la copie du drapeau soviétique de la victoire de 1945. © Roscosmos Space Agency via AP

Un tel échange était prévu de longue date, mais attendait encore la validation finale de la Russie. Il avait semblé compromis après le déclenchement de la guerre en Ukraine, mais des responsables de la Nasa avaient répété ces dernières semaines espérer qu'il ait bien lieu.



L'annonce est intervenue quelques heures après que le président russe Vladimir Poutine a démis le patron de l'agence spatiale russe Roscosmos, Dmitri Rogozine. Depuis l'offensive russe contre l'Ukraine, celui-ci s'est illustré par ses déclarations très belliqueuses à l'égard de l'Occident.



"Afin d'assurer la sécurité des opération de la Station spatiale internationale, de protéger la vie des astronautes, et d'assurer la présence continue des Américains dans l'espace, la Nasa va reprendre les vols intégrés sur des vaisseaux spatiaux américains et russes Soyouz", a déclaré la Nasa dans un communiqué.





13h15 TU. L'Union Européenne va cibler l'or russe dans ses prochaines sanctions contre Moscou (commissaire)



L'Union européenne va viser les exportations d'or russe dans son prochain train de sanctions, comme l'avaient décidé les pays du G7 fin juin, annonce à l'AFP le commissaire européen Maros Sefcovic lors d'une réunion des ministres des Affaires européennes à Prague.



"Ce n'est pas une mesure symbolique car la Russie est un gros exportateur d'or. Cela permettra de couper un autre robinet de financement de la guerre de Poutine en Ukraine", a-t-il précisé.



Le plus gros acheteur d'or russe est le Royaume Uni, avec 290 tonnes en 2020 pour un montant de 16,9 milliards de dollars, selon les indications des douanes russes. Le Royaume Uni a quitté l'UE mais est membre du G7.



"Ces nouvelles mesures ne sont pas un 7ème train de sanctions, mais un complément" des 6 précédents trains adoptés par l'UE, a précisé le haut fonctionnaire. "Il s'agit de combler les failles", a souligné un diplomate européen.



Elles seront discutées le 18 juillet par les ministres des Affaires étrangères de l'UE, mais aucune décision n'est attendue lors de cette réunion, car la proposition doit encore être étudiée par les États membres, a-t-il indiqué.



12h13 TU. Vladimir Poutine démet le patron de l'agence spatiale russe Dmitri Rogozine

Dimitri Rogozine vient d'être remplacé à la tête de l'agence spatiale russe Roscosmos. Ici en juin 2018, à Baikonour. © AP Photo/Dmitri Lovetsky, Pool Photo via AP, File

Le patron de l'agence spatiale russe Roscosmos, Dmitri Rogozine, était connu pour son style abrasif et son nationalisme outrancier. Il sera remplacé par Iouri Borissov qui avait jusqu'alors le portefeuille de vice-premier ministre chargé du complexe militaro-industriel russe qui inclut aussi le domaine spatial.



12h33 TU. La Deutsche Bahn prête à accélerer l'exportation de céréales par le rail



"Nous pouvons augmenter considérablement la capacité du système dans les semaines à venir, afin de parvenir à extraire le maximum (de céréales) d'Ukraine", déclare ce vendredi à la télévision ZDF Sigrid Nikutta, la directrice de DB Cargo, la division fret de l'entreprise.



Quelque 20 millions de tonnes de céréales sont bloquées dans des silos ukrainiens, en particulier à Odessa (sud), ne pouvant pas être exportées par la mer en raison de la guerre.



L'alternative du rail ne permet pour l'instant que de transporter des volumes limités : "On parvient désormais à faire sortir une à deux millions de tonnes d'Ukraine par voie terrestre chaque mois", selon Sigrid Nikutta, citant des chiffres du gouvernement ukrainien.



La Deutsche Bahn, en coopération avec ses homologues européens, a organisé un pont ferroviaire permettant de transporter les céréales. Les marchandises sont ensuite envoyées vers des ports du nord de l'Europe, en "Pologne, aux Pays-Bas et en Allemagne", pour être exportées par la mer, selon Sigrid Nikutta.



12h00 TU. Le TAS rejette le recours de clubs de foot russes mis au ban par l'UEFA

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a rejeté le recours déposé par quatre clubs russes contre leur mise au ban des compétitions européennes en 2022-2023, décidée par l'UEFA à cause du conflit en Ukraine, a indiqué l'institution vendredi dans un communiqué. Le TAS a également rejeté le recours de la Fédération russe de football qui contestait son exclusion de toutes les compétitions organisées par la Fifa et l'UEFA.

"L'escalade dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine et la réponse du public et des gouvernements partout dans le monde ont créé des circonstances imprévues et sans précédent auxquelles la Fifa et l'UEFA devaient répondre", explique l'institution basée à Lausanne dans son communiqué. "En décidant que les équipes de Russie et les clubs ne devaient pas participer à leurs compétitions tant que ces circonstances persistaient, le panel (de juges) a considéré que les deux parties (Fifa et UEFA, ndlr) avaient agi dans le respect du cadre garanti par leurs statuts et règlements respectifs", précise-t-elle.

11h35 TU. Londres juge "alarmantes" les informations sur la mort du bénévole Paul Urey

Downing Street a jugé "alarmante" l'annonce par les autorités séparatistes de la mort en détention du Britannique Paul Urey, capturé en avril en Ukraine par les forces russes ou prorusses lors d'une mission humanitaire selon des proches.

"Il s'agit d'informations alarmantes et nos pensées vont bien évidemment à sa famille et à ses amis", a déclaré un porte-parole de Downing Street.



De son côté, la Légion internationale ukrainienne affirme que Paul Urey était un travailleur humanitaire. "Nous sommes attristés par l'annonce de la mort de M. Urey (...) Il ne combattait pas en Ukraine. Il était un employé d'une organisation humanitaire", a déclaré le service de presse de la Légion ukrainienne, cité par l'agence Interfax-Ukraine.

11h30 TU. Exportations de céréales d'Ukraine: un "document final" bientôt prêt, selon Moscou

Camions de transportant du blés garé attendent d'être déchargé dans des silos à Melitopol. Environ 300,000 tonnes de céréales ont été collectées dans la région. Cette photo a été prise durant un voyage organisé par le ministère russe de la Défense le 14 juillet 2022. © AP

Le ministère russe de la Défense indique qu'un "document final" sera prêt sous peu pour permettre l'exportation de céréales d'Ukraine, après des négociations impliquant Moscou, Kiev, Ankara et l'ONU cette semaine.

"Les propositions de la Russie ont été soutenues dans l'ensemble par les participants aux consultations. Et très bientôt, le travail de rédaction du document final, 'L'initiative Mer Noire', sera achevé", a dit le porte-parole du ministère, Igor Konachenkov, dans une vidéo diffusée par ses services.

10h30 TU. Moscou dit avoir frappé à Vinnytsia une réunion de commandement des forces ukrainiennes

L'armée russe a affirmé vendredi avoir frappé une réunion de l'armée de l'air ukrainienne dans le centre de Vinnytsia, ville ukrainienne très éloignée des lignes de front, visée hier par un bombardement meurtrier.

Le ministère russe de la Défense explique dans un communiqué que des missiles Kalibr tirés depuis la mer ont frappé la "maison des officiers" de cette ville où se tenait une réunion du "commandement des forces aériennes ukrainiennes avec des représentants de fournisseurs étrangers d'armements".

(Re) voir: Zone de crimes de guerre en Ukraine

La Russie n'a jamais reconnu de bavure ou crime de ses forces armées en Ukraine et assure systématiquement frapper que des cibles militaires. Elle accuse l'Ukraine de mettre en scène des bombardements ou des exécutions de civils par des Russes.



10h13 TU. L'Ukraine fait appel aux civils pour constituer une "Armée des drones"

Dans une prairie aux lisières de la capitale ukrainienne, des futur soldats apprennent à piloter des drones. © AFP (capture d'écran)

Spécialiste de la photo par drone, Anton Veklenko, 35 ans, enseigne désormais comment devenir un pilote - mais surtout comment ne pas devenir la cible des tirs russes.

"Au début de la guerre, beaucoup de nos militaires sont morts parce qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient surveillés", assure-t-il. "Nous avons développé une méthode permettant au pilote de ne pas révéler sa position", poursuit-il sans en dire davantage.

Ces petits drones permettent à Kiev de faire de la reconnaissance le long des lignes de front, de repérer les troupes et le matériel russe, voire de diriger à distance les tirs d'artillerie. Ils sauvent des vies ukrainiennes, mais ils sont chers et peu nombreux.



Ces soldats s'entraînent à être les yeux de l'armée ukrainienne, qui s'est lancée dans l'expansion massive de sa flotte de drones de surveillance.

Si les drones de combat turcs de l'armée ukrainienne ont beaucoup fait parler d'eux depuis le début du conflit, infligeant des dommages sévères aux blindés russes, l'Ukraine était avant la guerre démunie en matière de drones de surveillance.

Sans unité consacrée, elle doit compter sur le patriotisme et les dons pour l'équipement et la formation des pilotes.

09h35 TU. Le Britannique Paul Urey capturé par les séparatistes meurt en détention

Le Britannique Paul Urey, capturé en avril par les forces prorusses de l'Est de l'Ukraine lors d'une mission humanitaire selon des proches, est mort en détention le 10 juillet, ont annoncé vendredi les autorités séparatistes.

"Malgré la gravité de (ses) crimes, Paul Urey recevait une aide médicale adéquate. Malgré cela, au regard de son diagnostic et du stress, il est mort le 10 juillet", a indiqué sur Telegram la chargée des droits des séparatistes de la région de Donetsk, Daria Morozova, assurant qu'il s'agissait d'un mercenaire et non d'un travailleur humanitaire.

Dylan Healy and Paul Urey were captured on Monday in south-eastern Ukraine according to UK non-profit organisation Presidium Network https://t.co/dNHQjRVrHG — ITV News (@itvnews) April 29, 2022

09h30 TU. Paris confirme le don à Kiev d'un laboratoire mobile d’analyses ADN

La France a confirmé le don d'un laboratoire mobile d'analyses ADN à Kiev, assurant qu'elle continuerait d'apporter son soutien "à la lutte contre l'impunité" en Ukraine, où la guerre est émaillée d'accusations de crimes de guerre. "Le centre de crise et de soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a fourni le 14 juillet 2022 à la procurature générale d’Ukraine un laboratoire mobile neuf dédié à l’analyse rapide et l’expertise ADN", indique le Quai d'Orsay dans un communiqué.

"Ce LAB’ADN est un dispositif (...) permettant d'opérer rapidement des analyses génétiques d’une grande quantité de prélèvements biologiques", ajoute le ministère français des Affaires étrangères.

08h35 TU. La Russie déclare "indésirable" le site d'investigation Bellingcat

Moscou déclare "indésirable" le site d'investigation Bellingcat, jugeant qu'il représentait une "menace" pour la sécurité du pays, selon les agences russes.



Today, Russia's General Prosecutor designated Bellingcat an 'undesirable organisation'. Our full statement on this decision can be found here: https://t.co/YrObIp5mzM — Bellingcat (@bellingcat) July 15, 2022

Depuis le début de l'offensive militaire russe en Ukraine le 24 février, les autorités russes ont renforcé la répression des voix critiques du pouvoir, bloquant médias indépendants et réseaux sociaux. Bellingcat, qui a consacré plusieurs articles à cette offensive avait déjà été qualifié d'"agent étranger" par la Russie en 2021.

08h30 TU. L'UE va cibler l'or russe dans ses prochaines sanctions contre Moscou

L'Union européenne va viser les exportations d'or russe dans son prochain train de sanctions, comme l'avaient décidé les pays du G7 fin juin, a annoncé vendredi le commissaire européen Maros Sefcovic, lors d'une réunion des ministres des Affaires européennes à Prague.

Elle va aussi chercher "à fermer les échappatoires" pour ceux qui contournent les précédents trains de sanctions pris contre la Russie en raison de son offensive contre l'Ukraine, a précisé le commissaire. L'UE a déjà adopté six paquets de sanctions, dont un embargo sur l'essentiel du pétrole russe d'ici la fin de l'année.

06h10 TU. les grands argentiers du G20 ouvrent une réunion dominée par la guerre en Ukraine

Les grands argentiers du G20 commencet une réunion en Indonésie qui devrait être dominée par les répercutions de l'invasion de l'Ukraine par la Russie sur l'économie mondiale, au moment où l'inflation accélère et où les perspectives de croissance s'assombrissent.

"Le monde nous observe", a déclaré Sri Mulyani Indrawati, ministre des Finances de l'Indonésie, pays hôte, en ouverture. "Les actions que nous prendrons auront un effet très important sur toutes les nations du monde".

La réunion de deux jours des ministres des Finances et gouverneurs de banques centrales se tient sur l'île indonésienne de Bali, une semaine après celle des ministres des Affaires étrangères. Ils avaient envoyé une salve d'accusations sur l'invasion de l'Ukraine au chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov.

05h35 TU. 23 morts au moins dans des frappes russes sur une ville, le chef de l'ONU "atterré"

Le secrétaire général de l'ONU s'est dit "atterré" et l'Union européenne a dénoncé de nouvelles "atrocités" jeudi après des frappes russes sur une ville du centre de l'Ukraine qui ont fait au moins 23 morts, un "acte ouvertement terroriste" pour le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

⚡️Zelensky asks partners to recognize Russia as terrorist state.



No other state in the world poses such a terrorist threat as Russia, Ukrainian President Volodymyr Zelensky said in an evening address after a missile attack killed at least 23 people in Vinnytsia. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) July 14, 2022

A Vinnytsia, une ville très éloignée des lignes de front, bien à l'ouest de la capitale Kiev, les images publiées par le service ukrainien des Situations d'urgence montraient des dizaines de carcasses de voitures calcinées et un immeuble d'une dizaine d'étages ravagé par l'explosion et l'incendie ayant suivi.

Les secours ukrainiens ont fait état jeudi soir de 23 morts, 29 disparus, 71 personnes hospitalisées et plus d'une centaine de blessés soignés sur place.

Selon l'armée ukrainienne, "trois missiles" ont touché le parking et cet immeuble commercial du centre de la ville, abritant des bureaux et de petits commerces. Ils ont été tirés depuis des sous-marins en mer Noire, a précisé le porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne Iouri Ignat.

"Cette journée démontre une nouvelle fois que la Russie doit être reconnue officiellement comme un Etat terroriste. (...) Aucun autre pays au monde ne se permet de détruire chaque jour des villes paisibles et des vies humaines ordinaires avec des missiles de croisière et de l'artillerie", a déclaré jeudi soir le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

5h30 TU. Pas de restrictions à la vente de matériel agricole à Moscou, dit Washington

Le département du Trésor, dans un document officiel sur les exemptions de sanctions, a indiqué qu'il ne stopperait pas les transactions américaines liées à la production, à la vente ou au transport d'équipement agricole.

Conformément aux règles précédentes établies après l'invasion du 24 février, le Trésor a également dit qu'il n'interdirait pas les produits agricoles tels que les engrais, ni les appareils médicaux et les tests Covid-19. L'élargissement des exemptions "vient réitérer que les sanctions américaines contre la Russie en réponse à sa guerre non provoquée et injustifiée contre l'Ukraine ne font pas obstacle au commerce agricole et médical", selon un communiqué du département du Trésor.

"La guerre du (président russe Vladimir) Poutine a étranglé la production alimentaire et agricole et il a utilisé la nourriture comme arme de guerre", notamment "en volant des céréales et du matériel agricole, et en bloquant les ports de la mer Noire", ajoute le texte. Cette déclaration intervient après de rares signes de progrès entre la Russie et l'Ukraine lors de pourparlers en Turquie sur la possibilité de laisser des cargaisons de denrées quitter l'Ukraine.

(Re) lire: Ukraine: réunion sur les céréales en Turquie, nouvelle aide financière occidentale



L'Ukraine est l'un des principaux exportateurs mondiaux de blé et d'autres céréales. Des millions de tonnes de grain sont actuellement bloquées dans les ports de la région d'Odessa par la présence de navires de guerre russes et celle de mines, placées par Kiev pour défendre ses côtes. Or les prix des denrées alimentaires augmentent un peu partout dans le monde et font peser des risques de famine, en particulier en Afrique.

Bonjour. Bienvenue dans ce nouveau direct consacré à la guerre en Ukraine.