DIRECT - Ukraine : violents combats dans l'est, "l'activité ennemie" s'intensifie à Kharkiv

Des passants observent un obus fiché dans le sol au beau milieu d'une rue dans la ville de Lysychansk, dans la région de Louhansk, le vendredi 13 mai 2022. AP / Leo Correa

Igor Konachenkov, le porte-parole du ministère de la Défense russe, a affirmé que l'armée de l'air russe avait frappé à Kharkiv l'usine de tracteurs locale, un bâtiment qui abritait des troupes et du matériel militaire ukrainien."L'activité ennemie dans la région de Kharkiv s'intensifie" a reconnu le président ukrainien Volodymyr Zelensky.La situation reste incertaine dans la ville de Lyssytchansk. Théâtre de violents combats depuis plusieurs jours, Lyssytchansk serait cernée de toutes parts par les forces pro-russes. Mais côté ukrainien, on assure que la ville reste sous le contrôle de l'armée régulière."Heureusement, la ville n'est pas encerclée et est sous contrôle de l'armée ukrainienne", a assuré Rouslan Mouzytchouk, porte-parole de la Garde nationale de l'Ukraine, dans la journée de samedi.Lyssytchansk est la dernière grande ville à ne pas être aux mains des Russes dans la région de Lougansk, l'une des deux provinces du Donbass. Pour le président ukrainien Volodymyr Zelensky, c'est "l'épicentre des combats".