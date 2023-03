DIRECT-Ukraine : visite d'Etat de Xi Jinping en Russie, la première depuis près de quatre ans

Depuis le 17 mars, selon la Cour Pénale Internationale, le président russe Vladimir Poutine est "présumé responsable du crime de guerre de déportation illégale de population (enfants) et du crime de transfert illégal de population (enfants), des zones occupées de l'Ukraine vers la Fédération de Russie". Sergei Bobylev, Kremlin Pool Photo via AP.

(Alexei Druzhinin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP, File)

La Chine a appelé lundi la Cour pénale internationale (CPI) à éviter le "deux poids deux mesures", après l'émission par cette juridiction d'un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine.Le président russe est accusé par la CPI, basée à La Haye (Pays-Bas), de crime de guerre pour "déportation illégale" d'enfants ukrainiens dans le cadre du conflit entre Moscou et Kiev."La Cour pénale internationale doit adopter une position objective et impartiale, respecter l'immunité de juridiction des chefs d'Etat en vertu du droit international", a déclaré lundi Wang Wenbin, un porte-parole de la diplomatie chinoise, en réponse à une question sur le sujet.Xi Jinping et Vladimir Poutine ont loué lundi la solidité de leur partenariat bilatéral, quelques heures avant l'arrivée du président chinois à Moscou pour un sommet avec son homologue russe, isolé sur le plan international.Cette visite d'Etat de trois jours en Russie, un pays avec qui la Chine a d'importants liens diplomatiques et économiques, est la première du dirigeant chinois chez son voisin depuis près de quatre ans.Forte d'avoir facilité la récente réconciliation diplomatique entre l'Arabie saoudite et l'Iran, la Chine se positionne en médiatrice sur la guerre Russie-Ukraine et appelle notamment à des négociations de paix entre Moscou et Kiev.L'Ukraine attend non sans appréhension la visite de Xi Jinping cette semaine au Kremlin, redoutant que Pékin, allié stratégique russe, puisse à terme décider de livrer des armes à Moscou, et peser ainsi sur l'issue de la guerre.Pékin joue la neutralité, n'ayant ni condamné, ni soutenu explicitement l'offensive russe. Si la Chine insiste sur le respect du principe de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, elle a aussi apporté un réel appui diplomatique à Moscou depuis le début de son invasion en février 2022.En l'absence de tout levier d'influence, les Ukrainiens espèrent que la pression de leurs alliés occidentaux sur le pouvoir chinois aidera à préserver ce fragile équilibre.L'Union européenne finalise cette semaine un plan de 2 milliards d'euros pour financer des achats communs de munitions d'artillerie dont l'Ukraine a désespérément besoin pour contrer l'offensive des troupes russes.Le projet doit permettre de fournir aux forces ukrainiennes au moins un million d'obus de 155 mm et de reconstituer les stocks stratégiques des pays de l'UE, dont certains sont proches de l'épuisement."Nous n'avons pas encore de fumée blanche", a confié dimanche un responsable européen. "Deux Etats membres, les Pays-Bas et l'Italie, ont encore des réserves, mais il n'y a pas de blocage. Elles devraient pouvoir être levées pour la réunion des ministres des Affaires étrangères et de la Défense lundi à Bruxelles", a expliqué un diplomate. L'accord sera ensuite soumis aux dirigeants de l'UE pour leur sommet jeudi et vendredi.