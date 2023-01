DIRECT-Ukraine : Vladimir Poutine ordonne un cessez-le-feu aujourd'hui et demain pour le Noël orthodoxe

05H50 TU. Vladimir Poutine a ordonné jeudi un cessez-le-feu



Le président russe Vladimir Poutine a ordonné jeudi un cessez-le-feu en Ukraine pour le Noël orthodoxe des 6 et 7 janvier, première trêve d'ampleur depuis le début de l'invasion il y a près d'un an, fustigé par Kiev qui dénonce "hypocrisie" et volonté de gagner du temps.

Le président russe Vladimir Poutine assiste à une réunion, à Moscou, en Russie, le jeudi 5 janvier 2023. © Mikhail Klimentyev, Spoutnik, Kremlin Pool Photo via AP

Au lendemain de l'annonce par la France d'envoi de chars légers en Ukraine, Etats-Unis et Allemagne ont promis à Kiev la livraison de blindés d'infanterie, de type Bradley côté américain et de modèle Marder côté allemand. Berlin s'est aussi engagé à fournir une batterie de défense antiaérienne Patriot. Volodymyr Zelensky a salué "une décision très importante".



Il a aussi fustigé le cessez-le-feu unilatéral annoncé par Vladimir Poutine pour le Noël orthodoxe, qui n'est, selon lui, qu'une "excuse dans le but d'au moins arrêter l'avancée de nos troupes dans le Donbass et apporter équipements, munitions, et rapprocher des hommes de nos positions". "Quel sera le résultat ? Plus de morts", a-t-il affirmé.

Dans la journée, le président russe avait annoncé ce cessez-le-feu, après un appel en ce sens du patriarche orthodoxe russe Kirill, mais aussi une proposition du chef de l'Etat turc Recep Tayyip Erdogan.

Le patriache russe orthodoxe Kirill arrive à un rassemblement du président russe Vladimir Poutine avec des officiers militaires à Moscou, le 21 décembre 2022. AP/Sergey Fadeichev

"Compte tenu de l'appel de Sa Sainteté le patriarche Kirill, je charge le ministre russe de la Défense d'introduire un régime de cessez-le-feu sur toute la ligne de contact entre les parties en Ukraine à partir de 12H00 le 6 janvier de cette année jusqu'à 24H00 le 7 janvier", a dit le président russe, cité dans un communiqué du Kremlin.



Il a en outre appelé les forces ukrainiennes à respecter cette trêve afin de donner la possibilité aux orthodoxes, la confession majoritaire en Ukraine comme en Russie, d'"assister aux offices la veille de Noël, ainsi que le jour de la Nativité du Christ".

La trêve russe est proposée moins d'une semaine après une frappe ukrainienne dans la nuit du Nouvel An qui a fait au moins 89 morts à Makiïvka, dans l'est de l'Ukraine. Un bombardement particulièrement meurtrier que l'armée russe a dû reconnaître, fait extrêmement rare, et qui a suscité des critiques en Russie à l'encontre du commandement militaire.



