DIRECT-Ukraine : Volodymyr Zelensky appelle l'ONU à agir immédiatement contre la Russie, de nouvelles sanctions attendues

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky exhorte l'ONU à agir "immédiatement" contre la Russie au regard de ses "crimes de guerre" commis selon lui en Ukraine. Il réclame notamment son exclusion du Conseil de sécurité, alors que Moscou rejette toute accusation d'exactions. Depuis la découverte le week-end dernier de nombreux cadavres à Boutcha, près de Kiev, l'Union européenne et Washington intensifient leur pression économique et diplomatique contre la Russie. Les Etats-Unis devraient adopter ce mercredi, en coordination avec l'Union européenne et le G7, de nouvelles sanctions contre Moscou.