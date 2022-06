DIRECT - Ukraine : Volodymyr Zelensky demande des armes supplémentaires, Emmanuel Macron attendu en Roumanie

07h00 TU. Ce qu'il faut retenir ce mardi 14 juin 2022.

- Le président ukrainien Volodymyr Zelensky demande des armes plus "modernes" pour poursuivre la guerre contre la Russie.

- Les troupes russes contrôleraient la majorité du territoire stratégique de Severodonetsk dans le Donbass.

- Le président français Emmanuel Macron va se rendre en Roumanie et en Moldavie. Il envisagerait de se déplacer à Kiev cette semaine.



06h50 TU. Severodonetsk aux mains des Russes.



La prise de cette cité donnerait à Moscou le contrôle de la région de Lougansk et lui ouvrirait la route d'une autre grande ville, Kramatorsk, capitale de la région voisine de Donetsk. Une étape indispensable pour conquérir l'intégralité du bassin du Donbass, région essentiellement russophone en partie tenue par des séparatistes prorusses depuis 2014.

Chargement du lecteur...

Très attendue depuis des semaines, la visite d'Emmanuel Macron en Ukraine pourrait prochainement se dérouler. Il devrait s'y rendre en compagnie du chancelier allemand Olaf Scholz et du Premier ministre italien Mario Draghi selon des médias à Berlin et Rome. Pour l'heure, cette information non confirmée par l'Elysée, qui précise que "rien n'est acté" à ce stade.

Le chef de l'État français est attendu mardi en Roumanie. Il doit saluer les 500 soldats français qui sont déployés sur une base de l'Otan depuis l'invasion de l'Ukraine. Emmanuel Macron doit aussi rendre une visite de soutien à la Moldavie et prévoit un possible déplacement à Kiev.

La bataille du Donbass restera sûrement dans l'histoire militaire comme l'une des batailles les plus violentes en Europe.

Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine - lundi 13 juin 2022

03h00 TU. 80.000 réfugiés ukrainiens sont toujours en Moldavie.

Peuplé de 2,6 millions d'habitants, ce pays, l'un des plus pauvres d'Europe, a déposé le 3 mars sa candidature pour intégrer l'Union européenne. Une demande faite aussi par l'Ukraine (28 février) et la Géorgie (3 mars). Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, plus de 480.000 réfugiés ukrainiens s'y sont rendus et 80.000 y sont toujours. La Commission européenne doit se prononcer dans les prochains jours. Une adhésion possible du pays à l'UE doit être discutée au sommet européen des 23 et 24 juin à Bruxelles.

Depuis le début de l'offensive russe en Ukraine, environ 840.00 réfugiés ukrainiens sont passés par la Moldavie. Palanca, Moldavie - avril 2022. Aurel Obreja / ASSOCIATED PRESS

02h45. Les États-Unis envoient à Kiev de l'équipement militaire d'une portée supérieure au matériel russe.

Washington a commencé à remettre à l'Ukraine de l'équipement lourd comme des obusiers Howitzers, puis des équipements de pointe comme les lance-roquettes Himars. Ces pièces d'artillerie de haute précision sont d'une portée supérieure à celles de l'armée russe.



02h30 TU. L'Ukraine bientôt à court d'armes ?

L'Ukraine a épuisé son armement de fabrication russe et soviétique. Le pays dépend désormais exclusivement des armes que lui fournissent ses alliés étrangers, notamment de l'artillerie occidentale, selon des experts américains.



02h00 TU. Zelensky demande plus d'armes, et des armes plus "modernes".



Le président ukrainien Volodymyr Zelensky presse les Occidentaux de lui envoyer des armes "modernes" pour enrayer le coût humain "terrifiant" infligé par les troupes russes aux soldats ukrainiens. Cette demande a été formulée au moment où la ville-clef de Severodonetsk est isolée mardi du reste de l'Ukraine après la destruction du dernier pont l'y reliant.



01h00 TU. Entre 100 et 300 soldats ukrainiens sont tués chaque jour, annonce Zelensky.

"Le coût humain de cette bataille (de Severodonetsk) pour nous est très élevé. Il est juste terrifiant", a-t-il ajouté, insistant sur le besoin désespéré de recevoir ces armements, alors que Kiev fait état de 100 à 300 de ses hommes tués chaque jour.