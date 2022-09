DIRECT-Ukraine : Volodymyr Zelensky dénonce un charnier à Izioum, nouvelle aide américaine

00H33 TU. Nouvelles sanctions américaines contre des Russes



Les Etats-Unis annoncent une nouvelle salve de sanctions ciblant une longue liste d'entreprises technologiques et des responsables russes dont des banquiers, un groupe paramilitaire néo-nazi et une proche du président Vladimir Poutine accusée d'avoir coordonné le déplacement contraint d'enfants ukrainiens.

Les Etats-Unis continueront à prendre des mesures fortes afin que la Russie rende des comptes pour ses crimes de guerre, les atrocités et son agression en Ukraine.



Janet Yellen, secrétaire au Trésor.



Jeudi 23H33 TU. La Maison Blanche valide 600 millions de dollars d'aide militaire supplémentaire à l'Ukraine



La Maison Blanche a validé jusqu'à 600 millions de dollars d'assistance militaire supplémentaire à l'Ukraine, selon un communiqué jeudi. Cette assistance se compose d'équipements et de services, mais aussi de formation, selon l'exécutif américain, qui ne donne pas plus de détails, notamment sur les armements fournis.



22H37 TU. L'Ukraine a perdu environ 15% de ses capacités de stockage de céréales



Environ 15% de la capacité de stockage de céréales de l'Ukraine a été perdue depuis le début de la guerre avec la Russie, selon un rapport américain qui souligne les effets néfastes pour la sécurité alimentaire mondiale.



Depuis le début de la guerre, l'accès à des silos et autres espaces de stockage représentant environ 8,5 millions de tonnes de céréales a été perdu par l'Ukraine, selon l'estimation du Conflict Observatory, soutenu par Washington.



Sur les quelque 58 millions de tonnes en capacité de stockage en Ukraine, les Russes ont ainsi pris le contrôle de 6,24 millions et 2,25 millions ont été détruit, précise le rapport.



A re(voir) : Céréales ukrainiennes, un accord est-il possible ?

Chargement du lecteur...





21H51 TU. Ursula von der Leyen promet que l'UE soutiendra l'Ukraine "aussi longtemps qu'il le faudra"



La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a promis lors d'un déplacement à Kiev que l'UE soutiendrait l'Ukraine "aussi longtemps" qu'il le faudrait face à la Russie et a demandé que Vladimir Poutine soit traduit en justice pour les crimes de guerre commis depuis le début de l'invasion.





Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen lors d'une réunion à Kiev, en Ukraine, le 15 septembre 2022. AP Photo/Efrem Lukatsky.





20H45 TU. Une "fosse commune" a été découverte à Izioum, ville reprise aux Russes, affirme le président Zelensky.



Une "fosse commune" a été découverte à Izioum, ville reprise aux Russes il y a quelque jours dans le cadre de la contre-offensive ukrainienne dans la région de Kharkiv (est), a affirmé jeudi soir le président ukrainien Volodymyr Zelensky.



"Nous voulons que le monde sache ce que l'occupation russe a provoqué", a-t-il dit sans donner de détails sur le nombre de personnes enterrées ni sur les causes de leurs décès. L'enquête a commencé, "on doit avoir plus d'informations vérifiées et claires demain", a ajouté Volodymyr Zelensky dans son adresse vidéo quotidienne.