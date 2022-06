DIRECT-Ukraine : Volodymyr Zelensky doit s’exprimer par visioconférence lors du G7

Au deuxième jour du sommet du G7 qui se tient en Allemagne, le président ukrainien devrait intervenir en visioconférence en milieu de matinée. Volodymyr Zelensky devrait réclamer plus d'armes pour son pays et un nouveau renforcement des sanctions occidentales contre Moscou. Les Etats-Unis, le Royaume-Uni, le Canada et le Japon, quatre pays dont Joe Biden le président américain a déclaré qu’ils seraient rejoints par les trois autres, ont annoncé un embargo sur les importations d’or russe.