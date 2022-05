DIRECT - Ukraine : Volodymyr Zelensky invité au sommet du G7

Des frappes russes ont été signalées samedi autour de Donetsk (est). Le bilan fait état de quatre personnes tuées et neuf autres blessées, selon le gouverneur régional Pavlo Kyrylenko. Les Russes ont obtenu entre vendredi et samedi des gains territoriaux limités aux alentours de Severodonetsk, l'une des principales localités du Donbass encore aux mains des Ukrainiens. Selon les estimations de l'Institut américain d'étude de la guerre (ISW), cela ne devrait pas aboutir à un encerclement complet.

Les autorités de la région séparatiste prorusse de la Transnistrie , en Moldavie, ont annoncé samedi que quatre explosions avaient eu lieu la veille au soir dans un village frontalier de l'Ukraine, sans faire de victime. Selon l'état-major, les groupes armés de Transdniestrie et les troupes russes dans cette zone sont "en pleine préparation au combat". La crainte que le conflit en Ukraine ne s'étende à la Transnistrie s'est amplifiée ces dernières semaines après qu'un général russe a révélé que l'un des objectifs de la Russie était d'établir un couloir terrestre vers ce petit territoire.

À Kharkiv, la contre-offensive ukrainienne pour mettre la deuxième ville d'Ukraine hors de portée de l'artillerie ennemie a pris de l'ampleur, avec la prise de plusieurs positions russes, d'après l'Institut américain d'étude de la guerre. "Les forces ukrainiennes regagnent du terrain le long d'un large arc autour de Kharkiv et ne se concentrent plus sur une poussée limitée, faisant preuve d'une capacité à lancer des opérations offensives à plus grande échelle que jusqu'à présent dans cette guerre", a expliqué cet institut.

Annonce de l'Institut américain d'étude de la guerre, samedi 8 mai 2022.

D'ultimes répétitions se sont déroulées samedi avant le traditionnel défilé militaire du 9 mai à Moscou. Ces commémorations célébrent la victoire sur l'Allemagne nazie et seront l'occasion d'une démonstration de force en pleine campagne d'Ukraine à la peine.

La réunion du G7 va se dérouler à la veille de la parade militaire du 9 mai en Russie, qui marque la victoire de l'Union soviétique sur l'Allemagne nazie lors de la Seconde Guerre mondiale. Cette troisième réunion depuis le début de l'année sera consacrée "en particulier à la situation en Ukraine", a indiqué la porte-parole du chancelier allemand Olaf Scholz, dont le pays assure cette année la présidence du G7.

02h30 TU. Les militaires ukrainiens affaiblis.

"De nombreux soldats se trouvent dans un état grave. Ils sont blessés et n'ont pas de médicaments", explique Ievguenia Tytarenko, infirmière militaire, dont le mari, infirmier et membre du régiment Azov, et ses collègues sont toujours dans l'usine. "La nourriture et l'eau manquent aussi", dit-elle.

Femmes, enfants et personnes âgées ont tous été évacués de l'aciérie Azovstal, dernière poche de résistance dans la ville dévastée de Marioupol, où les autorités ukrainiennes craignent que l'offensive russe ne reprenne de plus belle à l'approche des célébrations à Moscou de la victoire sur l'Allemagne nazie le 9 mai.

La marine ukrainienne affirme avoir détruit un bateau de guerre russe près de la petite île aux Serpents en mer Noire, devenue un symbole de la résistance à l'offensive russe. Le Serna, un navire rapide de débarquement ayant une capacité d'emport de 45 tonnes, a été touché par un drone, a-t-elle précisé sur Facebook. Moscou n'a pas confirmé l'information.

"Je veux juste survivre"

Galina Abdurashikova, Ukrainienne de 65 ans, installée à l'est du pays.

Le président russe Vladimir Poutine est déterminé à poursuivre la guerre en Ukraine. Mais la CIA, principale agence de renseignement américaine, ne perçoit aucune indication que la Russie se prépare à utiliser des armes nucléaires tactiques dans ce conflit, a déclaré son directeur Bill Burns samedi.Sieverodonetsk la ville la plus à l'est de l'Ukraine, des bénévoles organisent la distribution d'aide humanitaire pour les habitants qui ont décidé de rester dans cette ville de plus en plus assiégée sous les bombardements russes. "Ils nous ont complètement abandonnés, ils ont fui, ils n'ont jamais regardé en arrière", déclare le bénévole britannique Philip Ivlev-York à propos de la plupart des ONG, qui sont parties au début de l'invasion russe. L'appartement de Galina Abdurashikova, 65 ans, a été bombardé et brûlé le 2 mai, et elle se trouve depuis dans une voiture abandonnée. "Je n'ai aucune idée de ce que je vais faire", dit-elle alors que des bombardements sporadiques se font entendre au loin. "Je ne connais personne et je n'ai pas d'argent. Je veux juste survivre."