DIRECT - Ukraine : Wagner critique l'armée russe et voit Bakhmout résister jusqu'au printemps

16h35 TU. Wagner critique l'armée russe et voit Bakhmout résister jusqu'au printemps

Le patron des paramilitaires russes de Wagner a jugé que Bakhmout, épicentre des combats dans l'Est ukrainien, ne tomberait pas avant "mars ou avril", s'en prenant à la "bureaucratie militaire" qui freine selon lui l'offensive.

Ses propos interviennent alors que Moscou est en quête d'une victoire à quelques jours du premier anniversaire de son offensive le 24 février et que la Russie a intensifié ces dernières semaines son assaut dans l'est.

"Je pense que c'est mars ou avril. Pour prendre Bakhmout, il faut couper toutes les routes d'approvisionnement" ukrainiennes, a dit Evguéni Prigojine, fondateur de Wagner, dans une vidéo mise en ligne.

"Je pense qu'on aurait pris Bakhmout s'il n'y avait pas cette monstrueuse bureaucratie militaire, et si on ne nous mettait pas des bâtons dans les roues tous les jours", a fustigé Evguéni Prigojine dans une autre vidéo, étalant sur la place publique ses différends avec la hiérarchie militaire.

15h31 TU. "Nous savions": le patron de l'Otan revient sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie

"Nous savions": un an après le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg a raconté comment il avait acquis la certitude que l'offensive serait déclenchée le 24 février 2022.

"Je suis allé me coucher. Mais la nuit a été très courte, car je savais qu'à un moment donné, dans les heures qui suivraient, quelqu'un allait me réveiller et c'est exactement ce qui s'est passé", a-t-il confié, une semaine avant le premier anniversaire du début de la guerre déclenchée par Vladimir Poutine.

Le secrétaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg, lors d'une conférence de presse à Bucarest le 30 novembre 2022. AP Photo/Alexandru Dobre

"Vers 4H00 du matin, j'ai été appelé par mon chef d'état-major. Il m'a juste dit brièvement: ils sont là, ce qui signifiait que l'invasion avait commencé. Ce ne fut pas une surprise pour nous, car nous l'attendions".

De nombreux dirigeants dans le monde ont ignoré les avertissements de l'Otan et gardé l'espoir jusqu'au bout que Moscou ne se risquerait pas à un assaut total. Mais pour le patron de l'Otan, il ne faisait aucun doute que Poutine était prêt à agir.

"Le président Poutine veut une Europe différente, une Europe où il peut contrôler ses voisins, où il peut décider ce que les pays peuvent faire", a déploré le chef de l'OTAN.

14h09 TU. Israël "attaché à la souveraineté" de l'Ukraine, dit son chef de la diplomatie à Kiev

Israël "reste attaché à la souveraineté et à l'intégrité territoriale" de l'Ukraine, a affirmé son chef de la diplomatie, Eli Cohen, à l'occasion de la première visite d'un ministre de l'Etat hébreu en Ukraine depuis l'invasion russe il y a un an.

"Israël s'oppose fermement au meurtre de civils innocents", a aussi déclaré Eli Cohen lors d'une conférence de presse avec son homologue ukrainien Dmytro Kouleba, après s'être rendu plus tôt dans la ville-martyre de Boutcha, près de Kiev, et au mémorial de Babi Yar.

Le ministre des Affaires étrangères Eli Cohen à Ankara, en Turquie, le 14 février 2023. AP Photo/Burhan Ozbilici

13h30 TU. La Russie expulse quatre diplomates autrichiens en réponse au geste "inamical" de Vienne



La Russie a annoncé qu'elle allait expulser quatre diplomates autrichiens en réponse à celle de quatre Russes plus tôt en février que Moscou qualifie de geste "inamical et injustifié" de la part de Vienne.



"En réponse, quatre employés de l'ambassade d'Autriche en Russie ont été déclarés persona non grata. Ils doivent quitter le pays avant la fin de la journée du 23 février", a indiqué le ministère russe des Affaires étrangères, dans un communiqué.



12h15 TU. L'Otan doit se préparer à une longue confrontation avec la Russie



"L'Otan doit se préparer à une longue confrontation avec la Russie, car le président Vladimir Poutine ne montre aucune volonté de paix, un an après avoir envahi l'Ukraine", a averti le secrétaire général de l'Alliance, le Norvégien Jens Stoltenberg, dans un entretien avec l'AFP.



"Nous devons être préparés pour le long terme, cela peut durer de très nombreuses années", a-t-il averti.



11H30 TU. Les cyberattaques russes en hausse de 300% en 2022 dans les pays de l'Otan



Les cyberattaques russes ont augmenté de 300% dans les pays de l'Otan en 2022, par rapport à 2020, et de 250% en Ukraine, selon un rapport de Google qui confirme l'importance croissante de cette arme dans les conflits du futur.

"Les opérations cyber des attaquants soutenus par le gouvernement russe sont montées en puissance pendant l'année 2021, avant l'invasion" russe de l'Ukraine le 24 février 2022, note le rapport de la société de cybersécurité Mandiant, rachetée récemment par Google Cloud pour intégrer le Groupe d'analyse des menaces (TAG) du géant américain.

"En 2022, la Russie a accru le ciblage des utilisateurs en Ukraine de 250% par rapport à 2020. Le ciblage d'utilisateurs de pays de l'Otan a augmenté de plus de 300% pendant la même période", affirme-t-il. "Il est clair que la cyber jouera maintenant un rôle intégré dans les conflits armés futurs, au soutien des formes traditionnelles de guerre".

"קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה על בניה... ויש תקוה לאחריתך נאם ה' ושבו בנים לגבולם"



בבאבי יאר, סמל השואה במזרח אירופה. בספטמבר 1941, תוך יומיים בלבד, נרצחו כאן ע״י הנאצים ושותפיהם למעלה מ-30 אלף יהודים. הגענו היום לחלוק להם כבוד ולהבטיח: לעולם לא עוד. pic.twitter.com/sAfVkQlw9O — אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) February 16, 2023

הגעתי כעת לקייב, לביקור ראשון של שר ישראלי באוקראינה מאז תחילת המלחמה.

אפגש עם הנשיא זלנסקי ושר החוץ קולבה, אפתח מחדש את שגרירות ישראל בקייב, שתחזור לפעילות רציפה ומלאה, ואבקר בבוצ'ה ובבאבי יאר.

באתי כדי לומר: ישראל עומדת לצד אוקראינה ולצד העם האוקראיני בשעתו הקשה pic.twitter.com/KfD7hqjxun — אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) February 16, 2023

Peu après son arrivée à Kiev, le chef de la diplomatie israélienne, Eli Cohen, s’est rendu à Boutcha, ville-martyre au nord-ouest de la capitale ukrainienne."Je me suis rendu à Boutcha, une banlieue de Kiev, très endommagée au début de la guerre. On ne peut rester indifférent face à ces images difficiles et face aux récits des atrocités, que j’ai entendu ici. Israël condamne toute atteinte intentionnelle contre des innocents", a-t-il écrit sur Twitter.La quasi-totalité des partis politiques norvégiens ont apporté leur soutien à une proposition d'accorder une aide de 75 milliards de couronnes (6,8 milliards d'euros) sur cinq ans à l'Ukraine, un geste salué par le président Volodymyr Zelensky.Toutes les formations représentées au Parlement norvégien, à l'exception de Rødt, un petit parti d'extrême gauche, se sont rassemblées autour du projet que le gouvernement de centre gauche avait présenté le 6 février.La plupart des partis norvégiens ont aussi approuvé la proposition du gouvernement d'augmenter de 5 milliards de couronnes l'aide aux pays du Sud les plus affectés par la guerre en Ukraine, notamment à cause du renchérissement des denrées alimentaires.Le Bélarus ne combattra avec les forces russes en Ukraine que si le pays est attaqué, a indiqué le dirigeant bélarusse Alexandre Loukachenko, lors d'une rare rencontre avec des médias étrangers à Minsk."Je suis prêt à combattre avec les Russes depuis le territoire du Bélarus uniquement dans un cas : si ne serait-ce qu'un soldat arrive de là-bas (de l'Ukraine, ndlr) avec une arme sur notre territoire pour tuer nos gens", a-t-il dit.Le patron du groupe paramilitaire russe Wagner a estimé que Bakhmout, épicentre des combats dans l'Est ukrainien, ne sera pas conquise par Moscou avant "mars ou avril", estimant que la lenteur des avancées russes était due à la "monstrueuse bureaucratie militaire"."Je pense que c'est mars ou avril. Pour prendre Bakhmout, il faut couper toutes les routes d'approvisionnement", a dit Evguéni Prigojine, dans des vidéos publiées dans la nuit de mercredi à jeudi, sur Telegram.Kiev a indiqué avoir subi de nouvelles frappes de missiles et de drones durant la nuit de mercredi à jeudi. Des bombardements qui ont fait au moins un mort civil, et détruit de nombreuses habitations.Selon l'armée de l'air, 16 des 32 missiles lancés pendant la nuit par la Russie depuis des avions et un navire en mer de Noire ont pu être abattus."Malheureusement, il y a eu des impacts dans le nord et l'ouest, ainsi que dans les régions de Dnipropetrovsk et Kirovograd", a indiqué sur Telegram le chef de l'administration présidentielle ukrainienne Andriï Iermak.Le gouverneur de la région de Dnipropetrovsk, Serguiï Lyssak, a diffusé des images de camions de pompiers en action dans un quartier où des maisons individuelles ont été détruites et endommagées. Au moins une personne, une femme de 79 ans, a été tuée.Le gouverneur de la région de Lviv (ouest), Maxime Kozytsky, a lui indiqué qu'une frappe avait touché une "infrastructure essentielle" sans faire de victime. L'incendie y a été maîtrisé.Le chef de la diplomatie israélienne Eli Cohen est arrivé, ce matin, à Kiev. C'est la première visite d'un ministre de l'Etat hébreu en Ukraine depuis l'invasion russe il y a près d'un an.

"Nous avons été aux côtés du peuple ukrainien et de l'Ukraine cette dernière année", a déclaré, à son arrivée, M. Cohen, qui doit rencontrer son homologue Dmytro Kouleba et le président ukrainien Volodymyr Zelensky, selon un communiqué du ministère israélien.



06h35 TU. La guerre en Ukraine au coeur des discussions entre Emmanuel Macron et Wang Yi



Après s'être entretenu avec son homologue chinois Xi Jinping en novembre et avant une future visite en Chine, Emmanuel Macron a reçu le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, à l'Elysée.

Ils ont notamment abordé les conséquences de la guerre sur les pays les plus vulnérables, "notamment en matière de sécurité alimentaire et de capacité de financement".Le président français ne cache pas son espoir de voir Pékin, allié important de Moscou qui n'a pas condamné l'invasion russe de l'Ukraine lancée il y a près d'un an, faire pression sur la Russie pour qu'elle revienne à la "table des négociations".