DIRECT-Ukraine : Washington annonce 725 millions de dollars d'aide militaire supplémentaire pour Kiev

La Russie agit "comme il faut" en Ukraine : Vladimir Poutine s'est adressé un autosatisfecit après bientôt huit mois de guerre et en dépit de la série de revers qu'enregistre son armée face aux forces ukrainiennes.

Le président russe s'exprimait devant la presse au Kazakhstan à l'issue de sommets régionaux.

Vladimir Poutine lors de la 5ème semaine internationale de l'Énergie à Moscou ce 12 octobre 2022. © Alexey Maishev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Le même jour, l'Ukraine célébrait, de son côté, pour la première fois depuis le début de l'invasion, sa Journée des défenseurs, l'occasion pour son chef de l'Etat Volodymyr Zelensky de promettre la victoire aux siens.



"Le 14 octobre on remercie (...) tous ceux qui ont se sont battus pour l'Ukraine dans le passé et tous ceux qui se battent pour elle maintenant, ceux qui ont gagné à l'époque et ceux qui vont sans aucun doute gagner maintenant".

Capture d'écran du compte Telegram de Volodymyr Zelensky

"Ce n'est pas agréable ce qui se passe maintenant, mais (si la Russie n'avait pas attaqué l'Ukraine le 24 février), on aurait été dans la même situation un peu plus tard, les conditions auraient juste été plus mauvaises pour nous. Donc, nous faisons tout comme il faut", a répondu le président russe à un journaliste qui lui demandait s'il avait des regrets.

Vladimir Poutine s'est aussi montré satisfait des frappes massives qui ont touché des infrastructures essentielles ukrainiennes lundi et mardi, mais aussi des parcs et des habitations. Il a jugé que de nouveaux bombardements d'ampleur sur les villes d'Ukraine n'étaient pas nécessaires "pour l'instant".



01H32 TU. L'Arabie saoudite annonce 400 millions de dollars d'aide humanitaire à l'Ukraine​

L'Arabie saoudite annonce une aide humanitaire de 400 millions de dollars pour Kiev, et son prince héritier Mohammed ben Salmane a parlé au téléphone au président ukrainien Volodymyr Zelensky, selon l'agence de presse officielle SPA.

Le prince a souligné "la position du royaume de soutenir tout ce qui contribuera à la désescalade, et la volonté du royaume de poursuivre les efforts de médiation", a précisé SPA.

En septembre, Ryad avait joué un rôle inattendu de médiateur, aboutissant à un échange de prisonniers entre Moscou et Kiev.

Des soldats ukrainiens libérés lors d'un échange de prisonniers entre la Russie et l'Ukraine près de Tchernihiv, en Ukraine, le 21 septembre 2022. Bureau de presse du service de sécurité ukrainien via AP.



23H57 TU. Washington annonce 725 millions de dollars d'aide militaire supplémentaire à l'Ukraine

Les Etats-Unis vont fournir 725 millions de dollars supplémentaires d'aide militaire à l'Ukraine pour sa défense face à l'invasion russe, ont annoncé le Pentagone et le département d'Etat vendredi.

"Ce versement portera le total de l'aide militaire américaine fournie à l'Ukraine à un montant sans précédent de plus de 18,3 milliards de dollars" depuis l'entrée en fonction de Joe Biden, a précisé le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken dans un communiqué.



Le Pentagone détaille que le nouveau lot promis par Washington comprend notamment des munitions de Himars, un lance-roquettes monté sur des blindés légers qui joue un rôle important dans les contre-offensives ukrainiennes dans l'est et le sud du pays.

Sont inclus également plus de 23.000 obus d'artillerie, 5.000 mines anti-blindés opérées à distance, 5.000 armes anti-char ou encore 200 véhicules Humvees de transport.



20H32 TU. La guerre russe est le boulet "le plus important" à la croissance, affirme un comité du FMI

L'invasion russe en Ukraine est "le facteur le plus important" au ralentissement économique mondiale et à l'instabilité à l'oeuvre, selon la présidente d'un des principaux comités du Fonds monétaire international.

"Cette semaine, les appels à l'arrêt de la guerre par la Russie en Ukraine se sont multipliés", a affirmé Nadia Calvino, la vice-Première ministre espagnole et présidente du comité IMFC chargé de conseiller le FMI sur les questions monétaires et financières.



"La guerre est le facteur le plus important de ralentissement de la croissance et de la hausse de l'inflation, de la volatilité, de l'insécurité alimentaire et énergétique, et des incertitudes", a-t-elle énuméré, décrivant la recherche de la paix comme l'outil essentiel de politique économique.