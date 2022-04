Direct Ukraine : Washington prêt à "remuer ciel et terre" pour faire gagner l'Ukraine

Tous les horaires sont donnés au format temps universel coordonné (UTC). Pour information, la France se situe dans le fuseau horaire UTC+2.

03H46 TU. La Bulgarie et la Pologne privées de gaz russe.

La Russie va interrompre mercredi 27 avril ses livraisons de gaz à la Pologne et la Bulgarie au moment où des explosions dans la région séparatiste moldave prorusse de Transdniestrie font craindre une extension de la guerre au-delà des frontières de l'Ukraine.

Mardi 26 avril au soir, les autorités polonaise et bulgare ont annoncé avoir été averties par le groupe gazier russe Gazprom de son intention d'interrompre dès le lendemain ses livraisons de gaz à ces deux pays, malgré les contrats les liant.

Cette annonce intervient alors que de nombreuses chancelleries s'inquiètent du risque d'extension du conflit actuel hors d'Ukraine, après une série d'explosions, attribuées par Kiev à Moscou, dans la région moldave séparatiste de Transdniestrie.

"Il s'agit d'une tentative pour accroître les tensions. Nous condamnons fermement de telles actions. Les autorités moldaves veilleront à empêcher la république d'être entraînée dans un conflit", a déclaré la présidente moldave Maïa Sandu. Elle a annoncé des mesures pour renforcer la sécurité de ce petit pays d'Europe orientale voisin de l'Ukraine.

"La Russie veut déstabiliser la région de Transdniestrie, ce qui suggère que la Moldavie devrait s'attendre à recevoir des +invités+", a déclaré sur Twitter le conseiller de la présidence ukrainienne Mikhaïlo Podoliak, faisant référence aux soldats russes qui ont envahi l'Ukraine depuis le 24 février.

"Si l'Ukraine tombe, demain les troupes russes seront aux portes de Chisinau", la capitale moldave, a poursuivi Mikhaïlo Podoliak. "Nous demeurons préoccupés face à toute tentative potentielle d'engendrer une escalade des tensions", a déclaré mardi le porte-parole du département d'Etat américain Ned Price.

23h35 TU. L’ONU impose l'obligation de justifier tout veto, sur fond de blocage russe sur l'Ukraine.

L'Assemblée générale des Nations unies a adopté mardi 26 avril par consensus une résolution obligeant les cinq membres permanents du Conseil de sécurité à justifier leur recours au veto, une réforme rare qui a été relancée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Ciblant directement les États-Unis, la Chine, la Russie, la France et le Royaume-Uni, seuls détenteurs du veto, la mesure initiée par le Liechtenstein a vocation à leur "faire payer un prix politique plus élevé" lorsqu'ils y auront recours, résume un ambassadeur d'un pays n'en disposant pas et demandant à garder l'anonymat.

Les représentants votant en faveur d'une résolution lèvent la main lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur l'invasion russe de l'Ukraine, le vendredi 25 février 2022 au siège de l'ONU. (AP Photo/John Minchillo, Fichier)

Interrogé sur la réforme lors de son premier déplacement en Russie depuis l'invasion de l'Ukraine, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a souligné être "très favorable à un usage modéré du droit de veto".

"Le veto a probablement été utilisé trop de fois. Dans de nombreuses circonstances, il est utilisé sans que les intérêts vitaux d'un pays n'existent", a-t-il ajouté.

Avancée pour la première fois il y a deux ans et demi, la réforme adoptée mardi par les 193 pays membres de l'Assemblée générale prévoit leur convocation "dans les dix jours ouvrables suivant l'opposition d'un ou plusieurs membres permanents du Conseil de sécurité, pour tenir un débat sur la situation dans laquelle le veto a été exprimé".

21h46 TU. Vladimir Poutine a "l'espace politique" pour se retirer d'Ukraine, estime Boris Johnson.

Le président russe Vladimir Poutine dispose de "l'espace politique" nécessaire pour mettre fin à son invasion de l'Ukraine, en partie grâce à la censure instaurée en Russie, a déclaré mardi 26 avril le Premier ministre britannique Boris Johnson.

"Compte tenu du soutien massif de la Russie à ce qu'il fait, de l'apparente indifférence des médias russes à l'égard de ce qui se passe réellement en Ukraine, le paradoxe est que Poutine dispose de beaucoup d'espace politique pour faire marche arrière et se retirer", a déclaré Boris Johnson sur TalkTV.

La Russie affirme que son invasion de l'Ukraine est une "opération militaire spéciale" et a menacé de prison toute personne donnant une version différente des événements.

En conséquence, Vladimir Poutine pourrait dire au peuple russe que l'opération lancée en Ukraine a été "une réussite", et qu'elle est "techniquement un succès", a déclaré Boris Johnson.

21h30 TU. Le Royaume-Uni appelle à "redoubler le soutien" à l'Ukraine.

La cheffe de la diplomatie britannique Liz Truss doit appeler mercredi 27 avril à "redoubler le soutien" à l'Ukraine et à se préparer à une guerre "sur le long terme" après l'invasion russe.

"La géopolitique est de retour", doit affirmer la ministre britannique lors d'un discours mercredi à Mansion House, résidence officielle du lord-maire de la Cité de Londres. "Soyons honnête, l'architecture imaginée pour garantir la paix et la prospérité est un échec avec l'Ukraine", doit-elle dire. "Nous avons besoin d'une nouvelle approche".

"Nous devons être prêts sur le long terme et redoubler notre soutien pour l'Ukraine", selon la cheffe de la diplomatie britannique. "Armes lourdes, chars, avions - creuser dans nos stocks, accélérer la production, nous devons faire tout ça".

"Nous ne pouvons pas être complaisants - le destin de l'Ukraine est en jeu. Et soyons clair: si (le président russe Vladimir) Poutine gagne, il y aura encore plus de misère en Europe et de terribles conséquences partout dans le monde", doit avertir la cheffe de la diplomatie.

Liz Truss doit aussi appeler à un durcissement des sanctions visant la Russie. "Nous devons aller plus loin. Poutine ne doit trouver nulle part de quoi financer sa terrible guerre. Cela signifie stopper une bonne fois pour toutes les importations de gaz et de pétrole".

Londres affirme avoir sanctionné depuis le début de la guerre en Ukraine plus de 1.400 personnes et entreprises liées au régime du président russe Vladimir Poutine et a étendu la semaine dernière la liste de ses sanctions commerciales visant la Russie, en interdisant notamment l'importation d'argent, de produits issus du bois ou encore le caviar.

21h29 TU. Les Pays-Bas vont livrer des obusiers blindés à l'Ukraine.

Les Pays-Bas fourniront "un nombre limité" d'obusiers blindés de type Panzerhaubitze 2000 à Kiev, a déclaré mardi 26 avril le gouvernement néerlandais, alors que les forces russes continuent à grignoter du terrain dans l'est de l'Ukraine.

Ces obusiers représentent l'artillerie "la plus lourde de l'armée" néerlandaise, selon le ministère de la Défense, et permettent d'éliminer des cibles ennemies à 50 kilomètres dans toutes les conditions météorologiques. L'Allemagne assurera pour sa part la formation de soldats ukrainiens au maniement de ces blindés, et fournira des munitions.

"Cela correspond exactement à ce dont l'Ukraine dit avoir besoin maintenant", a déclaré la ministre de la Défense néerlandaise Kajsa Ollongren.

La ministre néerlandaise de la Défense, Kajsa Ollongren, lors d'une conférence de presse, au siège de l'OTAN à Bruxelles, le mercredi 16 mars 2022. (AP Photo/Olivier Matthys)

La ministre a précisé que la formation à leur utilisation pourrait prendre "des semaines voire des mois" tout en soulignant que même après la guerre, les armes seront d'une grande importance pour l'armée ukrainienne.

"La préparation et la formation ne sont pas en Ukraine même et prendront un certain temps. Il ne s'agit donc pas d'un déploiement direct", a précisé le ministère de la Défense dans un communiqué.



20H43 TU. Washington réunit ses alliés pour armer l'Ukraine, Gazprom cesse de livrer son gaz à la Pologne et la Bulgarie.

Les Etats-Unis sont prêts à "remuer ciel et terre" pour faire gagner l'Ukraine contre la Russie, a affirmé mardi 26 avril le chef du Pentagone lors d'une réunion avec ses homologues alliés en Allemagne, au moment où Moscou semble résolu à utiliser l'arme de ses livraisons de gaz.

Mardi soir, les autorités polonaise et bulgare ont indiqué avoir été avertis par le groupe gazier russe Gazprom de son intention d'interrompre dès le lendemain ses livraisons de gaz à ces deux pays, malgré les contrats les liant. Ces deux membres de l'Otan et de l'Union européenne (UE) se disent toutefois préparés à obtenir le gaz manquant par d'autres sources.

"L'Ukraine croit clairement qu'elle peut gagner et c'est aussi le cas de tout le monde ici", a déclaré le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin à l'ouverture d'une rencontre avec une quarantaine de pays sur la base aérienne américaine de Ramstein (Allemagne), organisée afin d'accélérer les livraisons d'équipements militaires que l'Ukraine réclame pour repousser l'invasion russe. "Nous allons continuer à remuer ciel et terre pour pouvoir les satisfaire", a ajouté le ministre.

S'exprimant sur Facebook, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a déclaré : "Je peux dire quelque chose : l'armée ukrainienne aura de quoi se battre (...) Nous sommes entrés dans une nouvelle phase, à laquelle personne n'aurait pensé il y a deux mois. Le transfert aux forces armées ukrainiennes d'armes de l'Otan, aux standards de l'Otan. C'est en cours".

19h47 TU. Volodomyr Zelensky accuse Moscou d'avoir mis le monde "au bord de la catastrophe".

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé mardi 26 avril la Russie d'avoir placé le monde "au bord de la catastrophe" par son occupation, au début de son invasion de l'Ukraine, de la centrale de Tchernobyl, théâtre du pire accident nucléaire de l'histoire.

"Le monde était à nouveau au bord de la catastrophe, car pour l'armée russe, la zone et la centrale de Tchernobyl étaient comme un territoire normal pour la conduite des opérations militaires", a dit Volodymyr Zelensky lors d'une conférence de presse commune à Kiev avec le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, lors d'une conférence de presse conjointe avec le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, à Kiev, en Ukraine, le mardi 26 avril 2022. (AP Photo/Efrem Lukatsky)

"Ils n'ont même pas essayé de se soucier de la sécurité nucléaire", a poursuivi le président ukrainien, accusant les forces russes d'avoir tenu sur le territoire de la centrale "un contingent de véhicules blindés qui détruisaient la surface du sol et soulevaient une quantité extraordinaire de poussière, en particulier de particules radioactives".

Rafael Grossi a lui souligné qu'il y avait des "dégâts" et des zones creusées près du territoire de la centrale, promettant un rapport détaillé prochainement et un travail visant à y restaurer les infrastructures.

"Aucun Etat du monde après 1986 n'a créé de telles menaces à grande échelle pour la sécurité nucléaire en Europe et dans le monde que la Russie a créées depuis le 24 février", jour de son invasion de l'Ukraine, a poursuivi le président ukrainien.