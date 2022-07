DIRECT - Ukraine : Washington renforce ses livraisons de matériel militaire

05h00 TU. Washington annonce une nouvelle aide militaire à l'Ukraine.



D'un montant de 820 millions de dollars, cette dernière livraison d'équipement comprend des missiles, des obus et des outils de défense anti-aérienne, pour faire face à l'armée russe au sud et à l'est du pays.



"Les Etats-Unis continuent de travailler avec leurs alliés et partenaires afin de fournir à l'Ukraine l'équipement nécessaire à un champ de bataille qui évolue", a déclaré Todd Breasseale, porte-parole du ministère américain de la Défense.



Ce nouveau lot d'équipements porte à 6,9 milliards de dollars le montant total de l'assistance américaine à Kiev depuis le début de la guerre.