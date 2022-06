DIRECT-Ukraine : Washington va livrer à Kiev des lance-roquettes, la majeure partie de Severodonetsk sous contrôle russe

Ce qu'il faut retenir de ce mercredi 1er juin : Les Etats-Unis vont livrer à l'Ukraine des lance-roquettes

02H19 TU. Les Etats-Unis vont livrer à l'Ukraine des lance-roquettes

Les Etats-Unis vont livrer à l'Ukraine des systèmes HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), c'est-à-dire des lance-roquettes multiples montés sur des blindés légers, selon un haut responsable de la Maison Blanche.

Il a précisé que ces équipements envoyés à l'armée ukrainienne auraient une portée de 80 kilomètres. Il ne s'agit donc pas de systèmes à très longue portée, de plusieurs centaines de kilomètres, comme en détiennent aussi les Américains.





La population se cache dans un abri anti-bombes lors des attaques russes à Severodonetsk, dans la région de Lougansk, en Ukraine, le 13 mai 2022. AP Photo/Leo Correa.





00H52 TU. Les forces russes contrôlent la majeure partie de Severodonetsk

Compte tenu de la présence d'une production chimique à grande échelle à Severodonetsk, les frappes de l'armée russe dans cette ville, avec des bombardements aériens aveugles, sont tout simplement folles.



Volodymyr Zelensky, président ukrainien.

Les forces russes se sont emparées d'une grande partie de la ville stratégique de Severodonetsk dans leur progression dans l'Est de l'Ukraine, et sont accusées de "folie" par le président ukrainien pour avoir bombardé une usine chimique."Mais au 97e jour d'une telle guerre, cela n'étonne plus que pour les militaires russes, pour les commandants russes, pour les soldats russes, toute folie soit absolument acceptable", selon le président ukrainien.