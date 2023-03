DIRECT-Ukraine : Xi Jinping quitte Moscou après son sommet avec Poutine Vladimir

Le président chinois Xi Jinping et le président russe Vladimir Poutine après leur dîner au Palais des facettes du Kremlin de Moscou, en Russie, le 21 mars 2023. Grigory Sysoyev, Spoutnik, Kremlin Pool Photo via AP.

Pougnée de main "franche" entre Xi Jiping et Vladimir Poutine au Kremlin ce 21 mars 2023.

Le président chinois Xi Jinping a quitté Moscou jeudi matin après un voyage de deux jours en Russie axé sur le renforcement des liens avec son homologue Vladimir Poutine, ont rapporté les agences russes.Son avion a quitté l'aéroport moscovite de Vnoukovo après avoir été salué par une garde d'honneur qui a joué les hymnes nationaux russe et chinois, a indiqué l'agence de presse RIA Novosti.Vladimir Poutine et Xi Jinping ont loué l'entrée dans une "nouvelle ère" de leur relation "spéciale" face aux Occidentaux, le président russe appuyant prudemment le plan chinois pour régler le conflit en Ukraine, tout en accusant Kiev de le rejeter.L'initiative chinoise, qui préconise des pourparlers de paix, comporte des éléments qui peuvent "servir de base à un règlement pacifique (du conflit), quand ils y seront prêts en Occident et à Kiev", selon Vladimir Poutine."Toutefois, nous n'observons pas pour l'heure une telle disposition de leur côté", a-t-il ajouté, au côté de Xi Jinping qui, pour sa part, a souligné que Pékin était "pour la paix et le dialogue" en Ukraine.A Kiev, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dit avoir "invité" la Chine à faire partie du règlement du conflit et "attendre sa réponse", ajoutant "recevoir des signaux mais rien de concret".Vladimir Poutine et Xi Jinping s'exprimaient après un sommet au Kremlin qui, en l'absence de percée sur l'Ukraine, visait avant tout à démontrer la solidité des relations entre la Russie et la Chine, dans un contexte de vives tensions entre ces pays et les Occidentaux.Dans une déclaration commune aux accents de guerre froide, les deux dirigeants ont aussi vivement attaqué l'Occident, accusant les Etats-Unis de "saper" la sécurité internationale pour conserver leur "avantage militaire", et exprimé leur "préoccupation" face à la présence croissante de l'Otan en Asie.Le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé mardi être parvenu à un accord avec le gouvernement ukrainien eu vue de la mise en place d'un plan d'aide d'un montant total de 15,6 milliards de dollars.Le plan doit permettre de "soutenir la reprise économique graduelle tout en créant les conditions d'une croissance de long terme dans un contexte de reconstruction après le conflit et sur le chemin de l'adhésion à l'Union européenne" (UE), a précisé le FMI dans un communiqué.L'accord sera présenté "dans les prochaines semaines" au Conseil d'administration du Fonds en vue d'une validation définitive."Au-delà de l'horrible coût humain, l'invasion russe de l'Ukraine continue d'avoir un effet dévastateur sur l'économie: le PIB s'est replié de 30% en 2022, une large part de l'appareil industriel a été détruit et la pauvreté s'est envolée", a rappelé le chef de la mission du FMI sur place Gavin Gray, cité dans le communiqué.